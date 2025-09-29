Djokovic mất số 4 vào tay Fritz, Sinner sắp đuổi kịp Alcaraz (Bảng xếp hạng tennis 29/9)

Do các sự kiện WTA 1000 và ATP 500 tại Nhật Bản (Japan Open) và Trung Quốc (China Open) vẫn đang diễn ra nên tuần này, bảng xếp hạng chính thức của ATP và WTA chưa cập nhật điểm số của các tay vợt.

Fritz (bên trái) vượt Djokovic (bên phải) lấy hạng 4 thế giới ATP

Theo bảng xếp hạng trực tuyến, có khá nhiều thay đổi đáng chú ý tại đơn nam (ATP). Novak Djokovic không bị trừ điểm, nhưng do Taylor Fritz có thêm 190 điểm khi lọt vào tứ kết Japan Open nên tay vợt người Mỹ đã vượt qua Nole, tạm thời chiếm ngôi số 4 thế giới. Trong tuần này, Thượng Hải Masters sẽ diễn ra và đây sẽ là cơ hội để ngôi sao nắm giữ 24 Grand Slam đòi lại vị trí trong top 4.

Chiếu theo kết quả đang có ở Japan Open và China Open, Jannik Sinner đã rút ngắn khoảng cách điểm với số 1 thế giới Carlos Alcaraz xuống còn 690 điểm. Cuộc đua tranh giữ ngôi đầu làng tennis sẽ tiếp tục nóng lên khi cả hai ngôi sao cùng tham dự Thượng Hải Masters từ ngày 1-10/10.

Ở top 20, Jakub Mensik tăng 3 bậc lên hạng 16, khiến 3 tay vợt xếp trên anh trước đó đều tụt 1 bậc. Arthur Fils (Pháp) tụt 7 bậc và sắp rơi khỏi top 30, trong khi Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) và Denis Shapovalov (Canada) cùng leo lên top 25.

Ở bảng xếp hạng đơn nữ (WTA), 8 vị trí dẫn đầu không thay đổi. Belinda Bencic (Thụy Sĩ) tăng 2 bậc lên hạng 14 thế giới, trong khi Karolina Muchova (Cộng hòa Séc) và Paula Badosa (Tây Ban Nha) rớt khỏi top 20. Người đẹp Emma Raducanu (Anh) trở lại top 30 WTA.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điểm 1 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 22 0 11.240 2 Jannik Sinner (Ý) 24 0 10.550 3 Alexander Zverev (Đức) 28 0 5.980 4 Taylor Fritz (Mỹ) 27 +1 4.865 5 Novak Djokovic (Serbia) 38 -1 4.830 6 Ben Shelton (Mỹ) 22 0 4.190 7 Alex de Minaur (Úc) 26 +1 3.635 8 Jack Draper (Anh) 23 -1 3.590 9 Lorenzo Musetti (Ý) 23 0 3.555 10 Karen Khachanov (Nga) 29 0 3.190 11 Holger Rune (Đan Mạch) 22 0 2.990 12 Casper Ruud (Na Uy) 26 0 2.945 13 Félix Auger-Aliassime (Canada) 25 0 2.755 14 Andrey Rublev (Nga) 27 0 2.560 15 Tommy Paul (Mỹ) 28 0 2.460 16 Jakub Menšík (Séc) 20 +3 2.455 17 Alexander Bublik (Kazakhstan) 28 -1 2.445 18 Jiri Lehecka (Séc) 23 -1 2.365 19 Daniil Medvedev (Nga) 29 -1 2.310 20 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 26 0 2.240 21 Francisco Cerúndolo (Argentina) 27 0 2.135 22 Flavio Cobolli (Ý) 23 +3 1.990 23 Tomáš Macháč (Séc) 24 -1 1.920 24 Denis Shapovalov (Canada) 26 +2 1.838 25 Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) 27 +2 1.830 26 Ugo Humbert (Pháp) 27 -2 1.725 27 Grigor Dimitrov (Bulgaria) 34 +1 1.645 28 Frances Tiafoe (Mỹ) 27 +1 1.640 29 Luciano Darderi (Ý) 23 +1 1.609 30 Arthur Fils (Pháp) 21 -7 1.570 ... 42 Joao Fonseca (Brazil) 19 0 1.129 ... 48 Learner Tien (Mỹ) 19 +4 1.073

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA