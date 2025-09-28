Sinner "điếng người" vì không được ưu ái như Djokovic - Alcaraz ở Six King Slam

Jannik Sinner, đương kim vô địch Six King Slam bước vào giải đấu năm nay (từ 15-18/10 tại Riyadh, Saudi Arabia) với tâm thế muốn bảo vệ ngôi vương. Tuy nhiên, lễ bốc thăm lại khiến tay vợt số 2 thế giới rơi vào thế bất lợi, Novak Djokovic, huyền thoại sống với 24 Grand Slam cùng Carlos Alcaraz nghiễm nhiên có vé thẳng vào bán kết, trong khi Sinner phải đánh thêm một vòng.

Sinner (bên trái) là đương kim vô địch nhưng không được ưu ái bằng Alcaraz (giữa) và Djokovic (bên phải)

⚡️ Sinner bất lợi ngay từ vạch xuất phát

Năm ngoái tại Riyadh, Sinner tạo tiếng vang lớn khi ngược dòng hạ Carlos Alcaraz 6-7(5), 6-3, 6-3 để ẵm trọn 6 triệu USD, phần thưởng danh hiệu lớn nhất sự nghiệp. Thế nhưng thành công ấy không đủ để giúp anh được ưu ái.

Tại kỳ Six King Slam 2025, Djokovic cùng Alcaraz chỉ cần thắng hai trận là có thể chạm tay vào 6 triệu USD. Trái lại, Sinner buộc phải vượt qua Stefanos Tsitsipas ở tứ kết, trước khi chạm trán Djokovic tại bán kết.

“Điếng người” là cảm giác chung của giới mộ điệu khi thấy nhà vô địch bị xếp vào nhánh tử thần, trong khi Djokovic được hưởng suất đặc cách. Sức nặng thương hiệu của Nole đã tác động rõ rệt đến cách ban tổ chức Saudi Arabia bố trí nhánh đấu.

🎾 Hoàn thiện cú giao bóng, chìa khóa trở lại ngôi số 1

Sau thất bại tại chung kết US Open trước Alcaraz, Sinner thẳng thắn thừa nhận: “Giao bóng là điểm yếu của tôi”. Ở Flushing Meadows, anh chỉ đạt 48% tỷ lệ giao bóng một, tạo điều kiện cho Alcaraz áp đặt thế trận.

Tuy nhiên, tại Bắc Kinh, Sinner đã cải thiện đáng kể, tung ra 77% cú giao bóng một thành công, hạ Cilic 6-2, 6-2 theo cách áp đảo. HLV của anh tiết lộ toàn bộ đội ngũ đã dành nhiều tuần chỉ để tinh chỉnh động tác, nhằm tạo sự bất ngờ và gia tăng độ hiểm hóc.

Sinner cũng chia sẻ triết lý đáng chú ý: “Có thể tôi sẽ thua vài trận trong quá trình thử nghiệm, nhưng nếu muốn tiến xa hơn Alcaraz, tôi buộc phải thay đổi và trở nên khó đoán hơn”.

Với Djokovic vẫn sung sức và khẳng định sẽ thi đấu ít nhất đến năm 2027, còn Alcaraz đang là siêu sao làng banh nỉ, Sinner hiểu rằng anh phải tiến hóa liên tục để không bị bỏ lại phía sau.

Six King Slam lần này, dù gặp bất lợi từ nhánh đấu, sẽ là thước đo chuẩn xác cho tham vọng của Sinner, bảo vệ danh hiệu, thách thức Alcaraz, và khẳng định bản thân có thể đánh bại Djokovic ngay trên “sân khấu nhà vua”.