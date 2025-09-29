Phân nhánh Thượng Hải Masters: Alcaraz rơi nhánh cực khó, Djokovic "đại chiến" Sinner
(Tin thể thao, tin tennis) Carlos Alcaraz rơi vào nhánh đấu chông gai tại Thượng Hải Masters 2025, có thể chạm trán Medvedev, De Minaur và Zverev trước chung kết. Trong khi đó, Sinner và Djokovic hứa hẹn tạo nên bán kết kinh điển.
🎾 Alcaraz rơi vào nhánh đấu không dễ dàng
Theo kết quả bốc thăm phân nhánh tại Thượng Hải, Trung Quốc vào trưa 29/9, giải đấu chia ra làm 2 nhánh rất hấp dẫn.
Alcaraz (bên trái) dự kiến gặp Zverev (bên phải) ở bán kết
Tay vợt số 1 thế giới, cũng là hạt giống hàng đầu Thượng Hải Masters 2025, Carlos Alcaraz rơi vào nhánh đấu có khá nhiều chông gai. Tay vợt 23 tuổi được miễn thi đấu vòng 1, anh sẽ chạm trán với người thắng cặp đấu giữa Learner Tien (Mỹ) gặp Miomir Kecmanovic (Serbia) tại vòng 2.
Nếu có màn khởi động thành công, "Carlitos" nhiều khả năng sẽ đấu hạt giống số 30, Cameron Norrie (Anh) tại vòng 3. Bước vào vòng 4, tay vợt Tây Ban Nha sẽ gặp thử thách "cứng cựa" mang tên Daniil Medvedev (hạt giống số 16, người Nga).
Hành trình suôn sẻ, ngôi sao sở hữu 6 Grand Slam sẽ có thể đụng độ Alex De Minaur (hạt giống số 7, người Úc) ở tứ kết, trước khi cạnh tranh tấm vé chung kết với siêu sao người Đức Alexander Zverev (hạt giống 3) ở bán kết. Đây là hành trình không hề đơn giản trước khi "Carlitos" có thể đấu Jannik Sinner hoặc Novak Djokovic ở trận tranh cúp.
🔥 Djokovic và Sinner "hò hẹn" ở bán kết
Nhà đương kim vô địch Sinner với áp lực bảo vệ 1.000 điểm giải đấu này sẽ khởi đầu với trận đấu tại vòng 2 với người thắng cặp đấu giữa Daniel Altmaier (Đức) và 1 tay vợt giành suất chơi từ vòng loại.
Sinner (bên trái) và Djokovic (bên phải) là trận đấu rất được chờ đợi
Trận đấu tiếp theo, tay vợt Ý có thể đụng độ Tallon Griekspoor (hạt giống 27, Hà Lan). Vòng 4, Sinner dễ đụng độ với Alexander Bublik, ngôi sao tới từ Kazakhstan, hạt giống số 14 của giải. Ở tứ kết, thử thách lớn cho tay vợt Ý khi đối thủ tiềm năng dự kiến là Taylor Fritz (hạt giống số 5, Mỹ). Tiếp theo là trận bán kết mà người hâm mộ đều chờ đợi với hạt giống số 4, Novak Djokovic ở bán kết.
Với Djokovic, ngôi sao 38 tuổi sẽ khởi đầu Thượng Hải với trận gặp người thắng cặp Corentin Moutet / Marin Cilic. Đi tiếp, "The Djoker" sẽ đụng độ hạt giống đầu tiên, Frances Tiafoe (hạt giống 25, Mỹ). Tại vòng 4, Nole có thể đấu Andrey Rublev (hạt giống 13, Nga) trước khi gặp Ben Shelton (hạt giống 6, Mỹ) hoặc Casper Ruud (hạt giống 11, Na Uy) ở tứ kết.
Nếu vượt qua hành trình này, Nole sẽ gặp lại Sinner tại bán kết, một trong hai ngôi sao sẽ giành vé vào chung kết để so tài với siêu sao Alcaraz.
|
Thượng Hải Masters 2025 là một sự kiện tennis ATP Masters 1000 diễn ra từ 1-10/10 tại Trung tâm Tennis Qizhong ở Thượng Hải, Trung Quốc. Đây là giải đấu duy nhất thuộc hệ thống Masters 1000 tổ chức tại châu Á, thu hút sự tham gia của các ngôi sao hàng đầu thế giới.
Giải đấu được tổ chức trên mặt sân cứng ngoài trời với tổng tiền thưởng lên đến 9,1 triệu USD. Nhà vô địch đơn nam nhận giải thưởng 1,124,360 USD cùng 1.000 điểm ATP, điểm số rất quan trọng trong cuộc đua xếp hạng ATP và giành quyền dự ATP Finals cuối mùa.
Ở giải năm 2024, Jannik Sinner đăng quang sau khi đánh bại Novak Djokovic trong trận chung kết, trong khi đôi vô địch thuộc về Wesley Koolhof và Nikola Mektic. Ngoài ra, kỷ lục giải đấu thuộc về Djokovic với 4 lần vô địch và nhiều chiến thắng nhất.
(Tin thể thao, dự đoán tennis) Alcaraz gặp Ruud ở bán kết Japan Open, trong khi Medvedev đấu Zverev và Sinner đối đầu Marozsan tại China Open. Ba trận...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/09/2025 12:29 PM (GMT+7)