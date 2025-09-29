Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Djokovic mất số 4 vào tay Fritz, Sinner sắp đuổi kịp Alcaraz (Bảng xếp hạng tennis 29/9)

Sự kiện: Novak Djokovic Carlos Alcaraz Jannik Sinner

(Tin thể thao, tin tennis) Bảng xếp hạng trực tuyến ATP và WTA biến động đáng chú ý khi Taylor Fritz vượt Djokovic vào top 4, Sinner áp sát Alcaraz, trong khi Raducanu trở lại top 30 đơn nữ.

  

Do các sự kiện WTA 1000 và ATP 500 tại Nhật Bản (Japan Open) và Trung Quốc (China Open) vẫn đang diễn ra nên tuần này, bảng xếp hạng chính thức của ATP và WTA chưa cập nhật điểm số của các tay vợt.

Fritz (bên trái) vượt Djokovic (bên phải) lấy hạng 4 thế giới ATP

Fritz (bên trái) vượt Djokovic (bên phải) lấy hạng 4 thế giới ATP

Theo bảng xếp hạng trực tuyến, có khá nhiều thay đổi đáng chú ý tại đơn nam (ATP). Novak Djokovic không bị trừ điểm, nhưng do Taylor Fritz có thêm 190 điểm khi lọt vào tứ kết Japan Open nên tay vợt người Mỹ đã vượt qua Nole, tạm thời chiếm ngôi số 4 thế giới. Trong tuần này, Thượng Hải Masters sẽ diễn ra và đây sẽ là cơ hội để ngôi sao nắm giữ 24 Grand Slam đòi lại vị trí trong top 4.

Chiếu theo kết quả đang có ở Japan Open và China Open, Jannik Sinner đã rút ngắn khoảng cách điểm với số 1 thế giới Carlos Alcaraz xuống còn 690 điểm. Cuộc đua tranh giữ ngôi đầu làng tennis sẽ tiếp tục nóng lên khi cả hai ngôi sao cùng tham dự Thượng Hải Masters từ ngày 1-10/10.

Ở top 20, Jakub Mensik tăng 3 bậc lên hạng 16, khiến 3 tay vợt xếp trên anh trước đó đều tụt 1 bậc. Arthur Fils (Pháp) tụt 7 bậc và sắp rơi khỏi top 30, trong khi Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) và Denis Shapovalov (Canada) cùng leo lên top 25.

Ở bảng xếp hạng đơn nữ (WTA), 8 vị trí dẫn đầu không thay đổi. Belinda Bencic (Thụy Sĩ) tăng 2 bậc lên hạng 14 thế giới, trong khi Karolina Muchova (Cộng hòa Séc) và Paula Badosa (Tây Ban Nha) rớt khỏi top 20. Người đẹp Emma Raducanu (Anh) trở lại top 30 WTA.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 22

0

 11.240

2

 Jannik Sinner (Ý) 24

0

 10.550

3

 Alexander Zverev (Đức) 28

0

 5.980

4

 Taylor Fritz (Mỹ) 27

+1

 4.865

5

 Novak Djokovic (Serbia) 38

-1

 4.830

6

 Ben Shelton (Mỹ) 22

0

 4.190

7

 Alex de Minaur (Úc) 26

+1

 3.635

8

 Jack Draper (Anh) 23

-1

 3.590

9

 Lorenzo Musetti (Ý) 23

0

 3.555

10

 Karen Khachanov (Nga) 29

0

 3.190

11

 Holger Rune (Đan Mạch) 22

0

 2.990

12

 Casper Ruud (Na Uy) 26

0

 2.945

13

 Félix Auger-Aliassime (Canada) 25

0

 2.755

14

 Andrey Rublev (Nga) 27

0

 2.560

15

 Tommy Paul (Mỹ) 28

0

 2.460

16

 Jakub Menšík (Séc) 20

+3

 2.455

17

 Alexander Bublik (Kazakhstan) 28

-1

 2.445

18

 Jiri Lehecka (Séc) 23

-1

 2.365

19

 Daniil Medvedev (Nga) 29

-1

 2.310

20

 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 26

0

 2.240

21

 Francisco Cerúndolo (Argentina) 27

0

 2.135

22

 Flavio Cobolli (Ý) 23

+3

 1.990

23

 Tomáš Macháč (Séc) 24

-1

 1.920

24

 Denis Shapovalov (Canada) 26

+2

 1.838

25

 Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) 27

+2

 1.830

26

 Ugo Humbert (Pháp) 27

-2

 1.725

27

 Grigor Dimitrov (Bulgaria) 34

+1

 1.645

28

 Frances Tiafoe (Mỹ) 27

+1

 1.640

29

 Luciano Darderi (Ý) 23 +1 1.609

30

 Arthur Fils (Pháp) 21

-7

 1.570

...

42

Joao Fonseca (Brazil)

19

0

1.129

...

48

Learner Tien (Mỹ)

19

+4

1.073

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus) 27

0

 11.010

2

Iga Swiatek (Ba Lan) 24

0

 8.498

3

Coco Gauff (Mỹ) 21

0

 6.993

4

Amanda Anisimova (Mỹ) 24

0

 5.109

5

Mirra Andreeva (Nga) 18

0

 4.698

6

Madison Keys (Mỹ) 30

0

 4.459

7

Jessica Pegula (Mỹ) 31

0

 4.328

8

Jasmine Paolini (Ý) 29

0

 4.061

9

Elena Rybakina (Kazakhstan) 26 +1 3.833

10

Qinwen Zheng (Trung Quốc) 22 -1 3.678

11

Ekaterina Alexandrova (Nga) 30 0 3.253

12

Clara Tauson (Đan Mạch) 22 0 2.723

13

Elina Svitolina (Ukraine) 31 0 2.606

14

Belinda Bencic (Thụy Sĩ) 28 +2 2.453

15

Naomi Osaka (Nhật Bản) 27 -1 2.379

16

Emma Navarro (Mỹ) 24 +1 2.365

17

Diana Shnaider (Nga) 21 +2 2.056

18

Daria Kasatkina (Nga) 28 +2 2.051

19

Ludmilla Samsonova (Nga) 26 +2 2.049

20

Elise Mertens (Bỉ) 29 +2 1.964

21

Karolína Muchová (Séc) 29 -6 1.958

22

Paula Badosa (Tây Ban Nha) 27 -4 1.870

23

Victoria Mboko (Canada) 19 0 1.828

24

Jeļena Ostapenko (Latvia) 28 0 1.780

25

Leylah Fernandez (Canada) 23 0 1.739

26

Linda Noskova (Séc) 20 +1 1.725

27

Marta Kostyuk (Ukraine) 23 +1 1.714

28

Sofia Kenin (Mỹ) 26 -2 1.708

29

Veronika Kudermetova (Nga) 28 +1 1.563

30

Emma Raducanu (Anh) 22 +2 1.563

Theo Nguyễn Hưng

Nguồn: [Link nguồn]

29/09/2025 15:24 PM (GMT+7)
