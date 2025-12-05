Những kỷ lục của Việt Nam tại SEA Games

SEA Games 31 trên sân nhà thành công nhất với thể thao Việt Nam. Với 205 HC vàng, 125 bạc và 116 đồng, đoàn đứng đầu bảng tổng sắp với khoảng cách vượt trội. Con số 205 HC vàng là kỷ lục mới của khu vực, phá sâu mốc 194 HC vàng Indonesia thiết lập tại SEA Games năm 1997.

Thành tích này cho thấy lực lượng VĐV đồng đều, đặc biệt ở các môn Olympic như điền kinh, bơi, thể dục dụng cụ, cùng nhóm môn võ truyền thống vốn là thế mạnh lâu năm. Bóng đá nam (ảnh) cũng giành HC vàng để góp vào thành tích trên.

446 huy chương năm 2022 cũng giúp Việt Nam lập kỷ lục tổng huy chương nhiều nhất trong một kỳ SEA Games. Đoàn bỏ xa các mốc trước đó, thường dao động quanh mức 300 đến 350 chiếc. Số lượng này phản ánh chiều sâu lực lượng, đồng thời cho thấy mức độ cạnh tranh của thể thao Việt Nam ở hầu hết các môn thi.

Điền kinh vốn là “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam trong nhiều kỳ SEA Games, nhưng điểm nhấn lớn nhất nằm ở các nội dung nữ, nơi Việt Nam đang giữ tám kỷ lục đại hội, từ chạy 400m, 800m, 1500m đến vượt rào và tiếp sức. Không có đoàn nào khác đang giữ nhiều kỷ lục điền kinh nữ như Việt Nam.

Trong đó, dấu ấn đậm nét nhất thuộc về thế hệ vàng với Nguyễn Thị Huyền (kỷ lục 400m rào tại Malaysia năm 2017), Nguyễn Thị Oanh (3000m vượt chướng ngại vật tại Hà Nội năm 2022), hay nhóm tiếp sức 4x400m gồm Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Oanh tại Singapore năm 2015.

Trước đó, năm 2003 tại Hà Nội, Nguyễn Thị Tĩnh cũng lập kỷ lục 400m, mở đầu cho chuỗi thành công kéo dài nhiều năm của điền kinh nữ Việt Nam.

Việt Nam còn tạo khoảng cách đáng kể với phần còn lại ở nhóm các môn cờ. Từ khi các môn cờ được đưa vào chương trình thi đấu SEA Games năm 2003, Việt Nam giành nhiều HC vàng nhất, với 34 danh hiệu ở ba bộ môn gồm cờ vua, cờ tướng và cờ ốc. Thái Lan đứng thứ hai với 13 HC vàng.

Riêng cờ vua, Việt Nam giữ vị thế số một khu vực với 27 HC vàng, trong đó có SEA Games 23 thắng trọn 8 nội dung. SEA Games 2021 (ảnh) tiếp tục cho thấy sự thống trị, khi các kỳ thủ Việt Nam giành 7 HC vàng, cao nhất trong các đoàn dự giải.

Một kỷ lục khác nằm ở wushu, nơi Việt Nam là quốc gia giàu thành tích nhất tại SEA Games với tổng cộng 78 HC vàng trong 15 kỳ. Từ những năm đầu thế kỷ, wushu Việt Nam đã liên tục đứng trong nhóm dẫn đầu và duy trì ổn định đến hiện tại.

Nhiều VĐV trở thành biểu tượng của môn như Nguyễn Thúy Hiền, thống trị giai đoạn 1997-2003 với 7 HC vàng. Dương Thúy Vi cùng giành 7 HC vàng từ 2013.

Ở các quốc gia khác, Philippines và Indonesia cũng đầu tư mạnh cho wushu, nhưng chưa từng vượt qua thành tích của Việt Nam đang nắm giữ. Philippines đang đứng thứ hai ở môn này với tổng cộng 48 HC vàng.

Trong những môn thi có ở SEA Games 33, vật cho thấy sự vượt trội nhất của Việt Nam, với 81 HC vàng suốt các kỳ đại hội từ 2005. Con số gần gấp ba lần đội xếp sau là Indonesia (35 vàng).

Từ năm 2005, Việt Nam luôn đứng đầu ở môn thể thao này ở SEA Games. Đỉnh cao vẫn là kỳ năm 2021 trên sân nhà, khi đội giành 17 trong 18 HC vàng tối đa.

Việt Nam còn giữ kỷ lục đoạt 8 HC vàng bóng đá nữ, trong 13 lần môn này có mặt trong đại hội. Thái Lan đang đứng thứ hai, với 5 HC vàng.

HC vàng đầu tiên của bóng đá Việt Nam do đội tuyển nữ đem lại năm 2001 tại Kuala Lumpur, sau khi đoàn quân Steve Darby thắng Thái Lan 4-0 ở chung kết. Sau đó, đội giành thêm 7 HC vàng các năm 2003, 2005, 2009, 2017, 2019, 2021 và 2023.