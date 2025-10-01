Djokovic không có khả năng giành thêm Grand Slam là tại...Federer và Nadal

Patrick Mouratoglou, cựu HLV nổi tiếng từng dẫn dắt Serena Williams mới đây đã đưa ra nhận định gây chú ý về Novak Djokovic. Theo ông, tay vợt Serbia dù ở tuổi 38 vẫn góp mặt đều đặn ở các giải đấu lớn, nhưng đã đánh mất “động lực GOAT” (động lực của tay vợt vĩ đại nhất lịch sử) từng giúp anh chinh phục kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Djokovic (áo đỏ) được nhận định là hết động lực vì Federer (bên trái) và Nadal (bên phải) đã giải nghệ

🕰️ Không còn Djokovic như trước

Chia sẻ trên Instagram, Mouratoglou cho rằng việc Roger Federer và Rafael Nadal giải nghệ đã vô tình lấy đi phần lớn động lực của Djokovic: “Anh ấy đã đạt được tất cả. Tôi cảm thấy có điều gì đó đã gãy, không còn sự thôi thúc từng giúp anh ấy trở thành tay vợt vĩ đại nhất lịch sử. Djokovic không còn ở đây nữa”.

Dù không còn “săn danh hiệu” quyết liệt, Djokovic vẫn duy trì được đẳng cấp. Hai mùa giải vừa qua, anh lọt vào bán kết cả 4 Grand Slam, nhưng liên tiếp gục ngã trước những đối thủ trẻ như Carlos Alcaraz và Jannik Sinner, hai cái tên đang định hình trật tự mới của quần vợt thế giới. Ngoại trừ chiếc HCV Olympic Paris 2024 và chức vô địch Geneva Open 2025, bảng thành tích của anh gần như “trắng” trong hai năm trở lại đây.

👥 Djokovic ở lại vì… người hâm mộ?

Mouratoglou tin rằng Djokovic vẫn tiếp tục thi đấu không hẳn để chinh phục thêm kỷ lục, mà bởi anh đang bắt đầu tìm thấy sự kết nối đặc biệt với khán giả, điều từng rất khó khăn khi Federer và Nadal còn hiện diện.

“Khi Rafa và Roger ở đỉnh cao, họ có mối liên kết khổng lồ với người hâm mộ. Điều đó làm Djokovic khó chen chân. Giờ đây anh ấy muốn tận hưởng cảm giác đó”, HLV này giải thích.

Theo Mouratoglou, “ngọn lửa” của Djokovic giờ đã khác, không còn bùng cháy như trước để mang về loạt Grand Slam, mà thiên về sự tận hưởng và trải nghiệm. Và đó cũng là lý do kết quả không còn rực rỡ như giai đoạn đỉnh cao.

🏟️ Thử thách mới tại Thượng Hải Masters

Sau thất bại ở bán kết US Open trước Carlos Alcaraz, Djokovic thừa nhận khó có thể vượt qua sức trẻ và nền tảng thể lực siêu hạng của Alcaraz – Sinner trong các giải Grand Slam. Dù vậy, anh khẳng định chưa có ý định từ bỏ, vẫn sẽ tiếp tục chinh chiến ở đấu trường lớn đến hết năm 2027.

Điểm đến tiếp theo là Thượng Hải Masters 2025 (1-10/10), nơi Djokovic giữ kỷ lục với 4 chức vô địch và 40 trận thắng, nhiều nhất lịch sử giải. Trớ trêu thay, anh lại rơi vào cùng nhánh đấu với Jannik Sinner, “khắc tinh” lớn nhất của Nole trong 2 năm qua.