Phân nhánh Thượng Hải Masters: Alcaraz rơi nhánh cực khó, Djokovic "đại chiến" Sinner

🎾 Alcaraz rơi vào nhánh đấu không dễ dàng

Theo kết quả bốc thăm phân nhánh tại Thượng Hải, Trung Quốc vào trưa 29/9, giải đấu chia ra làm 2 nhánh rất hấp dẫn.

Alcaraz (bên trái) dự kiến gặp Zverev (bên phải) ở bán kết

Tay vợt số 1 thế giới, cũng là hạt giống hàng đầu Thượng Hải Masters 2025, Carlos Alcaraz rơi vào nhánh đấu có khá nhiều chông gai. Tay vợt 23 tuổi được miễn thi đấu vòng 1, anh sẽ chạm trán với người thắng cặp đấu giữa Learner Tien (Mỹ) gặp Miomir Kecmanovic (Serbia) tại vòng 2.

Nếu có màn khởi động thành công, "Carlitos" nhiều khả năng sẽ đấu hạt giống số 30, Cameron Norrie (Anh) tại vòng 3. Bước vào vòng 4, tay vợt Tây Ban Nha sẽ gặp thử thách "cứng cựa" mang tên Daniil Medvedev (hạt giống số 16, người Nga).

Hành trình suôn sẻ, ngôi sao sở hữu 6 Grand Slam sẽ có thể đụng độ Alex De Minaur (hạt giống số 7, người Úc) ở tứ kết, trước khi cạnh tranh tấm vé chung kết với siêu sao người Đức Alexander Zverev (hạt giống 3) ở bán kết. Đây là hành trình không hề đơn giản trước khi "Carlitos" có thể đấu Jannik Sinner hoặc Novak Djokovic ở trận tranh cúp.

🔥 Djokovic và Sinner "hò hẹn" ở bán kết

Nhà đương kim vô địch Sinner với áp lực bảo vệ 1.000 điểm giải đấu này sẽ khởi đầu với trận đấu tại vòng 2 với người thắng cặp đấu giữa Daniel Altmaier (Đức) và 1 tay vợt giành suất chơi từ vòng loại.

Sinner (bên trái) và Djokovic (bên phải) là trận đấu rất được chờ đợi

Trận đấu tiếp theo, tay vợt Ý có thể đụng độ Tallon Griekspoor (hạt giống 27, Hà Lan). Vòng 4, Sinner dễ đụng độ với Alexander Bublik, ngôi sao tới từ Kazakhstan, hạt giống số 14 của giải. Ở tứ kết, thử thách lớn cho tay vợt Ý khi đối thủ tiềm năng dự kiến là Taylor Fritz (hạt giống số 5, Mỹ). Tiếp theo là trận bán kết mà người hâm mộ đều chờ đợi với hạt giống số 4, Novak Djokovic ở bán kết.

Với Djokovic, ngôi sao 38 tuổi sẽ khởi đầu Thượng Hải với trận gặp người thắng cặp Corentin Moutet / Marin Cilic. Đi tiếp, "The Djoker" sẽ đụng độ hạt giống đầu tiên, Frances Tiafoe (hạt giống 25, Mỹ). Tại vòng 4, Nole có thể đấu Andrey Rublev (hạt giống 13, Nga) trước khi gặp Ben Shelton (hạt giống 6, Mỹ) hoặc Casper Ruud (hạt giống 11, Na Uy) ở tứ kết.

Nếu vượt qua hành trình này, Nole sẽ gặp lại Sinner tại bán kết, một trong hai ngôi sao sẽ giành vé vào chung kết để so tài với siêu sao Alcaraz.