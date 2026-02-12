Haaland có "lần đầu" trong năm 2026, gây lo lắng khi phải rời sân sớm

Haaland thoát chuỗi 8 trận

Pep Guardiola tiết lộ quyết định rút Erling Haaland ra nghỉ ở giờ nghỉ giữa hiệp trong chiến thắng của Manchester City trước Fulham chỉ là biện pháp phòng ngừa sau khi tiền đạo này phàn nàn về cảm giác không thoải mái.

Haaland sớm rời sân sau hiệp một

Haaland được thay ra để nhường chỗ cho Omar Marmoush sau giờ nghỉ, khi Man City đã sớm định đoạt trận đấu trước Fulham bằng việc vươn lên dẫn 3-0. Antoine Semenyo và Nico O'Reilly lần lượt ghi bàn giúp Man City dẫn trước hai bàn, trước khi Haaland sút tung lưới từ ngoài vòng cấm ở phút 39.

Bàn thắng đó chấm dứt chuỗi trận dài nhất của tiền đạo người Na Uy mà không ghi bàn từ tình huống từ bóng sống (8 trận). Trước đó, lần cuối Haaland ghi bàn không phải từ chấm phạt đền tại Ngoại hạng Anh là cuộc đối đầu với West Ham (20/12).

Pep Guardiola tiết lộ tình hình

Tuy nhiên, Haaland không trở lại trong hiệp hai và HLV Pep Guardiola đã chia sẻ vấn đề này trong cuộc phỏng vấn sau trận: “Cậu ấy gặp vấn đề nhỏ và không cảm thấy thoải mái. Lý do à? Cậu ấy đã chơi rất nhiều trận. Tôi chưa nói chuyện với các bác sĩ; tôi không biết chính xác cậu ấy gặp vấn đề gì.

Cậu ấy nói rằng mình không cảm thấy thoải mái và khi đã dẫn 3-0, với Omar trên sân và còn nhiều trận đấu phía trước nên tôi quyết định rút Haaland khỏi sân".

Ngoài ra, HLV Pep Guardiola còn cảnh báo các học trò câu chuyện đua vô địch vẫn đang trong giai đoạn khó khăn. “Khoảng cách giữa chúng tôi và Arsenal không phải là ba điểm,” Guardiola nói với TNT Sports. “Sau trận đấu ngày mai, chúng ta sẽ xem khoảng cách là bao nhiêu điểm. Họ còn một trận chưa đá".