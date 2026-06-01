Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

Video bóng đá ĐT Đức - Phần Lan: Đại thắng 4 bàn, cú đúp của Undav

Sự kiện: Đội tuyển Đức World Cup 2026

(Giao hữu) ĐT Đức đã có màn làm nóng trước thềm World Cup với thắng lợi 4 bàn trước Phần Lan.

   

HLV Julian Nagelsmann quyết định thử sức một số gương mặt cho các tuyến của Đức trận này, do đó Undav, Karl và Nmecha được đá chính từ đầu. Thế trận trước Phần Lan là khá dễ để ĐT Đức áp đặt dù không tung đội hình mạnh nhất.

ĐT ĐỨc thắng khá dễ Phần Lan

ĐT ĐỨc thắng khá dễ Phần Lan

Một loạt cú dứt điểm của Đức dược đội lên khung thành của Hradecky, thủ môn của Monaco này có một pha băng ra từ chối cơ hội của Undav sau quả chọc khe của Musiala. Tuy nhiên đến phút 33 Undav đã ghi bàn, anh lẻn vào cột xa dứt điểm cận thành sau đường chuyền như đặt của Kimmich.

Chỉ 3 phút sau giờ nghỉ, Đức đã có bàn nữa do công của Wirtz sau khi Markhiyev chuyền hỏng ngay trong vòng cấm Phần Lan và bị Undav cướp được. Chính Undav ghi bàn thứ 3 cho ĐT Đức trong một pha phản công, và đến phút 62 Musiala nâng tỷ số lên 4-0 sau một pha phối hợp ấn tượng.
 

Tỷ số trận đấu: Đức 4-0 Phần Lan (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn: Undav 33' 56', Wirtz 47', Musiala 62'

Đội hình xuất phát: 

Đức: Baumann, Brown, Schlotterbeck, Tah, Kimmich, Pavlovic, Nmecha, Wirtz, Musiala, Karl, Undav. 

Phần Lan: Hradecky, Miettinen, Koski, Alho, Lod, Walta, Markhiev, Suhonen, Mahuta, Kallman, Keskimen.

Video bóng đá PSG - Arsenal: Luân lưu nghiệt ngã, vô địch lịch sử (Chung kết Cúp C1)
Video bóng đá PSG - Arsenal: Luân lưu nghiệt ngã, vô địch lịch sử (Chung kết Cúp C1)

(Chung kết Cúp C1) PSG chơi không hay trước Arsenal nhưng lại lên ngôi vương Cúp C1 lần thứ 2 liên tiếp.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/06/2026 02:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Đức Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN