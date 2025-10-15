VĐV pickleball ăn gian bị cấm 90 ngày, gợi nhớ vụ lùm xùm Vinh Hiển - Hoàng Nam

Làng pickleball toàn cầu vừa xôn xao sau án phạt 90 ngày treo vợt dành cho tay vợt người Mỹ gốc Nga Dennis Uspensky, người bị cáo buộc “ăn gian” công khai và có hành vi thiếu fair-play tại Charleston PPA Challenger 2025. Vụ việc ngay lập tức khiến cộng đồng pickleball Việt Nam nhớ đến lùm xùm đình đám giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển tại Vietnam Cup 2025 đầu tháng 10.

Uspensky (áo trắng) bị phạt vì "gian lận" nhưng không hối lỗi còn thách thức tất cả

🚨 “Ăn gian” công khai, thách thức khán giả

Mọi chuyện bùng nổ sau khi Armando Ferreira, đối thủ, đăng tải đoạn video ghi lại trận đấu giữa Uspensky và Noah Torres ở vòng loại PPA Tour AARP Open. Trong clip, Uspensky liên tục gọi bóng ngoài dù bóng rõ ràng còn trong sân, khiến khán giả phẫn nộ. Cao trào hơn, anh còn văng tục, gây gổ và thách khán giả “ra bãi xe giải quyết”.

Ban tổ chức không mất nhiều thời gian để đưa ra án phạt treo vợt 90 ngày, buộc Uspensky vắng mặt ở các giải sắp tới. Nhưng thay vì xin lỗi, anh lại “đổ thêm dầu vào lửa” khi đăng video phản ứng gay gắt: “Tôi sẽ ngồi ngoài 90 ngày, nhưng đừng nhầm, tôi không biến mất đâu. 90 ngày nữa tôi sẽ trở lại và cho mọi người thấy ai là số 1".

🧨 Giới pickleball phẫn nộ

Ngay sau vụ việc, hàng loạt tay vợt chuyên nghiệp và người hâm mộ pickleball quốc tế đồng loạt lên tiếng. Nhiều người chỉ trích hành vi của Uspensky là “thiếu tôn trọng”, “làm xấu mặt cả cộng đồng”, “không xứng đáng đại diện cho môn thể thao này”.

Các giải đấu chuyên nghiệp như PPA Tour và APP Tour cũng khẳng định sẽ siết chặt kỷ luật, coi đây là lời cảnh tỉnh về tính công bằng, văn hóa và trách nhiệm trong thi đấu đỉnh cao.

Lùm xùm giữa Vinh Hiển và Hoàng Nam đã được giải quyết ổn thỏa

🏓 Gợi nhớ vụ Vinh Hiển – Hoàng Nam

Không ít người hâm mộ Việt Nam lập tức liên tưởng đến vụ lùm xùm tương tự tại Vietnam Cup 2025. Trong trận bán kết đơn nam căng thẳng, Hoàng Nam đã thất bại trước Vinh Hiển sau những pha “call out” gây tranh cãi. Sau trận, vợ Hoàng Nam công khai tố đối thủ “ăn gian”, và chính Hoàng Nam cũng có hình ảnh phản ứng lại đội của Vinh Hiển, khiến mạng xã hội bùng nổ tranh luận.

Dù trọng tài công nhận quyết định trên sân, dư luận vẫn chia làm hai phe nảy lửa, đặt ra câu hỏi lớn về đạo đức thi đấu và sự minh bạch trong những trận đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, sau đó mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, Vinh Hiển chân thành xin lỗi và nhận được sự cảm thông của Hoàng Nam.

🏅 Khi fair-play bị thách thức

Pickleball, vốn được ca ngợi là môn thể thao của sự tôn trọng và tinh thần fair-play đang đối diện thách thức nghiêm trọng từ những vụ việc “ăn gian” và hành xử phi thể thao. Chỉ trong 2 tuần, cả Mỹ và Việt Nam đều chứng kiến những tranh cãi dữ dội, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của môn thể thao đang phát triển bùng nổ này.

PPA Tour và các tổ chức quản lý đã nhanh chóng hành động, khẳng định lập trường không khoan nhượng với những hành vi làm vẩn đục sân đấu.

Án treo vợt 90 ngày của Dennis Uspensky không chỉ là một hình phạt cá nhân, mà còn là tuyên bố rắn rỏi của giới pickleball chuyên nghiệp, luật lệ và tinh thần thể thao luôn đứng trên mọi cái tôi cá nhân.