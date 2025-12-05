SEA Games 33: Những cuộc chia tay đầy cảm xúc

Hiểm họa chấn thương

Chàng trai quê Tây Ninh là niềm hy vọng hàng đầu của điền kinh Việt Nam, nội dung ném lao nam. Tại SEA Games 30, Hoài Văn giành HCĐ với thành tích 70,88 m. Ba năm sau, tại kỳ đại hội tổ chức ở Việt Nam, anh giành HCV với thành tích 70,87 m. Anh tiếp tục giành HCB tại SEA Games 32 với thành tích 69,55 m. Hoài Văn chinh phục Giải Vô địch quốc gia 2025 với thành tích 67,52 m, làm cơ sở để được tuyển chọn tham dự SEA Games 33.

Vắng Bích Tuyền, giấc mơ đoạt HCV SEA Games 33 với bóng chuyền nữ Việt Nam là không dễ dàng. Ảnh: NGUYỄN HƯƠNG

Việc Nguyễn Hoài Văn phải ngồi nhà khiến quân số tuyển điền kinh Việt Nam biến động và chỉ tiêu thành tích cũng ít nhiều bị ảnh hưởng trong bối cảnh phải bảo đảm giành ít nhất 10-12 HCV để cạnh tranh với chủ nhà Thái Lan.

Cũng lâm vào tình cảnh tương tự, lần lượt là trường hợp của 3 tuyển thủ bóng đá nữ Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Vạn và Dương Thị Vân.

Những gương mặt gạo cội này sẽ phải ngồi nhà làm khán giả, cổ vũ cho đồng đội trong chiến dịch bảo vệ ngôi hậu lần thứ 5 liên tiếp tại kỳ đại hội thể thao khu vực tổ chức ở Thái Lan.

HLV Mai Đức Chung may mắn sở hữu lực lượng khá đầy đặn, nhiều cầu thủ trẻ nhưng dày dạn kinh nghiệm chinh chiến sẵn sàng khỏa lấp khoảng trống mà 3 đồng nghiệp đàn chị để lại.

Tạm dừng hay ngừng lại?

Từng được giao nhiệm vụ giành HCV, song tuyển bóng chuyền lặng lẽ thay đổi mục tiêu phấn đấu tại SEA Games 33. Tình hình thay đổi quá nhanh chỉ trong vòng vài tháng khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể kiên trì với mục tiêu xô đổ "tượng đài" Thái Lan.

Có trong tay lực lượng cực mạnh, lại được cọ xát ở nhiều giải đấu lớn cũng như gặt hái thành quả quan trọng, bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên đánh bại Thái Lan để vô địch một chặng của SEA V.League - giải bóng chuyền dành cho các đội mạnh Đông Nam Á.

Chỉ tiếc là do không thể có được sự phục vụ của đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền, hy vọng giành HCV SEA Games ngày càng trở nên mong manh với tuyển Việt Nam, cho dù mọi vị trí còn lại trên sân đều có sự tiến bộ. Cũng có thể việc Cục TDTT xin điều chỉnh chỉ tiêu thành tích nhằm giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giảm bớt áp lực tâm lý. Tuy vậy, cơ hội để bóng chuyền nữ Việt Nam vượt qua chính mình trên đất Thái Lan là không hề dễ dàng.

Nhà vô địch SEA Games 32 Lê Khánh Hưng không được triệu tập vào đội tuyển golf trong khi ngôi sao mới nổi trên đường chạy tốc độ nữ Trần Thị Nhi Yến bất ngờ xin rút tên, không cùng tuyển điền kinh tranh tài tại Thái Lan.

Từng được xem là người kế thừa xứng đáng các "nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương và Lê Tú Chinh, Nhi Yến ở độ tuổi 20 có nhiều tiềm năng để phát triển. Thành tích HCB nội dung 100 m tại Giải Vô địch U20 châu Á 2024 (11 giây 40), HCĐ 100 m nữ châu Á 2025 (11 giây 54) là cơ sở để người hâm mộ hy vọng nơi Nhi Yến, chỉ tiếc là cô chủ động rút lui, thậm chí từ bỏ con đường thể thao để chuyên tâm học văn hóa.

Việc Nhi Yến rời đội tuyển đồng nghĩa cơ hội cạnh tranh huy chương ở các nội dung 100 m và 200 m nữ của Việt Nam tại SEA Games 33 sẽ giảm sút đáng kể nếu không muốn nói là vô vọng khi chưa xuất hiện bất cứ nhân vật thay thế khả dĩ nào.