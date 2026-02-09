Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Alcaraz mất 500 điểm vẫn lập kỷ lục, Aliassime bay vào top 6 (Bảng xếp hạng tennis 9/2/)

ATP Tour WTA Tour

(Tin thể thao, tin tennis) Bảng xếp hạng ATP tuần 9/2/2026 ghi nhận Alcaraz mất 500 điểm vẫn giữ ngôi số một, trong khi Auger-Aliassime bứt phá mạnh mẽ sau chức vô địch sân trong nhà.

  

Bảng xếp hạng ATP tuần 9/2/2026 chứng kiến Carlos Alcaraz bị trừ 500 điểm so với tuần trước, nhưng vẫn vững vàng ở ngôi số một thế giới đồng thời chạm một cột mốc lịch sử mới. Trong khi đó, Felix Auger-Aliassime tận dụng phong độ thăng hoa trên sân trong nhà để vươn lên vị trí số 6 ATP.

Alcaraz (ảnh lớn) có 58 tuần giữ ngôi số 1 thế giới, ngang bằng huyền thoại tennis Mỹ, Jim Courier (ảnh nhỏ)

Alcaraz (ảnh lớn) có 58 tuần giữ ngôi số 1 thế giới, ngang bằng huyền thoại tennis Mỹ, Jim Courier (ảnh nhỏ)

Alcaraz: Mất điểm, không mất vị thế

Carlos Alcaraz bước sang tuần thứ 58 giữ ngôi số 1 thế giới, san bằng thành tích của Jim Courier và chính thức lọt top 13 tay vợt giữ số 1 lâu nhất lịch sử ATP. Đáng chú ý, cột mốc này đến trong bối cảnh Alcaraz mất 500 điểm (không bảo vệ danh hiệu ở Rotterdam Open), nhưng vẫn sở hữu 13.150 điểm, bỏ xa phần còn lại.

Khoảng cách hơn 2.800 điểm so với Jannik Sinner (10.300) cho thấy sự thống trị gần như tuyệt đối của tay vợt 22 tuổi. Trong 9 Grand Slam gần nhất, chỉ có Alcaraz và Sinner đăng quang và vị trí số 1 hiện tại phản ánh đúng trật tự ấy.

Auger-Aliassime trở thành "Vua sân trong nhà"

Nếu Alcaraz đại diện cho sự ổn định tuyệt đối, thì Felix Auger-Aliassime là cái tên tạo ra cú hích lớn nhất tuần này. Chức vô địch Montpellier giúp tay vợt Canada tăng 2 bậc, lên hạng 6 thế giới với 3.950 điểm, vượt qua Taylor Fritz và Alex De Minaur.

Anh là một trong những tay vợt đánh sân cứng trong nhà hay nhất ATP hiện tại. Danh hiệu thứ 9 trong sự nghiệp giúp Felix vượt Milos Raonic, trở thành tay vợt Canada giàu thành tích nhất kỷ nguyên Mở. Điều đáng nói hơn, cú bứt phá này đến chỉ vài tuần sau khi Auger-Aliassime phải bỏ cuộc ở Australian Open vì chuột rút.

Top 5 đứng yên, nhưng trật tự đang “căng”. Jannik Sinner (hạng 2), Novak Djokovic (3), Alexander Zverev (4) và Lorenzo Musetti (5) đều giữ nguyên vị trí. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nhóm này và phần còn lại đang có dấu hiệu bị thu hẹp.

Những chuyển động đáng chú ý khác. Alex De Minaur tụt 2 bậc xuống hạng 8 (3.835 điểm), Jack Draper tăng 1 bậc lên hạng 12, Learner Tien (20 tuổi) leo lên hạng 23, và Valentin Vacherot (+5) là cú nhảy mạnh nhất top 30 tuần này.

