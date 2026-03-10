Tin mới nhất bóng đá sáng 10/3: Arbeloa nguy cơ bị Real sa thải, Klopp được nhắc đến

Arbeloa nguy cơ bị Real sa thải, Klopp được nhắc đến

Các nguồn tin từ Tây Ban Nha tiết lộ với Football365 rằng Alvaro Arbeloa “có thể bị sa thải trước dịp FIFA Days” tháng 3 này, khi hình ảnh của ông đã “bị tổn hại nghiêm trọng” trong những tuần gần đây. Nguồn tin này nhận định vị trí của Arbeloa tại Real Madrid hiện “mong manh như sợi chỉ”, và những tuần sắp tới có thể mang tính quyết định đối với tương lai của cựu hậu vệ này.

Trong khi đó, một số thông tin gần đây cho rằng Jurgen Klopp đã đạt “thỏa thuận” để trở thành HLV Real Madrid. Tuy nhiên, người đại diện của chiến lược gia người Đức đã phủ nhận việc ông đang đàm phán với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng khẳng định trên kênh YouTube của mình rằng “không có thỏa thuận hay đàm phán nâng cao nào” giữa Klopp và Real Madrid.

Patrice Evra chỉ ra HLV “trong mơ” cho MU

Huyền thoại Patrice Evra của MU đã gọi HLV Luis Enrique của PSG là ứng viên “trong mơ” cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford, dù ông vẫn mong muốn Michael Carrick có cơ hội dẫn dắt đội bóng nửa đỏ thành Manchester.

Chia sẻ với Stake, Evra nói: “Tôi không nói chuyện trực tiếp với ban lãnh đạo MU hay Sir Jim Ratcliffe, nhưng thành thật mà nói, và không hề có ý thiếu tôn trọng PSG hay Nasser Al Khelaifi, tôi nghĩ Luis Enrique sẽ là HLV hoàn hảo cho MU.

Tôi rất thích con người ông ấy, thích triết lý bóng đá của ông ấy. Những gì ông ấy đã trải qua trong cuộc sống cá nhân và cách ông ấy vượt qua cho thấy cá tính rất mạnh mẽ. Công việc ông ấy làm tại PSG thật tuyệt vời, khi mang về danh hiệu Champions League dù không còn Lionel Messi, Kylian Mbappe hay Neymar. Các cầu thủ sẽ phải làm việc cực kỳ chăm chỉ nếu muốn chơi cho MU, họ sẽ phải chạy rất nhiều và tôi nghĩ Enrique có thể mang điều đó đến”.

Chủ tịch Barcelona phản pháo Xavi

Sau cuộc phỏng vấn gây nhiều tranh cãi khi Xavi đổ lỗi cho ban lãnh đạo Barcelona về những lời hứa không được thực hiện cũng như các vấn đề mang tính hệ thống trong thời gian mình dẫn dắt đội bóng xứ Catalunya, chủ tịch Joan Laporta đã lên tiếng đáp trả. Ông nói: “Tôi bất ngờ và cảm thấy tổn thương. Khi nghe những phát biểu đó của Xavi, tôi lại nghĩ đến Hansi Flick. Làm chủ tịch Barca không hề dễ dàng và đôi khi bạn phải đưa ra những quyết định khó khăn. Tôi đã làm điều mình buộc phải làm.

Với Xavi, tôi thấy rằng chúng tôi sẽ tiếp tục thua. Còn với Flick, tôi thấy chúng tôi đang hướng tới chiến thắng. Tôi hiểu rằng Xavi đang tổn thương. Trong khi Xavi thua, thì Flick lại đang giành chiến thắng với chính những cầu thủ đó”.

Rodri thoát án treo giò sau phát biểu gây tranh cãi

HLV Pep Guardiola có thể tạm thở phào khi Rodri tránh được án treo giò sau những phát biểu chỉ trích gay gắt tổ trọng tài. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) xác nhận hôm 9/3 rằng một Ủy ban Kỷ luật độc lập đã đưa ra án phạt đối với Rodri liên quan đến các bình luận mà tiền vệ này đưa ra với truyền thông sau trận hòa gây tranh cãi 2-2 giữa Man City và Tottenham hôm 1/2. Dù ngôi sao người Tây Ban Nha phải nhận khoản tiền phạt nặng lên tới 80.000 bảng, anh vẫn đủ điều kiện ra sân khi Man City tiếp tục cuộc đua giành các danh hiệu trong phần còn lại của mùa giải.

Atletico Madrid thiệt quân trận gặp Tottenham ở Cúp C1

Atletico Madrid sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Rodri Mendoza ở cả hai lượt trận vòng 1/8 Champions League gặp Tottenham. Tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha đã gặp vấn đề ở cổ chân trong chiến thắng 3-2 trước Real Sociedad tại La Liga cuối tuần qua. Các nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Mendoza có thể phải nghỉ thi đấu cho tới sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, đồng nghĩa với việc anh sẽ vắng mặt trong cả hai cuộc đối đầu với Tottenham.