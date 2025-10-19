Hot girl “vén váy” giành chức vô địch pickleball, ngược dòng ngoạn mục ở chung kết

🏆 Hot girl “vén váy” cùng Hương Ly giành chức vô địch pickleball

Tại một giải đấu pickleball phong trào diễn ra tại Hà Nội vào ngày 17/10 vừa qua, hot girl có biệt danh "emkimsayhi" cùng Hương Ly (Lyula) đã lên ngôi vô địch nội dung đôi nữ Semi Pro. Ở trận chung kết, hai cô gái xinh đẹp này đã cứu thành công 2 championship point (điểm vô địch), từ thế bị dẫn 12-14 để ngược dòng thắng 16-14 và đăng quang.

Hình ảnh người đẹp "emkimsayhi" và Hương Ly trong trận chung kết. Ảnh: PWC

Hình ảnh thi đấu máu lửa, nhiệt quyết cùng vẻ đẹp khỏe khoắn nhưng cũng không kém phần nóng bỏng của hai hot girl đã được chia sẻ trên các diễn đàn pickleball, mang đến không ít sự thích thú từ cộng đồng.

Chia sẻ sau khi giành chức vô địch, Hương Ly cho biết: “Thật sự chức vô địch này với tôi rất cảm xúc. Nhất là khi chúng tôi đã có màn ngược dòng rất ngoạn mục trong trận chung kết với tinh thần không bỏ cuộc. Tôi cũng cảm ơn Kim, người đồng đội đáng yêu, dễ thương và tràn đầy năng lượng. Tuy mới kết hợp, chúng tôi đã động viên nhau và tạo nên một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ”.

Hot girl từng "vén váy" gây "sốt"

Trước đó, người đẹp "emkimsayhi" từng gây xôn xao mạng xã hội với hình ảnh độc đáo khi thi đấu pickleball theo phong cách “vén váy” đầy cá tính. Trang phục quen thuộc gồm áo bra thể thao kết hợp váy xếp ly ngắn có quần bảo hộ bên trong, nhưng thói quen vén váy lên khi chạy nhanh khiến nhiều người tranh cãi.

Những đoạn clip ghi lại cảnh cô vén váy trong lúc di chuyển tốc độ cao trên sân đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.

Hương Ly là tay vợt gây ấn tượng trong giới phong trào

Trong khi đó, Hương Ly cũng là một người đẹp có tiếng trong giới pickleball phong trào. Chỉ mới đến với bộ môn này chưa đầy một năm và trước đó cũng chưa từng chơi qua bất kỳ môn thể thao nào, người đẹp này gây chú ý khi liên tiếp gặt hái danh hiệu ở các giải đấu.

🏋️‍♂️ Diễn viên Thùy Anh một ngày chơi 3 môn thể thao, được gợi ý thi giải

Trên trang cá nhân, Thùy Anh đã chia sẻ lại hành trình chơi thể thao trong ngày cuối tuần của mình gây trầm trồ. Theo đó, nữ diễn viên xinh đẹp chơi pickleball vào buổi sáng. Đến trưa, cô nàng tập tạ ở trong phòng gym. Vào buổi chiều, Thùy Anh tập luyện boxing và đến tối, cô lại ra sân chơi pickleball cùng bạn bè.

Thùy Anh hăng say tập thể thao

Thùy Anh cho biết cô đã nghỉ tập luyện khoảng 1 tháng do lịch trình công việc bận rộn nên được một ngày rảnh rỗi nên tập nhiều hơn bình thường. Người đẹp chia sẻ với cô, thể thao là cách nhanh nhất để tăng năng lượng, sự vui vẻ và yêu đời. Trước độ siêng năng của Thùy Anh, một số bạn bè gợi ý cô nên tự tin đăng ký tham dự vào giải đấu pickleball trong thời gian tới.

Ngoài vai trò diễn viên, Thùy Anh được biết đến là một người có niềm đam mê lớn với thể thao. Thùy Anh có nhiều năm tập luyện boxing, chơi quần vợt, bơi lội…Dù đã có một năm tiếp xúc với pickleball, Thùy Anh chia sẻ cô học các môn thể thao khác rất nhanh nhưng học pickleball lại tiến bộ rất chậm. Chính vì vậy mà cô chưa tự tin để tham gia các giải đấu.