Sabalenka bỏ xa phần còn lại, top 10 WTA giữ ổn định

Top 30 WTA tuần này phản ánh sự ổn định ở nhóm đầu khi Sabalenka duy trì khoảng cách điểm số rất lớn, còn Swiatek và Rybakina bám đuổi phía sau. Top 10 gần như không biến động mạnh, cho thấy phong độ đồng đều của các tay vợt hàng đầu. Ở nửa sau bảng xếp hạng, sự cạnh tranh diễn ra sít sao, chỉ cần một giải đấu tốt là thứ hạng có thể thay đổi đáng kể.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)

22

0

13.150

2

Jannik Sinner (Ý)

24

0

10.300

3

Novak Djokovic (Serbia)

38

0

5.280

4

Alexander Zverev (Đức)

28

0

4.605

5

Lorenzo Musetti (Ý)

23

0

4.405

6

Felix Auger-Aliassime (Canada)

25

+2

3.950

7

Taylor Fritz (Mỹ)

28

0

3.940

8

Alex de Minaur (Úc)

26

-2

3.835

9

Ben Shelton (Mỹ)

23

0

3.560

10

Alexander Bublik (Kazakhstan)

28

0

3.235

11

Daniil Medvedev (Nga)

29

0

3.060

12

Jack Draper (Anh)

24

+1

2.790

13

Casper Ruud (Na Uy)

27

-1

2.625

14

Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)

26

+1

2.535

15

Andrey Rublev (Nga)

28

-1

2.510

16

Jakub Mensik (CH Séc)

20

0

2.425

17

Holger Rune (Đan Mạch)

22

0

2.340

18

Karen Khachanov (Nga)

29

0

2.320

19

Francisco Cerundolo (Argentina)

27

0

2.135

20

Flavio Cobolli (Ý)

23

0

1.955

21

Jiri Lehecka (CH Séc)

24

0

1.860

22

Luciano Darderi (Ý)

23

+1

1.789

23

Learner Tien (Mỹ)

20

+1

1.710

24

Tommy Paul (Mỹ)

28

-2

1.700

25

Valentin Vacherot (Monaco)

27

+5

1.611

26

Cameron Norrie (Anh)

30

0

1.603

27

Tallon Griekspoor (Hà Lan)

29

+2

1.585

28

Arthur Rinderknech (Pháp)

30

+3

1.542

29

Brandon Nakashima (Mỹ)

24

+3

1.535

30

Frances Tiafoe (Mỹ)

28

0

1.510

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus)

27

0

10.990

2

Iga Swiatek (Ba Lan)

24

0

7.978

3

Elena Rybakina (Kazakhstan)

26

0

7.523

4

Amanda Anisimova (Mỹ)

24

0

6.680

5

Coco Gauff (Mỹ)

21

0

6.423

6

Jessica Pegula (Mỹ)

31

0

6.103

7

Mirra Andreeva (Nga)

18

0

4.731

8

Jasmine Paolini (Ý)

30

0

4.267

9

Elina Svitolina (Ukraine)

31

+1

3.205

10

Ekaterina Alexandrova (Nga)

31

+1

3.200

11

Belinda Bencic (Thụy Sĩ)

28

-2

2.843

12

Linda Noskova (CH Séc)

21

0

2.626

13

Victoria Mboko (Canada)

19

0

2.606

14

Clara Tauson (Đan Mạch)

23

+2

2.530

15

Naomi Osaka (Nhật Bản)

28

-1

2.366

16

Madison Keys (Mỹ)

30

-1

2.351

17

Liudmila Samsonova (Nga)

27

+1

2.116

18

Emma Navarro (Mỹ)

24

-1

2.095

19

Karolina Muchova (CH Séc)

29

0

2.058

20

Iva Jovic (Mỹ)

18

0

2.031

21

Diana Shnaider (Nga)

21

0

1.953

22

Elise Mertens (Bỉ)

30

0

1.936

23

Marta Kostyuk (Ukraine)

23

0

1.863

24

Jelena Ostapenko (Latvia)

28

0

1.860

25

Emma Raducanu (Anh)

23

+5

1.700

26

Qinwen Zheng (Trung Quốc)

23

0

1.658

27

Leylah Fernandez (Canada)

23

-2

1.653

28

Anna Kalinskaya (Nga)

27

-1

1.575

29

Sofia Kenin (Mỹ)

27

-1

1.567

30

Maya Joint (Úc)

19

-1

1.549

09/02/2026 17:47 PM (GMT+7)
