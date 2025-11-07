Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Real Madrid quan tâm Declan Rice, Arsenal chốt giá 150 triệu euro

Sự kiện: Bóng đá Real Madrid Arsenal
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Arsenal được cho là đã ra mức giá “trên trời” cho Declan Rice, ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn nhất của họ, giữa lúc Real Madrid bày tỏ sự quan tâm nghiêm túc đến tiền vệ người Anh.

  

Arsenal “hét giá” 150 triệu euro cho trụ cột

Theo nguồn tin từ Fichajes (Tây Ban Nha), Real Madrid đang tìm cách tăng cường hàng tiền vệ và đã đưa Declan Rice vào danh sách mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, Arsenal không hề muốn để mất viên ngọc quý này, đồng thời ra mức giá chuyển nhượng khổng lồ lên tới 150 triệu euro.

Real đang rất muốn có sự phục vụ của Declan Rice

Real đang rất muốn có sự phục vụ của Declan Rice

“Pháo thủ” đã bỏ ra gần 120 triệu euro để chiêu mộ Rice từ West Ham vào mùa hè 2023. Từ đó đến nay, tiền vệ người Anh nhanh chóng trở thành trụ cột không thể thay thế tại sân Emirates. Phong độ ổn định, khả năng điều tiết trận đấu và tinh thần thủ lĩnh giúp Rice trở thành mắt xích quan trọng trong sơ đồ của HLV Mikel Arteta.

Arsenal tin rằng với tầm ảnh hưởng của Rice, họ hoàn toàn có lý do để đưa ra mức giá cao kỷ lục, tương xứng với giá trị của cầu thủ này cả trong và ngoài sân cỏ.

🏟️ Real Madrid xem Rice là mảnh ghép hoàn hảo

Dưới thời Xabi Alonso, Real Madrid đang trình diễn phong độ ấn tượng, song chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn muốn tăng cường thêm chất thép nơi tuyến giữa. Mặc dù trong tay ông đã có những cái tên chất lượng như Tchouameni, Valverde hay Camavinga, nhưng Rice được xem là mẫu tiền vệ phòng ngự hoàn hảo mà “Los Blancos” còn thiếu.

Rice là mảnh ghép hoàn hảo cho tuyến giữa của Real

Rice là mảnh ghép hoàn hảo cho tuyến giữa của Real

Rice nổi bật nhờ thể hình lý tưởng, khả năng chọn vị trí và đánh chặn thông minh. Không chỉ mạnh mẽ trong khâu phòng ngự, anh còn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong việc hỗ trợ tấn công, góp phần vào lối chơi kiểm soát bóng mạch lạc của Arsenal.

Nếu cập bến Bernabeu, Rice hứa hẹn sẽ tạo nên một bộ đôi “thép” với Tchouameni ở khu vực giữa sân điều mà Alonso rất khao khát để hướng tới sự cân bằng và chiều sâu chiến thuật cho Real Madrid.

💰 Thương vụ khó xảy ra, Arsenal nắm thế chủ động

Dù Real Madrid được cho là rất ngưỡng mộ Declan Rice, nhưng mức phí 150 triệu euro có thể khiến họ phải chùn bước. Việc chi tiêu số tiền khổng lồ này không chỉ gây áp lực lên ngân sách mà còn ảnh hưởng tới các kế hoạch chuyển nhượng dài hạn của đội bóng Hoàng gia.

Trong khi đó, Arsenal hiểu rõ tầm quan trọng của Rice và sẽ không chấp nhận bất kỳ lời đề nghị nào dưới mức giá họ đặt ra. Hơn nữa, bản thân cầu thủ người Anh đang hạnh phúc tại London và tin tưởng vào Arteta.

Với phong độ chói sáng và vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ, Declan Rice dường như vẫn sẽ là trái tim của Arsenal trong nhiều mùa giải tới bất chấp những lời mời gọi hấp dẫn từ Real Madrid.

Theo Tiến Tài

07/11/2025 11:52 AM (GMT+7)
