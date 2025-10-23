"Hoàng tử" bóng chuyền Nhật có bạn gái vẫn qua đêm với diễn viên "phim nóng"

Giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Ran Takahashi, “nam thần” của tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản, bất ngờ rơi vào tâm bão dư luận sau loạt phóng sự điều tra gây chấn động do Bunshun Online đăng tải.

Theo tờ báo này, ngôi sao 24 tuổi bị bắt gặp qua đêm với hai cô gái khác nhau chỉ trong hai ngày liên tiếp, một trong số đó là diễn viên "phim người lớn" nổi tiếng Saika Kawakita, người đang dẫn đầu doanh thu đĩa Blu-ray tại Nhật.

Scandal tình ái ở Nhật Bản, Saika Kawakita (bên trái), cầu thủ bóng chuyền Takahashi (giữa) và người mẫu Uka (bên phải)

💋 Hai đêm liên tiếp với hai cô gái

Tối 3/9, sau trận giao hữu giữa Nhật Bản và Bulgaria tại Ariake Arena, thay vì trở về cùng đội tuyển, Takahashi được ghi lại hình ảnh bắt taxi đến khu Roppongi, nơi nổi tiếng với các quán bar, karaoke và khách sạn sang trọng.

Không lâu sau, Saika Kawakita, nữ diễn viên 26 tuổi với vẻ đẹp trong sáng nhưng lại là biểu tượng của dòng "phim người lớn" Nhật Bản (JAV), xuất hiện. Cặp đôi được cho là ở lại cùng nhau đến tận rạng sáng trong một khách sạn quốc tế hạng sang ở Tokyo.

Chỉ 12 ngày sau khi từ Philippines trở về sau giải vô địch thế giới, Takahashi lại tiếp tục đặt phòng tại cùng khách sạn và gặp Kawakita lần thứ hai. Cô rời đi vào sáng hôm sau trong tình trạng mặt mộc, còn Takahashi thì “tươi rói” bước đi.

Thế nhưng cú sốc lớn nhất là đêm kế tiếp, khi Ran Takahashi lại xuất hiện ở chính khách sạn đó, lần này cùng người mẫu Uka, cô gái được cho là bạn gái chính thức của anh.

Bằng chứng được báo giới Nhật Bản tung ra

💔 Uka, bạn gái chính thức

Uka, 26 tuổi, là người mẫu và influencer (người nổi tiếng mạng xã hội) có hơn 150.000 người theo dõi trên Instagram, thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh bikini trên tạp chí sắc đẹp. Theo nguồn tin trong giới bóng chuyền, Uka và Takahashi đã hẹn hò từ năm ngoái và vẫn duy trì tình cảm dù yêu xa.

Một nguồn tin thân cận cho biết: “Ai trong giới cũng biết Ran đang quen Uka. Nhưng anh ấy rất thân thiết với nhiều cô gái trong ngành giải trí, đặc biệt là các diễn viên "phim người lớn"”.

🎙 Takahashi lên tiếng: “Chúng tôi chỉ là bạn”

Trước làn sóng dư luận dậy sóng, Ran Takahashi cuối cùng đã lên tiếng. Khi được phóng viên Bunshun hỏi về các tin đồn, anh chỉ đáp ngắn gọn: “Vâng, tôi gặp Kawakita và Uka. Nhưng chúng tôi chỉ là bạn. Không có gì hơn đâu”.

Takahashi khẳng định rằng mối quan hệ này chỉ là "bạn bè"

Câu trả lời này lập tức khiến cộng đồng mạng Nhật Bản bùng nổ. Nhiều fan thất vọng, cho rằng hình tượng, "hoàng tử bóng chuyền hay “trai ngoan bóng chuyền” của Takahashi đã sụp đổ.

Một bình luận châm biếm gây bão trên mạng xã hội viết: “Hai cú đập trong hai đêm liền, đúng phong độ của tuyển thủ quốc gia".

Trong khi đó, các công ty quản lý của cả ba người, Takahashi, Kawakita và Uka đều giữ lập trường: “Chúng tôi để các vấn đề đời tư cho cá nhân tự quyết định”.

⚡ Ngôi sao của tuyển quốc gia và scandal tình cảm

Takahashi, sinh năm 2001, cao 1m88, là chủ công hàng đầu của tuyển Nhật Bản, từng được bầu chọn là “Chủ công xuất sắc nhất” tại AVC Champions League 2025. Anh có hơn 2,7 triệu người theo dõi trên Instagram, là gương mặt đại diện cho thế hệ mới của bóng chuyền Nhật, vừa tài năng, vừa điển trai.

Thế nhưng, scandal lần này có thể khiến anh đánh mất hình ảnh “nam thần quốc dân” mà hàng triệu fan hâm mộ yêu mến.

Một chuyên gia truyền thông thể thao nhận định: “Takahashi là biểu tượng của làng bóng chuyền Nhật. Trong môn thể thao vốn hiếm khi vướng bê bối, việc một ngôi sao lớn dính nghi án ngoại tình với diễn viên JAV là điều chưa từng có. Dù sự thật thế nào, hình ảnh của anh chắc chắn đã bị tổn hại”.

Khi Bunshun tiếp tục tung thêm hình ảnh mới và các nhân chứng khác, câu chuyện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù Takahashi khẳng định “chỉ là bạn”, dư luận Nhật Bản dường như không dễ dàng tin lời anh.