CLB Ngoại hạng Anh sắp lập kỷ lục dùng 4 HLV trưởng khác nhau chỉ 1 mùa giải

Nottingham Forest đã quyết định sa thải HLV trưởng Sean Dyche chỉ sau 114 ngày nắm quyền, qua đó buộc CLB phải tìm kiếm nhà cầm quân thứ tư kể từ đầu mùa giải 2025/26. Quyết định được đưa ra không lâu sau trận hòa 0-0 thất vọng của Nottingham Forest trước đội bét bảng Wolves trên sân nhà đêm thứ Tư.

HLV Sean Dyche

Kết quả này khiến đội chủ sân City Ground chỉ còn hơn nhóm xuống hạng Premier League vỏn vẹn 3 điểm khi mùa giải còn 12 vòng đấu. Họ đang bị West Ham (trớ trêu thay dẫn dắt bởi HLV Nuno Santo mà họ sa thải đầu mùa) đuổi tới gần, sau khi West Ham cầm chân MU trước đó 1 ngày, thậm chí West Ham đã rất gần chiến thắng.

Dyche được bổ nhiệm thay Ange Postecoglou hồi tháng 10 với bản hợp đồng có thời hạn đến mùa hè 2027. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Nottingham Forest đã sớm chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia người Anh. Dyche tiếp quản Forest khi đội bóng đứng thứ 18, chỉ thắng 1/8 trận đầu mùa. Sau thất bại 0-2 trước Bournemouth trong trận ra mắt, ông giúp đội giành 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 7 trận tiếp theo để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Trước Dyche, Postecoglou cũng chỉ tại vị 39 ngày sau khi lên thay Nuno Santo, người bị sa thải chỉ sau 3 trận đầu mùa. Nottingham Forest vì thế đứng trước khả năng trở thành đội bóng Ngoại hạng Anh đầu tiên sử dụng tới 4 HLV trưởng trong cùng một mùa giải.

Dù sau đó trải qua chuỗi 4 trận thua liên tiếp, Forest đã kịp đáp trả bằng mạch 4 trận bất bại, đáng chú ý là chiến thắng 2-1 trên sân West Ham và trận hòa 0-0 kiên cường trước đội đầu bảng Arsenal. Tuy vậy, sự vươn lên của Leeds United và West Ham khiến cuộc đua trụ hạng của Forest tiếp tục trở nên căng thẳng.

Tại đấu trường châu Âu, Forest đứng thứ 13 vòng bảng Europa League với thành tích 4 thắng, 2 hòa, 2 thua, qua đó giành vé vào vòng play-off. Đối thủ của họ là Fenerbahce, với trận lượt đi diễn ra vào thứ Năm tuần tới.

Ở các giải cúp quốc nội, Forest đều đã dừng bước trước các đối thủ hạng dưới. Họ thua Swansea 2-3 tại vòng 3 League Cup dưới thời Postecoglou, và tiếp tục bị loại khỏi FA Cup sau thất bại trên chấm luân lưu trước Wrexham khi Dyche đương nhiệm.