Siêu máy tính dự đoán Ngoại hạng Anh chung cuộc: Ngỡ ngàng số phận của MU

Premier League 2025-26 Manchester United
Theo hệ thống dữ liệu của Opta dự đoán, Man United sẽ có thành tích khá tệ tại Ngoại hạng Anh

   

Arsenal sẽ vô địch dễ dàng?

Sau khi vòng 13 Ngoại hạng Anh 2025/26 kết thúc, trang thống kê nổi tiếng Opta đã cập nhật một lần nữa về dự đoán số điểm các đội có thể giành được trong mùa giải này. Mặc dù bị Chelsea cầm hòa nhưng Arsenal vẫn được dự đoán là đội giành được nhiều điểm nhất khi mùa giải kết thúc với khoảng 81 điểm.

Arsenal sẽ vô địch dễ dàng?

Arsenal sẽ vô địch dễ dàng?

Khả năng vô địch của Arsenal lên tới 78,69%, gấp 7 lần so với đội đang xếp thứ hai là Man City (11,43%) trong khi khoảng cách của hai đội đang chỉ là 5 điểm. Mặc dù Ngoại hạng Anh mới chỉ được gần 1/3 chặng đường nhưng Opta tính toán rằng khả năng Arsenal bật khỏi nhóm dự Champions League mùa sau chỉ là 1,32%.

Còn với Man City, đội đang xếp thứ hai, siêu máy tính của Opta đánh giá họ vẫn giữ được vị trí này cho tới cuối mùa giải. Tuy nhiên, thầy trò Pep Guardiola sẽ chỉ kiếm được khoảng 45 điểm trong 25 vòng còn lại. Liệu Opta có đang đánh giá quá thấp khả năng của Man City hay không?

Tương tự như vậy, Chelsea vẫn giữ được vị trí thứ ba hiện tại với khoảng 66 điểm. Thầy trò Enzo Maresca được đánh giá có khoảng 4,16% cơ hội vô địch. Khá bất ngờ là Liverpool, đội đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng, vẫn được dự đoán sẽ lọt Top 4 khi mùa giải kết thúc với khoảng 63-64 điểm. Hệ thống của Opta vẫn tin tưởng vào khả năng trở lại của thầy trò Arne Slot.

Trong khi đó, Wolves được dự đoán có tới 98,8% khả năng xuống hạng khi mới có 2 điểm sau 13 vòng. Burnley và Leeds United cũng được dự đoán sẽ không thể cải thiện vị trí hiện tại. 

Man United chỉ có được hạng 9

Khá bất ngờ là Man United, đội đang xếp trên Liverpool lại bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Thầy trò Amorim được dự đoán kiếm được khoảng 57 điểm và xếp thứ 9 chung cuộc. Khả năng vô địch của "Quỷ đỏ" là... 0,22%. Opta dự đoán Man United sẽ dưới cả Crystal Palace, Newcastle, Brighton và Aston Villa.

Amorim không thể giúp Man United kiếm được vé dự cúp châu Âu mùa sau?

Amorim không thể giúp Man United kiếm được vé dự cúp châu Âu mùa sau?

Với vị trí này, khả năng được dự Champions League của Man United chỉ rơi vào khoảng 12,53%, cơ hội dự Europa League cũng chỉ rơi vào khoảng 7,88%.

Nếu điều này thật sự xảy ra, Ruben Amorim khó lòng trụ lại được sân Old Trafford. Nên nhớ rằng Man United không phải đá cúp châu Âu trong mùa giải này nên lịch thi đấu rất nhẹ nhàng. Amorim có đủ thời gian để chuẩn bị cho mỗi vòng đấu. Bởi vậy, thành tích của họ cần phải tốt hơn như vậy.

Thực tế, hệ thống dự đoán của Opta không phải lúc nào cũng đúng. So với dự đoán, thực tế các đội tại Ngoại hạng Anh đều đang kiếm được nhiều hơn khoảng 2 điểm. Crystal Palace được dự đoán đang xếp thứ 3 nhưng thực tế, họ đang chỉ xếp thứ 9. Còn với MU, họ đang tốt hơn với dự kiến được 1 thứ hạng (thứ 7 và thứ 8).

Bảng xếp hạng cuối cùng của Ngoại hạng Anh 2025/26 theo Opta dự đoán

Siêu máy tính dự đoán Ngoại hạng Anh chung cuộc: Ngỡ ngàng số phận của MU - 3

8

MU chuyển nhượng tệ nhất thế giới, 359 triệu bảng "đổ sông đổ biển"
MU chuyển nhượng tệ nhất thế giới, 359 triệu bảng "đổ sông đổ biển"

Man Utd trở thành đội bóng nhận giá trị kém nhất trên thị trường chuyển nhượng toàn cầu kể từ năm 2021, theo thống kê mới nhất từ CIES Football...

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

01/12/2025 23:40 PM (GMT+7)
