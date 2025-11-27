Nữ VĐV bóng chuyền "thả rông" hoàn toàn giữa thiên nhiên, hút hàng nghìn lượt xem

Marie Alex Belanger, tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp người Canada, tạo nên "cơn sốt" trên mạng xã hội khi chia sẻ khoảnh khắc “thả rông tự do” giữa khung cảnh núi rừng Jasper National Park, Canada. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút hàng loạt lượt thích, bình luận trầm trồ và những lời mời hợp tác từ các thương hiệu thời trang quốc tế ngay trên Instagram cá nhân của cô.

Marie Alex Belanger, 32 tuổi, ngôi sao nổi bật của bóng chuyền bãi biển Canada

Dù bức ảnh được nhận xét là quyến rũ, tinh thần tự do và gần gũi với thiên nhiên đã biến Marie thành nhân vật nổi bật mới trong làng bóng chuyền.​

🏐 Thành tích thể thao ấn tượng

Không chỉ nổi tiếng bởi phong cách sống, Marie Alex Bélanger còn là gương mặt tiêu biểu của bóng chuyền Canada. Cô từng khoác áo tuyển quốc gia thi đấu tại FIVB World Grand Prix (2017), World Championship (2018), giành giải Mary Lyons Award và BLG Award dành cho VĐV nữ xuất sắc nhất U Sports 2018.

Trong sự nghiệp bóng chuyền bãi biển, cô từng về nhì tại nhiều giải FIVB, NORCECA và giành tổng tiền thưởng lên tới hơn 11.000 USD, thường xuyên sát cánh cùng đồng đội Lea Monkhouse.​

Marie Alex không chỉ là “tay đập” hàng đầu mà còn là chuyên gia phiêu lưu, chinh phục thiên nhiên. Instagram của cô với gần 6.000 người theo dõi ghi dấu những chuyến đi, những khoảnh khắc sống hết mình cùng thiên nhiên.

Bình luận xã hội về cô cũng đa dạng, có người ca ngợi “nữ thần” của thời đại mới, người lại cảm phục tinh thần sống tràn đầy năng lượng và phá cách.​

Marie Alex và bức ảnh "thả rông" hoàn toàn giữa thiên nhiên

🌟 Sự lan toả của hình ảnh VĐV hiện đại

Việc nữ VĐV nổi tiếng “thả rông” hoàn toàn giữa thiên nhiên gây tranh cãi nhỏ trong cộng đồng, một bên cho rằng đó là cách thể hiện cá tính, cổ vũ phụ nữ sống tự tin với cơ thể, bên khác lại cho rằng VĐV thể thao nên giữ hình ảnh chuẩn mực hơn để làm gương cho các thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, đa số đồng thuận rằng sự tự tin, lành mạnh và khát vọng sống hết mình của Marie Alex chính là thông điệp đẹp cho cả bóng chuyền lẫn xã hội hiện đại.​

Những hình ảnh đẹp, gợi cảm của Marie trên trang cá nhân Instagram