Nữ VĐV mặc "xuyên thấu" gợi cảm, dính lùm xùm dùng nhạc trái phép khi giành HCV

Một tấm HCV Olympic lẽ ra phải trọn vẹn vinh quang, nhưng lại bị kéo vào tâm bão tranh cãi khi Amber Glenn, “nữ hoàng băng giá” của tuyển Mỹ bị tố sử dụng nhạc không xin phép trong bài thi giúp đội nhà giành vàng. Giữa hào quang chiến thắng, câu chuyện bản quyền bất ngờ phủ bóng lên sàn băng.

Amber Glenn cực cuốn hút với trang phục "xuyên thấu" bắt mắt

Khi chiến thắng không chỉ có tiếng vỗ tay

Màn trình diễn free skate của Amber Glenn tại Olympic mùa đông 2026 ở Italy được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tiết mục giàu cảm xúc nhất nội dung đồng đội. Âm nhạc dồn dập, những cú xoay tốc độ cao và chuỗi động tác nhảy chuẩn xác giúp tuyển Mỹ vượt lên để giành HCV danh giá.

Thế nhưng chỉ ít giờ sau, nhà sản xuất âm nhạc người Canada Seb McKinnon, nghệ danh CLANN đăng tải dòng trạng thái gây bão mạng xã hội, anh khẳng định chưa từng cấp phép cho Glenn hoặc đội tuyển Mỹ sử dụng ca khúc The Return trong bài thi.

“Tôi vừa phát hiện một VĐV Olympic dùng nhạc của mình mà không xin phép. Nó được phát sóng toàn cầu… và cô ấy còn giành HCV?”, McKinnon viết.

Trang phục xuyên thấu và thần thái sân khấu

Bên cạnh âm nhạc, màn trình diễn của Glenn còn gây chú ý bởi bộ trang phục thi đấu táo bạo nhưng tinh tế. Thiết kế bodysuit tông màu khói bạc với lớp vải xuyên thấu được xử lý khéo léo, tạo hiệu ứng thị giác mềm mại dưới ánh đèn nhà thi đấu.

Không hề phản cảm, bộ đồ tôn lên sự tự tin và thần thái của VĐV 26 tuổi. Những đường cắt ôm sát giúp cô khoe trọn kỹ thuật xoay và giữ thăng bằng, trong khi lớp vải mỏng tạo cảm giác bay bổng, khiến từng chuyển động trở nên cuốn hút hơn. Ở môn thể thao nơi nghệ thuật và thể thao hòa làm một, trang phục đôi khi chính là “đòn bẩy” cảm xúc giúp bài thi thăng hoa.

Chính sự kết hợp giữa âm nhạc ma mị và hình ảnh sân khấu đầy quyến rũ ấy đã khiến tiết mục của Glenn trở thành tâm điểm đêm thi.

Màn trình diễn điểm 10 của Glenn trở thành chủ đề tranh cãi vì dùng nhạc chưa xin phép

Bản quyền: Mê cung pháp lý phía sau ánh đèn

Theo quy định, VĐV phải có quyền sử dụng hợp pháp với các bản nhạc được chọn thi đấu. Tuy nhiên, việc xin phép không hề đơn giản. Quyền sở hữu có thể thuộc về nghệ sĩ, hãng đĩa, nhà sản xuất hoặc nhiều bên cùng lúc. Các công ty trung gian như ClicknClear thường được thuê để xử lý thủ tục.

McKinnon khẳng định trong hợp đồng với hãng đĩa, chỉ mình anh có quyền cấp phép cho tác phẩm. Một số nhạc sĩ khác khuyên anh nên khởi kiện ngay lập tức, động thái có thể khiến Glenn buộc phải thay đổi nhạc cho nội dung cá nhân sắp diễn ra ngày 17/2.

Tuy nhiên, cộng đồng trượt băng lại chia thành hai luồng ý kiến. Nhiều người kêu gọi McKinnon “nhẹ tay” để VĐV không bị phân tâm trước phần thi cá nhân. Một cựu VĐV viết: “Bài thi đó là một tác phẩm nghệ thuật. Đừng để tranh chấp pháp lý phá hỏng nó”.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng quyền tác giả là nền tảng sáng tạo và không thể bị xem nhẹ chỉ vì tính biểu diễn: “Vẻ đẹp của bài thi không thể đứng trên quyền sở hữu trí tuệ”.

Amber Glenn hiện chưa đưa ra bình luận. Liên đoàn Trượt băng Mỹ cũng chưa phản hồi chính thức. Trong khi đó, tấm HCV đồng đội của tuyển Mỹ dĩ nhiên không bị ảnh hưởng.