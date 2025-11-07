Hot girl pickleball tranh cãi đánh cặp cùng người yêu cũ: Bỏ giải hay đứng chung?

Gần đây, cộng đồng pickleball rộ lên những câu chuyện “đánh cặp cùng người yêu cũ”. Có người xem đó là chuyện bình thường trong thể thao nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng đây là “vùng cấm” dễ dẫn đến ghen tuông và gượng gạo. Các người đẹp làng pickleball đã chia sẻ quan điểm của mình về điều này.

🤔 Phương Liên: “Thi đấu cùng người yêu cũ không giúp kết quả tốt hơn”

“Nếu được đề nghị đánh chung hoặc thi đấu với người yêu cũ thì tôi sẽ từ chối, nhất là nếu như biết người đó đã có người yêu mới hoặc tôi đang có bạn trai. Tôi nghĩ việc đánh cặp này sẽ ảnh hưởng xấu đến kết quả thi đấu hoặc gây cảm giác gượng gạo, không tự nhiên, đồng thời cũng gây ra những rắc rối cho cuộc sống riêng của cả hai”.

Phương Liên cho rằng đánh cặp cùng người yêu cũ chỉ khiến kết quả thi đấu xấu hơn

“Có một số ý kiến cho rằng thi đấu cùng người yêu cũ sẽ có kết quả tốt hơn vì đã hiểu nhau. Tuy nhiên, tôi cho rằng ngược lại. Vì thi đấu chung, muốn ăn ý thì cần trao đổi một cách thoải mái hoặc tập luyện cùng trong một thời gian nhất định. Còn với người yêu cũ thì sẽ không có được sự tự nhiên đó, thậm chí là tạo ra những bất đồng”.

Pickleball là môi trường dễ xảy ra những vấn đề về ghen tuông

“Ngoài ra, pickleball là môi trường dễ xảy ra những vấn đề về ghen tuông. Vì bộ môn này giúp mọi người dễ dàng kết nối với nhau, tạo nên nhiều tiếng cười. Vì thế với những mối quan hệ nhạy cảm, ta nên có chừng mực nhất định”, Phương Liên chia sẻ.

🤝 Nhung Bé: “Pickleball có thể giúp hàn gắn các mối quan hệ đã rạn nứt”

Trái với Phương Linh, người đẹp Nhung Bé lại cho biết cô sẵn sàng thi đấu cùng người yêu cũ cho dù có thể có phần gượng gạo khi kết hợp.

Nhung Bé vẫn sẵn sàng thi đấu cùng người yêu cũ nếu vô tình bốc thăm trúng

“Hiện nay, có một số giải đấu, nội dung đôi nam nữ, ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên. Nếu vô tình tôi rơi vào trường hợp thi đấu cùng người yêu cũ thì tôi sẽ vẫn đồng ý. Điều này thể hiện sự tôn trọng với ban tổ chức, với giải đấu và tinh thần thể thao. Việc từ chối có thể khiến không khí trở nên căng thẳng không cần thiết dù rằng thi đấu ở trường hợp này cũng sẽ ảnh hưởng tinh thần thi đấu một chút”, Nhung Bé chia sẻ.

Người đẹp nhận xét trường hợp ghen tuông ở pickleball thường chỉ xảy ra khi 1 trong 2 không chơi bộ môn này. Ngược lại, nếu cả hai cùng chơi thì sẽ có sự thấu hiểu, thậm chí là cùng tạo ra nhiều tiếng cười, kỷ niệm đẹp hơn trên sân pickleball. Ngoài ra, việc các mối quan hệ đã rạn nứt có thể nhờ pickleball để hàn gắn lại là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

✋ Moon Võ: “Tôi sẽ không tham gia giải đấu có người yêu cũ”

“Cá nhân tôi sẽ không đánh cặp cùng người yêu cũ cho dù bản thân có độc thân hay không. Nếu tôi biết giải đấu đó người yêu cũ của tôi tham gia thì tôi sẽ không tham gia nữa, vì như vậy bản thân tôi cảm thấy không thoải mái”.

Moon Võ sẵn sàng bỏ giải nếu biết có người yêu cũ tham gia

“Tôi nghĩ việc bạn đã có gia đình hay đang có người yêu thì không nên đứng chung với người yêu cũ, vì như vậy là không tôn trọng đối với mới quan hệ hiện tại. Chưa kể môn pickleball hiện nay có nhiều điều tiếng không hay nên tôi nghĩ cần nên hạn chế những việc không tốt, tránh cho mọi người thêm ác cảm về môn này”, Moon Võ cho biết.