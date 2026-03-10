Sinner chạm cột mốc đỉnh cao, Zverev - Tien có kỷ lục khủng ở Indian Wells

Ngày thi đấu 9/3 tại Indian Wells Open chứng kiến nhiều cột mốc đáng chú ý của những ngôi sao quần vợt thế giới. Từ phong độ thăng hoa của Jannik Sinner, bước tiến đáng nhớ của tài năng trẻ Learner Tien cho tới kỷ lục Masters 1000 ấn tượng của Alexander Zverev.

Hân hoan sau chiến thắng, Sinner tuyên bố "không thích họp báo"

Sinner cân bằng kỷ lục Masters 1000 của quần vợt Ý

Ở nội dung đơn nam, Sinner tiếp tục cho thấy vì sao anh đang là một trong những tay vợt ổn định nhất ATP khi đánh bại Denis Shapovalov 6-3, 6-2 để tiến vào vòng 4.

Chiến thắng này giúp tay vợt người Ý chạm mốc 96 trận thắng tại các giải ATP Masters 1000, qua đó cân bằng kỷ lục của Fabio Fognini, người đang giữ thành tích cao nhất của quần vợt Ý ở hệ thống giải này kể từ khi Masters 1000 ra đời năm 1990.

Sau trận đấu, Sinner tiết lộ anh đang chủ động thay đổi lối chơi để trở nên nguy hiểm hơn: “Tôi đang cố gắng chơi tấn công hơn. Có thể sẽ xuất hiện nhiều lỗi hơn, nhưng ở những thời điểm quan trọng, sự chắc chắn vẫn là điều then chốt”.

Tay vợt số 2 thế giới cũng nhấn mạnh sự khác biệt lớn về điều kiện thi đấu tại Indian Wells: “Giữa ban ngày và buổi tối ở đây có sự khác biệt lớn. Khi trời nóng, bóng nảy cao hơn và trận đấu cũng thay đổi rất nhiều”.

Một chi tiết thú vị khác là Sinner thừa nhận điều anh “ít thích nhất” trong đời sống tay vợt chuyên nghiệp lại không phải thi đấu: “Có lẽ là họp báo. Nhưng đó là một phần công việc”.

Learner Tien tạo cột mốc đặc biệt trước Top 10

Nếu Sinner ghi dấu bằng thống kê lịch sử, thì tài năng trẻ người Mỹ Learner Tien lại mang đến câu chuyện truyền cảm hứng.

Tien không sợ Top 10

Tay vợt 20 tuổi đánh bại đồng hương Ben Shelton 7-6, 4-6, 6-3 để tiến vào vòng 4 ngay tại giải đấu quê nhà.

Điều đặc biệt là chiến thắng này giúp Tien sở hữu thành tích 6 thắng, 5 thua trước các tay vợt Top 10, biến anh thành tay vợt duy nhất ngoài châu Âu đang còn thi đấu có thành tích đối đầu dương trước Top 10 (tối thiểu 10 trận).

Sau trận đấu, Tien chia sẻ khoảnh khắc đầy cảm xúc tại sân Stadium One: “Sân đấu hôm nay chính là nơi tôi từng ngồi xem khi còn nhỏ. Tôi vẫn nhớ rõ vị trí ghế đó. Thật sự là một khoảnh khắc trọn vẹn”.

Sinh ra và lớn lên tại Nam California, Tien cho rằng môi trường quần vợt tại đây đã giúp anh phát triển: “Ở đây có rất nhiều sân tennis, nhiều giải đấu và nhiều người chơi. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi lớn lên tại khu vực này”.

Zverev lập kỷ lục Masters 1000 của thế hệ mới

Trong khi đó, Alexander Zverev cũng ghi dấu bằng một cột mốc lớn khi vượt qua Brandon Nakashima 7-6, 5-7, 6-4 sau trận đấu căng thẳng.

Zverev chạm kỷ lục 100 trận thắng ATP 1000

Chiến thắng này giúp tay vợt người Đức trở thành tay vợt đầu tiên đạt 100 trận thắng tại các giải ATP Masters 1000 kể từ đầu mùa 2020.

Zverev cho biết anh đang nỗ lực thay đổi lối chơi để hướng tới danh hiệu Grand Slam đầu tiên: “Tôi đang cố gắng chơi tấn công hơn. Điều đó rất thú vị, dù đôi khi phải chấp nhận rủi ro”.

Anh cũng nhấn mạnh bước ngoặt của trận đấu đến từ loạt tie-break: “Hôm nay tôi thắng tie-break bằng cách chơi tấn công. Đó là điều khiến tôi rất hào hứng”.

Loạt kỷ lục đáng chú ý khác tại Indian Wells

Không chỉ có các tay vợt nam tạo dấu ấn, nội dung nữ cũng chứng kiến nhiều thống kê đặc biệt.

- Aryna Sabalenka đã có 41 lần vào vòng 16 giải WTA 1000, chỉ kém Victoria Azarenka (54) và Karolina Pliskova (42) trong số các tay vợt đang thi đấu.

- Amanda Anisimova đạt một cột mốc hiệu suất khi thắng một nhà vô địch Grand Slam với số game thua ít nhất trong sự nghiệp ở cấp độ WTA.

- Coco Gauff buộc phải bỏ cuộc vì chấn thương tay trái. Đây mới chỉ là lần thứ hai trong sự nghiệp WTA cô phải bỏ trận, sau lần đầu tại Cincinnati 2022 trước Marie Bouzkova.

- Trong khi đó, Alexandra Eala đi vào lịch sử khi trở thành tay vợt Philippines đầu tiên lọt vào vòng 16 Indian Wells kể từ khi giải đấu ra đời.