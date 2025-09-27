Thầy cũ Djokovic 17 tuổi đã vô địch Wimbledon, cảnh báo "ông cháu" Yamal

Lamine Yamal đang trải qua những ngày tháng rực rỡ nhất sự nghiệp. Mới 18 tuổi, tài năng của Barcelona đã sở hữu đầy ắp danh hiệu gồm La Liga, Euro, hai lần đoạt Kopa Trophy và vừa giành Quả bóng Bạc 2025 sau Quả bóng Vàng Ousmane Dembele.

Yamal (mũ vàng) nhận lời cảnh báo từ huyền thoại tennis Becker (mặc vest)

Trên sân cỏ, Yamal được ví như “Làn gió mới” của bóng đá thế giới. Nhưng bên ngoài ánh đèn sân đấu, chuỗi lùm xùm đời tư cũng khiến cái tên này phủ sóng truyền thông theo cách không mong muốn.

Từ kỳ nghỉ hè cùng người mẫu "ảnh nóng", cho tới bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi gây tranh cãi với cáo buộc “tuyển chọn người phục vụ theo số đo cơ thể”, Yamal nhiều lần khiến hình ảnh cá nhân bị xáo trộn. Dù sau đó anh đã lên tiếng phủ nhận, dư âm vẫn chưa lắng xuống.

Và rồi, một huyền thoại thể thao ngoài giới bóng đá bất ngờ lên tiếng, Boris Becker, cựu số 1 quần vợt thế giới, thầy cũ của Novak Djokovic. Ông chính là người từng vô địch Wimbledon ở tuổi 17, kỷ lục trẻ nhất lịch sử, và hiểu rõ mặt trái của hào quang sớm.

🔔 Becker: “Chuông báo động đã reo với Yamal”

Chia sẻ trên TalkSport, Becker dành lời khen cho "Thần đồng" bóng đá sinh năm 2007: “Lamine tuyệt vời, cậu ấy thắng tất cả và là cầu thủ trẻ hay nhất thế giới hiện tại. Nhưng với tôi, chuông báo động đã reo. Tôi thấy Yamal có nguy cơ lớn gặp rắc rối trong 10 hay 15 năm tới”.

Huyền thoại Đức phân tích: “Cậu ấy xuất thân khiêm tốn, giờ cả gia đình đều giàu có. Sẽ có vô số người tìm cách tiếp cận vì lợi ích riêng. Yamal đã mất đi sự riêng tư. Cậu ấy cần chọn bạn bè cẩn trọng, đặt niềm tin vào gia đình và xây dựng mạng lưới an toàn”.

🎾 Bóng dáng Becker năm 1985

Nhìn vào Yamal, Becker nhớ lại chính mình 40 năm trước. Vào năm 1985, ông gây chấn động khi lên ngôi tại Wimbledon chỉ mới 17 tuổi.

Nhưng Becker thừa nhận chiến thắng quá sớm cũng là gánh nặng: “Ở tuổi 17, tôi vẫn đang học cách trưởng thành. Sau chức vô địch, bất cứ việc gì tôi làm đều thành tin tức toàn cầu. Tôi hạnh phúc với ba danh hiệu Wimbledon, nhưng có lẽ ở tuổi đó tôi còn quá trẻ, vẫn chỉ là một đứa trẻ”.

Becker từng vô địch Wimbledon năm 17 tuổi, ông biết nổi tiếng sớm sẽ mang tới nhiều hệ lụy tiềm ẩn

👨‍👦 Lời nhắn gửi cho “ông cháu”

Cảnh báo của Becker không phải để làm giảm giá trị những gì Yamal đã đạt được, mà là lời nhắn nhủ từ một người từng đi trước. Tài năng kiệt xuất cần song hành với sự vững vàng tâm lý, chọn lọc môi trường xung quanh và học cách cân bằng giữa sân cỏ cùng đời thường.

Ở tuổi 18, Yamal đã được gọi vui là “ông cháu” bởi sự chững chạc vượt tuổi và sức ảnh hưởng toàn cầu. Nhưng như Becker nhắc nhở, hành trình còn dài, và giữ đôi chân trên mặt đất mới là điều khó nhất.

📖 Boris Becker, huyền thoại và những bài học đời

Becker là biểu tượng Wimbledon khi vô địch năm 17 tuổi, và sau này làm HLV cho Novak Djokovic giai đoạn 2014–2016, giúp ngôi sao Serbia chạm tới danh hiệu Grand Slam thứ 6 sự nghiệp.

Nhưng ngoài sân đấu, Becker nhiều lần lao đao, đầu tư thất bại dẫn tới phá sản, năm 2022 còn phải ngồi tù vì che giấu tài sản. Trở lại sau biến cố, ông muốn thế hệ trẻ như như Yamal hiểu rằng vinh quang sớm luôn đi kèm những cạm bẫy, và giữ được sự cân bằng mới là chiến thắng lớn nhất.