"Siêu nhân" cầu lông mất tất cả sau 1 năm: Chia tay vợ, giải nghệ trong nỗi đau

Có những sự nghiệp khép lại vì thất bại. Nhưng cũng có những hành trình dừng lại ngay khi vẫn còn đứng trên đỉnh. Với Viktor Axelsen, 12 tháng vừa qua giống như một đường cầu cuối cùng, rất căng, nặng, và không thể cứu vãn.

Từ tháng 8/2025 đến ngày 15/4/2026, cuộc đời tay vợt người Đan Mạch trải qua hai cú “ngã” lớn nhất, gia đình tan vỡ và sự nghiệp khép lại. Hai đường thẳng tưởng chừng song song, cuối cùng hội tụ thành một quyết định không thể trì hoãn.

Axelsen chia tay vợ, cũng là cựu tay vợt cầu lông Natalia Koch Rohde vào tháng 8/2025

Khi đời sống riêng va chạm vào sự nghiệp đỉnh cao

Tháng 8/2025, Axelsen thông báo chia tay Natalia Koch Rohde, người bạn đời gắn bó hơn một thập kỷ và là mẹ của hai con gái anh. Không có kịch tính, không có tranh cãi công khai, chỉ là một lời xác nhận “trong hòa bình”. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại mang màu sắc của một vết nứt sâu.

Họ từng cùng nhau xây dựng một “hệ sinh thái hoàn hảo”, gia đình nhỏ, trung tâm huấn luyện tại Dubai, và một sự nghiệp gần như không có điểm trừ. Natalia, cựu tay vợt từng lọt top 35 thế giới, không chỉ là bạn đời, mà còn là một phần của cấu trúc hỗ trợ phía sau Axelsen. Khi cấu trúc đó rạn vỡ, mọi thứ bắt đầu lệch trục.

Cũng trong giai đoạn này, Axelsen chấm dứt hợp tác với chính cha vợ, HLV Henrik Rohde. Một sự thay đổi mang tính chuyên môn, mà biểu hiện rõ ràng cho việc “tái cấu trúc” toàn bộ đời sống cá nhân lẫn sự nghiệp.

Trong thể thao đỉnh cao, nơi từng chi tiết nhỏ đều có thể tạo ra khác biệt, những biến động ngoài sân đấu hiếm khi đứng yên. Chúng len vào nhịp sinh hoạt, ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý, và cuối cùng, phản chiếu lên từng cú đánh. Axelsen không nói nhiều về điều đó. Nhưng thời điểm, sự trùng lặp, và diễn biến sau đó đã nói thay.

Cơ thể phản kháng: Khi “cỗ máy hoàn hảo” không còn vận hành

Từ đầu năm 2025, Axelsen bắt đầu đối mặt với những cơn đau lưng tái phát, di chứng từ chấn thương đĩa đệm kéo dài nhiều năm. Anh phẫu thuật vào tháng 4/2025, nghỉ thi đấu dài hạn, rồi trở lại với hy vọng tìm lại trạng thái “không đau”.

Nhưng thể thao đỉnh cao không chấp nhận trạng thái “gần như”. Những thất bại bắt đầu xuất hiện, tiêu biểu là trận thua chóng vánh trước Kodai Naraoka hay cú sốc bị loại sớm tại All England. Đó là dấu hiệu của một cơ thể không còn theo kịp chiến thuật.

Đỉnh cao của Axelsen từng được xây dựng trên một nghịch lý đẹp, chiều cao 1m94 nhưng di chuyển như một tay vợt nhỏ con, linh hoạt, chính xác, gần như không sai số. Nhưng chính điều đặc biệt ấy cũng khiến anh phải trả giá nhiều hơn khi hệ vận động gặp vấn đề.

Ngày 15/4/2026, anh chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 32. Không phải vì muốn dừng lại. Mà vì không còn khả năng tiếp tục ở chuẩn mực mà chính anh đã thiết lập.

“Đây không chỉ là sự nghiệp, mà là cuộc đời tôi”, Axelsen bùi ngùi viết.

Axelsen được ví như "Siêu nhân" bởi anh cao 1m94 nhưng di chuyển nhanh như sóc

Di sản của một huyền thoại

Axelsen giải nghệ khi bảng thành tích của anh gần như hoàn hảo gồm:

2 HCV Olympic (Tokyo 2020, Paris 2024)

2 chức vô địch thế giới

183 tuần số 1 thế giới

51 danh hiệu lớn nhỏ

Axelsen không chỉ là một nhà vô địch. Anh là một ngoại lệ. Trong một môn thể thao vốn được thống trị bởi các tay vợt châu Á, anh không chỉ chen chân vào đỉnh cao, mà còn “bẻ cong” cả hệ quy chiếu của nó. Một tay vợt cao 1m94, từng bị nghi ngờ không phù hợp với đơn nam, lại trở thành hình mẫu mới.

Anh không kế thừa một khuôn mẫu nào. Mà anh tự tạo ra con đường riêng biệt.