Video bóng đá ĐT Đức - Phần Lan: Đại thắng 4 bàn, cú đúp của Undav

HLV Julian Nagelsmann quyết định thử sức một số gương mặt cho các tuyến của Đức trận này, do đó Undav, Karl và Nmecha được đá chính từ đầu. Thế trận trước Phần Lan là khá dễ để ĐT Đức áp đặt dù không tung đội hình mạnh nhất.

Một loạt cú dứt điểm của Đức dược đội lên khung thành của Hradecky, thủ môn của Monaco này có một pha băng ra từ chối cơ hội của Undav sau quả chọc khe của Musiala. Tuy nhiên đến phút 33 Undav đã ghi bàn, anh lẻn vào cột xa dứt điểm cận thành sau đường chuyền như đặt của Kimmich.

Chỉ 3 phút sau giờ nghỉ, Đức đã có bàn nữa do công của Wirtz sau khi Markhiyev chuyền hỏng ngay trong vòng cấm Phần Lan và bị Undav cướp được. Chính Undav ghi bàn thứ 3 cho ĐT Đức trong một pha phản công, và đến phút 62 Musiala nâng tỷ số lên 4-0 sau một pha phối hợp ấn tượng.



Tỷ số trận đấu: Đức 4-0 Phần Lan (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn: Undav 33' 56', Wirtz 47', Musiala 62'

Đội hình xuất phát:

Đức: Baumann, Brown, Schlotterbeck, Tah, Kimmich, Pavlovic, Nmecha, Wirtz, Musiala, Karl, Undav.

Phần Lan: Hradecky, Miettinen, Koski, Alho, Lod, Walta, Markhiev, Suhonen, Mahuta, Kallman, Keskimen.