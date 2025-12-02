Dự đoán Ngoại hạng Anh: Man City đuổi sát Arsenal, Newcastle đại chiến Tottenham

⚡ Fulham - Man City (2h30, 3/12): Quyết thắng để bám sát Arsenal

Trận thắng Leeds United 3-2 cuối tuần qua không chỉ giúp Man City chấm dứt chuỗi 2 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, mà còn vươn lên ngôi nhì bảng Ngoại hạng Anh với 5 điểm ít hơn đội đầu bảng Arsenal. Nếu thắng trận đá sớm vòng 14, khoảng cách chỉ còn 2 điểm.

Man City sẽ tiếp tục thể hiện bộ mặt thất thường?

Dù vậy, chiến thắng trước Leeds chỉ ấn tượng về mặt thống kê bởi lối chơi của đội chủ sân Etihad vẫn có quá nhiều bất ổn (dẫn trước 2-0, bị gỡ lại 2-2 và chỉ ghi bàn quyết định vào phút bù giờ). Trong khi hàng thủ thủng lưới bàn thứ 12 từ đầu mùa (tệ nhất top 4), Erling Haaland trải qua 3 trận liên tiếp "tịt ngòi" (2 tại Ngoại hạng Anh).

Fulham bước vào trận đấu với tinh thần hứng khởi sau chiến thắng 2-1 trên sân Tottenham. Tính trên mọi đấu trường, Fulham đã thắng 4/5 trận gần đây. Dù phong độ chưa thực sự ổn định (chỉ có 3 chiến thắng trong 8 trận đã qua tại Ngoại hạng Anh), sân nhà Craven Cottage lại trở thành điểm tựa đáng tin cậy của thầy trò Marco Silva.

Họ đã giành 4 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại từ đầu mùa. Đáng chú ý, phong độ sân khách của Man City tương đối tệ khi họ chỉ có 2 chiến thắng trong 6 trận mùa này.

Tất nhiên, đoàn quân do Pep Guardiola dẫn dắt vẫn được đánh giá cao hơn về đẳng cấp, nhân sự. Lịch sử đối đầu giữa hai đội nghiêng hoàn toàn về Man City (thắng 5 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường). Liệu nhà cựu vô địch có thể tận dụng những lợi thế này để giành 3 điểm, hay tiếp tục khiến người hâm mộ trải qua trận cầu "thót tim"?

Dự đoán tỷ số: Fulham 1-3 Man City Đội hình dự kiến: Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Iwobi, Berge; Wilson, King, Chukwueze; Jimenez Man City: Donnarumma; Nunes, Gvardiol, Dias, O'Reilly; Silva, Gonzalez, Cherki; Doku, Haaland, Foden Thông tin lực lượng: Fulham: Vắng Robinson, Rodrigo (chấn thương). Man City: Vắng Kovacic, Rodri (chấn thương).

⚔️ Newcastle - Tottenham (3h15, 3/12): "Gà trống" ôm hận ở tổ "Chích chòe"?

Màn "hủy diệt" Everton 4-1 cuối tuần qua là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Newcastle ở Ngoại hạng Anh, đồng thời cắt chuỗi 6 trận sân khách liên tiếp không thắng kể từ khi mùa giải 2025/26 khởi tranh. Đây là liều thuốc tinh thần hoàn hảo với thầy trò Eddie Howe để họ nuôi hy vọng bám đuổi nhóm nửa trên bảng xếp hạng.

Chạm trán Tottenham, cổ động viên Newcastle còn có lý do khác để tin tưởng vào khả năng giành 3 điểm: chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trên sân nhà, ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận. Xa hơn, họ bất bại trong 10 trận Ngoại hạng Anh đá vào giữa tuần trên sân nhà.

Tottenham khó rời khỏi sân của Newcastle với kết quả tốt

Nếu Newcastle hừng hực khí thế, Tottenham lại trải qua giai đoạn "chạm đáy" phong độ dưới thời HLV Thomas Frank. 3 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường, 3 thất bại trong 4 trận Ngoại hạng Anh, bầu không khí tại sân Tottenham Hotspur ngày càng trở nên ngột ngạt.

Trận thua bạc nhược Fulham 1-2 cuối tuần qua cũng đánh dấu thất bại thứ 10 của họ trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh trong năm 2025 – cân bằng kỷ lục tồi tệ từng xảy ra vào năm 1994 và 2003.

Trước tình cảnh, một trận đấu trên sân khách được kỳ vọng giải tỏa phần nào áp lực cho thầy trò Thomas Frank. Cần biết, họ giành tới 13/18 điểm tối đa mỗi khi xa nhà.

Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Europa League có lí do lo lắng vì đã thua 6 trong 7 trận gần nhất trước Newcastle, bao gồm 4 trận liên tiếp. Thậm chí, họ chưa từng tránh khỏi thất bại tại St James' Park kể từ tháng 10/2021. Tottenham.