Liverpool hạ "ngựa ô" Sunderland thắp sáng giấc mơ top 4, Wirtz ngày càng nguy hiểm

Wirtz tìm lại chính mình

Florian Wirtz từng hứng chịu vô số chỉ trích trong những tháng đầu đến Liverpool với giá chuyển nhượng kỷ lục 116 triệu bảng. Trong kỷ nguyên dữ liệu lên ngôi, không khó để tìm thấy CĐV hay chuyên gia so sánh thành tích khiêm tốn của anh tại Liverpool so với thời kỳ bùng nổ ở Bayer Leverkusen.

Wirtz đang chứng minh được năng lực ở Liverpool

Tuy nhiên gần đây, Wirtz đã thi đấu ổn định hơn hẳn, đặc biệt khi được chơi phía sau Hugo Ekitike. Ngôi sao người Đức chính là điểm sáng của Liverpool trong 45 phút đầu trận gặp Sunderland, dù anh không ghi bàn hay kiến tạo.

Wirtz thể hiện kỹ thuật điêu luyện để tung cú sút bằng chân trái khiến trái bóng trúng cột dọc trong tiếc nuối ở phút 33. Đó là 1 trong 14 pha dứt điểm của các cầu thủ Liverpool trước khi bước vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Roefs, Wirtz phải có bàn thắng ở trận này.

Liverpool cải thiện các pha bóng cố định

Một trong những nguyên nhân khiến Liverpool sa sút mùa này chính là việc họ có hiệu suất kém cỏi từ các tình huống cố định. Trước vòng 26 Ngoại hạng Anh, chỉ có Wolves ghi ít bàn từ bóng chết hơn "The Kop".

Nhưng sau pha đá phạt thành bàn của Szoboszlai trước Man City và cú đánh đầu của Van Dijk tại sân Ánh Sáng, mọi thứ đang dần khởi sắc. Những quả phạt góc của Mohamed Salah là mối đe dọa xuyên suốt trận thắng Sunderland. Thủ môn Roefs phải đấm bóng giải nguy nhiều lần.

Liverpool tận dụng tốt hơn các pha bóng cố định

Roefs có xuất sắc đến đâu cũng không thể cản phá mọi pha bóng. Phút 61, Van Dijk bật cao đánh đầu đón đường chuyền của Salah. Diarra đứng ở vạch vôi nỗ lực cản phá cú đánh đầu đó nhưng không thành.

Sunderland cuối cùng cũng chịu thua trận đầu tiên trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh mùa này. Sân Ánh Sáng đã khiến Arsenal và Man City thất bại trước đó, nhưng Liverpool đã làm được điều mà những đội bóng hiện đua vô địch không thể.

Cuộc đua top 4 của Liverpool trở nên bớt áp lực sau chiến thắng 1-0 trước Sunderland. Họ chỉ còn kém đội xếp thứ 4 MU 3 điểm, kém đội đứng thứ 5 là Chelsea 2 điểm.

Tổn thất đến không đúng lúc

Dù đã chi tới 449 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, Liverpool vẫn thiếu chiều sâu đội hình. Sự mỏng manh ở hàng thủ đã khiến "The Kop" không ít lần phải trả giá. Szoboszlai vốn là hậu vệ cánh phải bất đắc dĩ nhưng anh bị treo giò, do vậy Wataru Endo được trám vào để bịt lỗ hổng lớn nhất trong đội hình.

Endo hoàn thành công việc của mình ở trận này khi không để đối thủ khai thác nhiều vào cánh phải. Nhưng anh lại đối diện với chấn thương nặng. Cầu thủ người Nhật Bản phải rời sân bằng cáng khi có tình huống vấp ngã.

Endo đau đớn

Rốt cuộc, Liverpool vẫn không thể có trận đấu hoàn hảo. Việc mất Endo khiến cho danh sách "bệnh binh" của đội chủ sân Anfield lại trở nên dài hơn.

Trước mắt "The Kop" sẽ là cuộc chạm trán Brighton ở FA Cup (3h, 15/2). Sau đó, họ chỉ được nghỉ 1 tuần và tiếp tục đối diện với các trận đấu căng thẳng ở Ngoại hạng Anh. HLV Slot rõ ràng phải lo lắng ít nhiều khi có thể nhân sự của ông không đảm bảo để chinh chiến ở nhiều đấu trường.