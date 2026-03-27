Cầu lông, pickleball và "cơn địa chấn": Giấc mơ tỷ đô có thật ở Việt Nam?

Cầu lông và pickleball đã vượt qua ngưỡng “phong trào”. Sân kín giờ, giải đấu dày đặc, nhà tài trợ và dòng tiền xuất hiện ngày một rõ. Đà tăng là có thật, không còn cảm tính. Nhưng để gọi tên “kỷ nguyên tỷ đô”, câu chuyện không nằm ở độ nóng hiện tại, mà ở việc, thị trường này đã đủ cấu trúc, đủ sức kiếm tiền bền vững hay mới chỉ dừng ở một cơn sốt được thổi phồng?

Những ngôi sao như Nguyễn Thùy Linh được ví như "tài sản thương mại" của cầu lông và thể thao Việt Nam

Từ sân phong trào đến “cỗ máy in tiền”

Trong nhiều năm, thể thao Việt Nam gắn với hai chữ “phong trào”. Nhưng với cầu lông, câu chuyện đang thay đổi nhanh hơn dự đoán.

Cơ chế “đầu tư công, quản trị tư” theo Luật Thủ đô 2024 (hiệu lực từ 2025) đã tháo nút thắt lớn nhất, hạ tầng. Khi doanh nghiệp được tham gia vận hành và khai thác nhà thi đấu, dòng vốn xã hội hóa bắt đầu đổ vào mạnh mẽ.

Kết quả đến gần như ngay lập tức. Vietnam International Challenge 2026 thu hút hơn 800 tay vợt từ 21 quốc gia, con số kỷ lục, cho thấy khi “sân chơi” đạt chuẩn, giá trị kinh tế cũng tăng theo cấp số nhân.

Những cái tên như Nguyễn Thùy Linh không chỉ đại diện cho thành tích, mà còn là tài sản thương mại. Khi hình ảnh được sản xuất bài bản, tích hợp công nghệ như AI phân tích trận đấu hay các hệ thống hỗ trợ trọng tài, giá trị quảng cáo trong từng trận cầu không còn mang tính “hữu nghị” mà mở ra thị trường quảng cáo và truyền thông mới.

Khi người chơi không chỉ “đánh cầu”, mà đang tiêu tiền. Sức mạnh thật sự của cầu lông nằm ở… ví tiền người chơi. Thị trường thương mại điện tử cho môn này đã có hơn 8.000 nhà bán lẻ, với các nền tảng lớn chiếm phần lớn doanh thu. Người chơi không còn mua một cây vợt, mà đầu tư cả một hệ sinh thái, giày, trang phục, phụ kiện, thậm chí là dịch vụ huấn luyện.

Đây là chỉ dấu quan trọng, cầu lông đã chuyển từ hoạt động giải trí sang một ngành tiêu dùng có chiều sâu, yếu tố cốt lõi để hình thành thị trường lớn.

Pickleball và “cú nổ” mang tính toàn cầu

Nếu cầu lông là nền tảng, thì pickleball chính là chất xúc tác. Từ một môn thể thao “lạ lẫm”, pickleball đang phát triển nhanh nhất thế giới, đặc biệt tại Mỹ và lan sang châu Á. Điểm khác biệt nằm ở chỗ, nó không chỉ là thể thao, mà là trải nghiệm.

Ngôi sao nội và các ngôi sao quốc tế góp mặt tại Việt Nam tạo sức hút lớn cho mảng du lịch thể thao

Người chơi không chỉ ra sân, họ đi du lịch để chơi. Một bộ phận mới “sports travelers” (du lịch thể thao) sẵn sàng chi hàng trăm đến hàng nghìn USD mỗi chuyến đi chỉ để thi đấu, giao lưu và trải nghiệm. Theo các báo cáo quốc tế, du lịch thể thao đã là thị trường hơn 700 tỷ USD và có thể chạm mốc 1.800 tỷ USD trước năm 2030. Pickleball đang chen chân vào chính “miếng bánh” khổng lồ đó.

Việt Nam đứng ở đâu trong làn sóng này?

Việt Nam có nhiều lợi thế để nhập cuộc như:

- Chi phí xây dựng sân thấp, dễ nhân rộng

- Du lịch phát triển nhanh, đặc biệt ở phân khúc trải nghiệm

- Tầng lớp trung lưu và giới trẻ chi tiêu mạnh cho thể thao, cải thiện sức khỏe

Tại các điểm đến như Đà Nẵng, Hội An hay Hà Nội, mô hình “stay & play” (nghỉ dưỡng kết hợp chơi thể thao) đã bắt đầu xuất hiện. Một sân tennis có thể chuyển thành 3-4 sân pickleball, giúp tối ưu doanh thu trên cùng diện tích.

Tuy nhiên, thách thức cũng không nhỏ, hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu nhân sự chuyên môn, và đặc biệt là rủi ro “trend nhanh mà nguội nhanh”.

Giấc mơ tỷ đô: Thật, nhưng chưa phải bây giờ

Cầu lông tạo nền tảng tiêu dùng ổn định. Pickleball mang đến tốc độ tăng trưởng và mô hình kinh tế mới. Du lịch thể thao mở ra không gian hàng trăm tỷ USD.

Tất cả ghép lại thành một bức tranh đầy tiềm năng. Nhưng để đạt tới “kỷ nguyên tỷ đô”, Việt Nam vẫn cần, một hệ sinh thái hoàn chỉnh, hành lang pháp lý rõ ràng, những doanh nghiệp đủ lớn để dẫn dắt thị trường.

Vì vậy, giấc mơ ấy không phải là ảo tưởng, nhưng cũng chưa phải hiện thực ngay lập tức. Nó đang ở trạng thái, đủ thật để tin, nhưng chưa đủ rõ để chắc chắn.

Diễn đàn VSES 2026 được xem là bước đi chiến lược nhằm định vị thể thao như một ngành kinh tế

Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026: “Cú hích” thể chế cho giấc mơ tỷ đô

Diễn ra sáng 27/3 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026 (VSES 2026) được xem là bước đi chiến lược nhằm định vị thể thao như một ngành kinh tế. Với chủ đề “Kiến tạo một nền kinh tế mới”, sự kiện tập trung vào dữ liệu thị trường, dòng vốn, mô hình kinh doanh và công bố Báo cáo Kinh tế Thể thao 2026.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp cùng Cục Thể dục thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam và các đơn vị nội dung số tổ chức, quy tụ các nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia trong và ngoài nước. Điểm nhấn nằm ở cách tiếp cận mới, không còn xem thể thao là lĩnh vực tiêu ngân sách, mà là hệ sinh thái tạo giá trị và dòng tiền.

Trong bối cảnh cầu lông và pickleball nổi lên mạnh mẽ, VSES 2026 được kỳ vọng sẽ kết nối chính sách, thị trường và vốn, tạo nền tảng cho tham vọng phát triển ngành thể thao tỷ đô.