Liverpool hạ "ngựa ô" Sunderland thắp sáng giấc mơ top 4, Wirtz ngày càng nguy hiểm

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brentford vs Arsenal
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Rennes vs Paris Saint-Germain
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Borussia Dortmund vs Mainz 05
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Hull City vs Chelsea
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Pisa vs Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Liverpool hạ "ngựa ô" Sunderland thắp sáng giấc mơ top 4, Wirtz ngày càng nguy hiểm

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool Sunderland A.F.C

Liverpool thắng trận đấu không đẹp mắt trước Sunderland, nhưng điều đó không quá quan trọng, bởi điểm số mới là thứ HLV Arne Slot ưu tiên.

   

Wirtz tìm lại chính mình

Florian Wirtz từng hứng chịu vô số chỉ trích trong những tháng đầu đến Liverpool với giá chuyển nhượng kỷ lục 116 triệu bảng. Trong kỷ nguyên dữ liệu lên ngôi, không khó để tìm thấy CĐV hay chuyên gia so sánh thành tích khiêm tốn của anh tại Liverpool so với thời kỳ bùng nổ ở Bayer Leverkusen.

Wirtz đang chứng minh được năng lực ở Liverpool

Wirtz đang chứng minh được năng lực ở Liverpool

Tuy nhiên gần đây, Wirtz đã thi đấu ổn định hơn hẳn, đặc biệt khi được chơi phía sau Hugo Ekitike. Ngôi sao người Đức chính là điểm sáng của Liverpool trong 45 phút đầu trận gặp Sunderland, dù anh không ghi bàn hay kiến tạo.

Wirtz thể hiện kỹ thuật điêu luyện để tung cú sút bằng chân trái khiến trái bóng trúng cột dọc trong tiếc nuối ở phút 33. Đó là 1 trong 14 pha dứt điểm của các cầu thủ Liverpool trước khi bước vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Roefs, Wirtz phải có bàn thắng ở trận này. 

Liverpool cải thiện các pha bóng cố định

Một trong những nguyên nhân khiến Liverpool sa sút mùa này chính là việc họ có hiệu suất kém cỏi từ các tình huống cố định. Trước vòng 26 Ngoại hạng Anh, chỉ có Wolves ghi ít bàn từ bóng chết hơn "The Kop".

Nhưng sau pha đá phạt thành bàn của Szoboszlai trước Man City và cú đánh đầu của Van Dijk tại sân Ánh Sáng, mọi thứ đang dần khởi sắc. Những quả phạt góc của Mohamed Salah là mối đe dọa xuyên suốt trận thắng Sunderland. Thủ môn Roefs phải đấm bóng giải nguy nhiều lần.

Liverpool tận dụng tốt hơn các pha bóng cố định

Liverpool tận dụng tốt hơn các pha bóng cố định

Roefs có xuất sắc đến đâu cũng không thể cản phá mọi pha bóng. Phút 61, Van Dijk bật cao đánh đầu đón đường chuyền của Salah. Diarra đứng ở vạch vôi nỗ lực cản phá cú đánh đầu đó nhưng không thành. 

Sunderland cuối cùng cũng chịu thua trận đầu tiên trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh mùa này. Sân Ánh Sáng đã khiến Arsenal và Man City thất bại trước đó, nhưng Liverpool đã làm được điều mà những đội bóng hiện đua vô địch không thể.

Cuộc đua top 4 của Liverpool trở nên bớt áp lực sau chiến thắng 1-0 trước Sunderland. Họ chỉ còn kém đội xếp thứ 4 MU 3 điểm, kém đội đứng thứ 5 là Chelsea 2 điểm. 

Tổn thất đến không đúng lúc

Dù đã chi tới 449 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, Liverpool vẫn thiếu chiều sâu đội hình. Sự mỏng manh ở hàng thủ đã khiến "The Kop" không ít lần phải trả giá. Szoboszlai vốn là hậu vệ cánh phải bất đắc dĩ nhưng anh bị treo giò, do vậy Wataru Endo được trám vào để bịt lỗ hổng lớn nhất trong đội hình.

Endo hoàn thành công việc của mình ở trận này khi không để đối thủ khai thác nhiều vào cánh phải. Nhưng anh lại đối diện với chấn thương nặng. Cầu thủ người Nhật Bản phải rời sân bằng cáng khi có tình huống vấp ngã. 

Endo đau đớn

Endo đau đớn

Rốt cuộc, Liverpool vẫn không thể có trận đấu hoàn hảo. Việc mất Endo khiến cho danh sách "bệnh binh" của đội chủ sân Anfield lại trở nên dài hơn. 

Trước mắt "The Kop" sẽ là cuộc chạm trán Brighton ở FA Cup (3h, 15/2). Sau đó, họ chỉ được nghỉ 1 tuần và tiếp tục đối diện với các trận đấu căng thẳng ở Ngoại hạng Anh. HLV Slot rõ ràng phải lo lắng ít nhiều khi có thể nhân sự của ông không đảm bảo để chinh chiến ở nhiều đấu trường.

HLV Slot nói "đá đẹp quan trọng hơn danh hiệu", fan Liverpool chê tệ như Amorim
HLV Slot nói "đá đẹp quan trọng hơn danh hiệu", fan Liverpool chê tệ như Amorim

HLV Arne Slot cho biết bản thân hiện tại ưu tiên phong cách thi đấu của Liverpool hơn kết quả.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/02/2026 05:40 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN