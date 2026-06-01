Vua châu Âu PSG bỏ túi 146 triệu euro, Arsenal lập kỷ lục doanh thu dù thua chung kết C1

PSG hưởng trái ngọt từ ngôi vương châu Âu

Chiến thắng trên chấm luân lưu trước Arsenal tại Budapest giúp PSG nhận thêm 6,5 triệu euro tiền thưởng, nâng tổng thu nhập từ chiến dịch Champions League mùa 2025/26 lên khoảng 146 triệu euro.

PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League

Đội bóng của HLV Luis Enrique vẫn còn cơ hội gia tăng con số này khi giành quyền dự Siêu cúp châu Âu gặp Aston Villa vào tháng 8. UEFA sẽ trao thêm 4 triệu euro cho suất tham dự và thêm 1 triệu euro nếu PSG tiếp tục đăng quang.

Khoản thu khổng lồ này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh bóng đá Pháp đang chịu ảnh hưởng từ sự suy giảm giá trị bản quyền truyền hình. Chức vô địch Ligue 1 mùa 2024/25 chỉ mang về cho PSG khoảng 38,5 triệu euro, thấp hơn gần bốn lần so với số tiền họ kiếm được từ Champions League.

Dù được hậu thuẫn mạnh mẽ bởi Qatar Sports Investments kể từ năm 2011, nguồn thu từ UEFA vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp PSG đáp ứng các quy định tài chính của Liên đoàn bóng đá châu Âu.

Arsenal thất bại nhưng vẫn thắng lớn về tài chính

Dù không thể nâng cúp, Arsenal vẫn được dự báo thu về khoảng 143 triệu euro từ Champions League, mức cao nhất từ trước đến nay đối với một CLB Anh.

Dù thua chung kết, Arsenal vẫn kiếm bộn tiền

Khoản tiền này, cộng với nguồn thu từ chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua (khoảng 230 triệu euro), sẽ giúp đội bóng thành London thiết lập kỷ lục mới về doanh thu từ bản quyền truyền hình và các giải đấu.

Đáng chú ý, Arsenal thực tế kiếm được nhiều tiền hơn PSG từ quỹ thưởng dựa trên thành tích thi đấu. Thành tích toàn thắng ở giai đoạn League Phase giúp thầy trò HLV Mikel Arteta nhận phần thưởng hiệu suất cao hơn nhà vô địch.

Tuy nhiên, lợi thế đó bị thu hẹp bởi cơ chế của UEFA, vốn phân chia tiền thưởng dựa trên hệ số thành tích lịch sử tại các cúp châu Âu và giá trị hợp đồng truyền hình của từng quốc gia. PSG là một trong những đội hưởng lợi nhiều nhất từ quỹ này nhờ thường xuyên góp mặt ở Champions League trong nhiều năm qua.

Premier League dẫn đầu cuộc đua doanh thu

Tổng quỹ thưởng Champions League mùa giải 2025/26 đạt 2,428 tỷ euro, chưa bao gồm 30 triệu euro được chia cho các đội bị loại ở vòng play-off mùa hè năm ngoái.

Trong số này, 905 triệu euro được phân bổ theo thành tích thi đấu, còn 853 triệu euro được chia theo cơ chế giá trị thương mại. Mỗi đội tham dự vòng bảng nhận cố định 18,6 triệu euro.

Arsenal bỏ lỡ thời khắc bằng vàng

Ngoài PSG và Arsenal, còn bốn CLB khác vượt mốc 100 triệu euro tiền thưởng mùa này là Bayern Munich, Liverpool, Atletico Madrid và Real Madrid.

Sáu đại diện Ngoại hạng Anh gồm Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Newcastle United và Tottenham được ước tính thu về tổng cộng 591,5 triệu euro, nhiều hơn hơn 200 triệu euro so với các đội bóng Tây Ban Nha.

Đây cũng là mùa giải mà các CLB Anh nhận tới 24,1% tổng quỹ thưởng Champions League, tỷ lệ cao nhất lịch sử giải đấu dành cho một quốc gia.

Champions League tiếp tục làm giàu cho các đại gia

Những con số trên cho thấy Champions League ngày càng trở thành cỗ máy tạo doanh thu cho các đội bóng hàng đầu châu Âu. Trước mùa 2024/25, chỉ có 25 trường hợp CLB vượt mốc 100 triệu euro tiền thưởng UEFA trong một mùa giải. Riêng hai mùa gần nhất đã có tới 13 đội làm được điều đó.

Từ năm 1999 đến nay, chỉ tám CLB vượt mốc 1 tỷ euro tiền thưởng tích lũy từ các giải đấu UEFA. Sau mùa giải này, Arsenal, Liverpool và Atletico Madrid đã gia nhập nhóm đó cùng Real Madrid, Bayern Munich và PSG.

Đối với PSG, danh hiệu Champions League thứ hai liên tiếp là thành quả cho hơn 15 năm đầu tư của QSI. Dù đội bóng thủ đô nước Pháp từng ghi nhận tổng mức thua lỗ vượt 860 triệu euro kể từ năm 2011, nguồn thu từ các giải đấu châu Âu hiện đã vượt 1,1 tỷ euro.

Giờ đây, bên cạnh việc tiếp tục thống trị Ligue 1, PSG đã bổ sung thêm 146 triệu euro doanh thu cùng chiếc cúp Champions League thứ hai liên tiếp, qua đó củng cố vị thế của một trong những thế lực hàng đầu cả về tài chính lẫn chuyên môn tại bóng đá châu Âu.