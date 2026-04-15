"Siêu nhân" 2 HCV Olympic đột ngột chấm dứt sự nghiệp cầu lông ở tuổi 32

Huyền thoại cầu lông thế giới Viktor Axelsen đã kết thúc sự nghiệp ở tuổi 32 khi cơ thể anh không còn đáp ứng được môi trường thi đấu đỉnh cao. Axelsen, cựu số một thế giới và đã hai lần đoạt huy chương vàng Olympic, quyết định rời cuộc chơi sau một thời gian dài chiến đấu với chấn thương lưng.

Trong 2 năm qua, Axelsen đã phải chịu đựng những vấn đề nghiêm trọng về cột sống, gây ra đau dây thần kinh lan xuống chân trái. Tình trạng này đã ngăn cản anh duy trì thể lực cần thiết để thi đấu ở cấp độ cao nhất. Mặc dù anh vẫn còn động lực và niềm yêu thích với cầu lông, nhưng cơ thể anh không còn cho phép anh tiếp tục.

"Điều khó khăn nhất là tôi vẫn còn khao khát thi đấu. Nhưng cơ thể tôi không thể đáp ứng được những gì cần thiết để đạt đến trình độ cao nhất," Axelsen chia sẻ. "Đó không phải là quyết định của tôi, mà là của cơ thể tôi. Đó là điều khiến việc nói lời tạm biệt trở nên khó khăn nhất”.

Axelsen rời cầu lông với một thành tích ấn tượng. Anh ấy đã giành được 2 HCV Olympic liên tiếp vào năm 2020 và 2024, cùng với 2 chức vô địch thế giới vào năm 2017 và 2022. Ngoài ra, tay vợt người Đan Mạch này đã chinh phục nhiều danh hiệu lớn trong loạt giải Super 1000, trở thành tay vợt đầu tiên hoàn thành "Super 1000 Slam" trong 1 năm.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Axelsen là biểu tượng của sự ổn định và thống trị trong môn cầu lông nam. Với chiều cao, sức mạnh thể chất và lối chơi toàn diện, anh đã duy trì vị trí số một thế giới trong thời gian dài và nhiều lần vô địch BWF World Tour Finals.

Sự giải nghệ của Axelsen để lại một khoảng trống lớn trong thế giới cầu lông. Không chỉ là một nhà vô địch, Axelsen còn được ca ngợi bởi tinh thần chuyên nghiệp và sự kiện trì.