Tuyển thủ Nhật Bản gần "rụng" mắt cá chân, trận đấu của Liverpool gián đoạn

Tuyển thủ Nhật Bản có lần đầu tiên đá chính cho Liverpool sau 9 tháng, được bố trí chơi hậu vệ phải do Dominik Szoboszlai bị treo giò.

Tuy nhiên, trong hiệp 2, thủ quân tuyển Nhật Bản ngã xuống sân và buộc phải đưa ra ngoài bằng cáng.

Tiền vệ 33 tuổi rời sân trong tiếng vỗ tay động viên của khán giả tại sân Ánh Sáng, anh lấy áo che mặt, bật khóc vì quá đau đớn.

Tiền vệ Wataru Endo gặp chấn thương kinh hoàng ở vòng 26 Ngoại hạng Anh hôm 12-2. Ảnh: Mirror

Tiền vệ Endo từng cố gắng tiếp tục thi đấu dù nghi bị chấn thương mắt cá chân, xảy ra trong tình huống tiếp đất không tốt khi lùi về phòng ngự một quả tạt. Nhưng chỉ ít phút sau, anh đổ gục xuống sân bởi không thể tiếp tục chơi bóng.

Đội ngũ y tế lập tức vào sân sơ cứu, trong đó có việc sử dụng mặt nạ ô-xy trước khi đưa Endo rời sân.

Sau khoảng 5 phút gián đoạn, HLV Arne Slot tung Joe Gomez vào sân thay thế Endo ở phút 68.

Tiền vệ Nhật Bản che mặt, bật khóc khi rời sân bằng cáng khiến trận đấu của Liverpool gián đoạn.

Trang mạng xã hội của Sunderland gửi lời chúc Endo sớm bình phục và nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự cảm phục tinh thần cống hiến của ngôi sao đến từ Nhật Bản.

"Endo đúng là một chiến binh thực thụ" - một CĐV bình luận

Một người khác chia sẻ: "Thực sự nể phục Endo. Không thể trách cứ bất cứ điều gì về tinh thần chiến đấu và khát khao của anh".

Người khác nhìn nhận: "Wataru Endo là hiện thân của ý nghĩa khoác áo Liverpool".

Trong khi CĐV khác viết: "Wataru Endo là hình mẫu về cách hành xử khi thi đấu cho Liverpool. Mắt cá chân gần như ‘rụng ra’ mà vẫn cố đứng dậy phòng ngự quả phạt góc".

Mức độ nghiêm trọng của chấn thương hiện chưa được xác định, song một số ý kiến lo ngại tiền vệ Endo có thể lỡ hẹn với World Cup 2026 cùng tuyển Nhật Bản.

Trung vệ Virgil van Dijk đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu. Ảnh: PA

Trước thời điểm Endo rời sân không lâu, Liverpool đã mở tỉ số bằng pha đánh đầu từ quả phạt góc của Virgil van Dijk ở phút 61.

Đội khách bảo toàn lợi thế mong manh cùng trận giữ sạch lưới, qua đó thu hẹp khoảng cách với Man United và Chelsea trong cuộc đua vào top 5, suất dự Champions League mùa sau.

Đây cũng là thất bại sân nhà đầu tiên của Sunderland tại giải mùa này.

Tiền vệ Endo gia nhập Liverpool từ Stuttgart trong mùa giải cuối cùng của HLV Jurgen Klopp và đã ra sân 20 trận tại Premier League, góp phần giúp Liverpool đăng quang mùa trước.

Đây là chấn thương mới nhất trong chuỗi dài các vấn đề chấn thương mà Liverpool đang phải đối mặt khi đội đang thiếu vắng Conor Bradley, Jeremie Frimpong hay Alexander Isak.