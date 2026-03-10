Tin mới nhất bóng đá sáng 10/3: Arbeloa nguy cơ bị Real sa thải, Klopp được nhắc đến

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Bayern Munich
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 10/3: Arbeloa nguy cơ bị Real sa thải, Klopp được nhắc đến

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Bản tin bóng đá cập nhật sáng 10/3: HLV Alvaro Arbeloa đối mặt nguy cơ bị Real Madrid sa thải trước dịp FIFA Days tháng 3 nếu phong độ nghèo nàn của "Kền kền trắng" tiếp tục kéo dài.

Arbeloa nguy cơ bị Real sa thải, Klopp được nhắc đến

Các nguồn tin từ Tây Ban Nha tiết lộ với Football365 rằng Alvaro Arbeloa “có thể bị sa thải trước dịp FIFA Days” tháng 3 này, khi hình ảnh của ông đã “bị tổn hại nghiêm trọng” trong những tuần gần đây. Nguồn tin này nhận định vị trí của Arbeloa tại Real Madrid hiện “mong manh như sợi chỉ”, và những tuần sắp tới có thể mang tính quyết định đối với tương lai của cựu hậu vệ này.

Arbeloa đối mặt nguy cơ bị Real Madrid sa thải, Klopp được liên hệ thay thế

Arbeloa đối mặt nguy cơ bị Real Madrid sa thải, Klopp được liên hệ thay thế

Trong khi đó, một số thông tin gần đây cho rằng Jurgen Klopp đã đạt “thỏa thuận” để trở thành HLV Real Madrid. Tuy nhiên, người đại diện của chiến lược gia người Đức đã phủ nhận việc ông đang đàm phán với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng khẳng định trên kênh YouTube của mình rằng “không có thỏa thuận hay đàm phán nâng cao nào” giữa Klopp và Real Madrid.

Patrice Evra chỉ ra HLV “trong mơ” cho MU

Huyền thoại Patrice Evra của MU đã gọi HLV Luis Enrique của PSG là ứng viên “trong mơ” cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford, dù ông vẫn mong muốn Michael Carrick có cơ hội dẫn dắt đội bóng nửa đỏ thành Manchester.

Chia sẻ với Stake, Evra nói: “Tôi không nói chuyện trực tiếp với ban lãnh đạo MU hay Sir Jim Ratcliffe, nhưng thành thật mà nói, và không hề có ý thiếu tôn trọng PSG hay Nasser Al Khelaifi, tôi nghĩ Luis Enrique sẽ là HLV hoàn hảo cho MU.

Tôi rất thích con người ông ấy, thích triết lý bóng đá của ông ấy. Những gì ông ấy đã trải qua trong cuộc sống cá nhân và cách ông ấy vượt qua cho thấy cá tính rất mạnh mẽ. Công việc ông ấy làm tại PSG thật tuyệt vời, khi mang về danh hiệu Champions League dù không còn Lionel Messi, Kylian Mbappe hay Neymar. Các cầu thủ sẽ phải làm việc cực kỳ chăm chỉ nếu muốn chơi cho MU, họ sẽ phải chạy rất nhiều và tôi nghĩ Enrique có thể mang điều đó đến”.

Chủ tịch Barcelona phản pháo Xavi

Sau cuộc phỏng vấn gây nhiều tranh cãi khi Xavi đổ lỗi cho ban lãnh đạo Barcelona về những lời hứa không được thực hiện cũng như các vấn đề mang tính hệ thống trong thời gian mình dẫn dắt đội bóng xứ Catalunya, chủ tịch Joan Laporta đã lên tiếng đáp trả. Ông nói: “Tôi bất ngờ và cảm thấy tổn thương. Khi nghe những phát biểu đó của Xavi, tôi lại nghĩ đến Hansi Flick. Làm chủ tịch Barca không hề dễ dàng và đôi khi bạn phải đưa ra những quyết định khó khăn. Tôi đã làm điều mình buộc phải làm.

Với Xavi, tôi thấy rằng chúng tôi sẽ tiếp tục thua. Còn với Flick, tôi thấy chúng tôi đang hướng tới chiến thắng. Tôi hiểu rằng Xavi đang tổn thương. Trong khi Xavi thua, thì Flick lại đang giành chiến thắng với chính những cầu thủ đó”.

Rodri thoát án treo giò sau phát biểu gây tranh cãi

HLV Pep Guardiola có thể tạm thở phào khi Rodri tránh được án treo giò sau những phát biểu chỉ trích gay gắt tổ trọng tài. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) xác nhận hôm 9/3 rằng một Ủy ban Kỷ luật độc lập đã đưa ra án phạt đối với Rodri liên quan đến các bình luận mà tiền vệ này đưa ra với truyền thông sau trận hòa gây tranh cãi 2-2 giữa Man City và Tottenham hôm 1/2. Dù ngôi sao người Tây Ban Nha phải nhận khoản tiền phạt nặng lên tới 80.000 bảng, anh vẫn đủ điều kiện ra sân khi Man City tiếp tục cuộc đua giành các danh hiệu trong phần còn lại của mùa giải.

Atletico Madrid thiệt quân trận gặp Tottenham ở Cúp C1

Atletico Madrid sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Rodri Mendoza ở cả hai lượt trận vòng 1/8 Champions League gặp Tottenham. Tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha đã gặp vấn đề ở cổ chân trong chiến thắng 3-2 trước Real Sociedad tại La Liga cuối tuần qua. Các nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Mendoza có thể phải nghỉ thi đấu cho tới sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, đồng nghĩa với việc anh sẽ vắng mặt trong cả hai cuộc đối đầu với Tottenham.

8

Real Madrid - Man City 12.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Man City
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 12/03
Thể lệ
Messi kiếm 80 triệu USD cao nhất MLS, Inter Miami được định giá hơn 1 tỷ USD
Messi kiếm 80 triệu USD cao nhất MLS, Inter Miami được định giá hơn 1 tỷ USD

Lionel Messi được cho là nhận tổng thu nhập lên tới 70–80 triệu USD mỗi năm tại Inter Miami khi tính cả lương, thưởng và quyền sở hữu cổ phần trong...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/03/2026 00:08 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN