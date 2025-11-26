"Nữ thần bóng chuyền số 1 châu Á" nhận giải xuất sắc nhất năm dù đã giải nghệ

🏆 Người đẹp bóng chuyền nhận phần thưởng danh giá

Kim Yeon Koung, huyền thoại bóng chuyền Hàn Quốc, vừa được Hiệp hội Nhà báo Thể thao Hàn Quốc vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2025, chỉ vài tháng sau khi cô tuyên bố giải nghệ vào tháng 4.

Kim Yeon Koung nhận vinh dự đặc biệt

Trong cuộc bầu chọn kéo dài 5 ngày, Kim Yeon Koung vượt qua nhiều ứng viên nổi bật, trong đó có tuyển thủ bóng bàn Shin Yu Bin, để giành danh hiệu cao quý này. Cùng ngày, HLV Yeom Kyung Yeop của đội bóng chày LG Twins được trao giải Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm. Lễ trao giải sẽ diễn ra ngày 8/12 tại Trung tâm Báo chí Jung-gu, Seoul.

Kim Yeon Koung khép lại sự nghiệp lẫy lừng khi dẫn dắt Heungkuk Life Spiders giành chức vô địch V-League 2024-2025.

Ở tuổi 37, Kim vẫn giữ phong độ đỉnh cao nhưng quyết định rời sân để bắt đầu “cuộc đời thứ hai”, hướng tới các vai trò bình luận viên, huấn luyện trẻ và phát triển bóng chuyền. Cô là biểu tượng của bóng chuyền nữ châu Á, truyền cảm hứng cho hàng triệu fan trên toàn thế giới.

🏐 Huyền thoại bóng chuyền Hàn Quốc

Sinh ngày 26/2/1988 tại Hàn Quốc, Kim là niềm tự hào của xứ sở Kim chi và còn là một trong những vận động viên bóng chuyền xuất sắc nhất thế giới. Với chiều cao 1m92 và khả năng bật nhảy lên tới 3m30, cô đã làm mưa làm gió trên khắp các sân đấu châu Âu, châu Á và thế giới.

Suốt sự nghiệp kéo dài gần 20 năm, cô từng chơi cho các CLB hàng đầu như Fenerbahce, Eczacıbası VitrA (Thổ Nhĩ Kỳ), Shanghai (Trung Quốc), trước khi trở lại khoác áo Heungkuk Life Spiders tại Hàn Quốc.

Kim Yeon Koung là "Nữ thần bóng chuyền số 1 châu Á"

Với danh hiệu MVP (cầu thủ xuất sắc nhất) Olympic London 2012, Kim là nữ VĐV châu Á đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền giành được danh hiệu này mà không cần phải giành huy chương. Cô cũng nắm giữ hàng loạt kỷ lục cá nhân, trong đó có thành tích ghi nhiều điểm nhất trong một kỳ Thế vận hội (207 điểm – Olympic London 2012).

💖 Hơn cả một VĐV, Kim Yeon Koung là biểu tượng

Không chỉ là huyền thoại trên sân đấu, Kim còn là biểu tượng văn hóa và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tại Hàn Quốc. Với hơn 1,2 triệu người theo dõi trên Instagram và hơn 1 triệu theo dõi trên YouTube, cô là nữ VĐV bóng chuyền có sức ảnh hưởng lớn bậc nhất châu Á.

Cô cũng là một trong những người đi tiên phong trong việc đưa bóng chuyền nữ Hàn Quốc ra thế giới, giúp nhiều VĐV Hàn có cơ hội chơi tại các giải đấu hàng đầu châu Âu. Không ít người hâm mộ ví cô như "Michael Jordan của bóng chuyền châu Á", người đã thay đổi cách nhìn của thế giới về bóng chuyền nữ.