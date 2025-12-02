Cầu lông, bóng bàn Việt Nam “ra ngõ gặp núi cao” ở SEA Games 33

Cầu lông chờ kỳ tích

Khác với đại đa số bộ môn tại SEA Games, cầu lông chưa bao giờ diễn ra dễ dàng với các vận động viên trong khu vực. Malaysia sở hữu những tay vợt vốn ở đẳng cấp thế giới. Thái Lan, Singapore, Indonesia cũng liên tục “ra lò” vận động viên ở trình độ châu lục. Có thể ví von, SEA Games như một World Cup thu nhỏ của cầu lông. Cũng vì thế mà cầu lông Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình giành lấy huy chương Vàng đầu tiên trong lịch sử.

Nên nhớ, ngay ở thời kỳ vào tới top 5 thế giới, Nguyễn Tiến Minh của Việt Nam cũng chỉ có thành tích tốt nhất là giành huy chương Đồng. Bởi cùng thời với anh, Lee Chong Wei - huyền thoại cầu lông cũng thường xuyên hiện diện tại Đại hội. Huy chương Đồng cũng là thành tích tốt nhất mà Việt Nam có được cho đến hiện tại ở các kỳ SEA Games. Phải thừa nhận thực tế, tại SEA Games 33, những Thuỳ Linh (hạng 21 thế giới), Hải Đăng (hạng 55 thế giới), Đức Phát (hạng 90 thế giới) vẫn khó lòng có “vàng”, nếu kỳ tích không bất ngờ xảy đến.

Nói như thế là bởi các đối thủ của Việt Nam tại cầu lông quá mạnh. Thái Lan cử Kunlavut Vitidsarn (hạng 3 thế giới, vô địch thế giới 2023), Pornpawee Chochuwong (hạng 6 thế giới). Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran (hạng 3 đôi nam, nữ thế giới).

Malaysia cử Leong Jun Hao (hạng 28 thế giới), Aaron Chia/Soh Wooi Yik (hạng 2 thế giới, từng giành HCĐ Olympic), Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (hạng 2 thế giới). Singapore có Loh Kean Yew (hạng 10 thế giới, vô địch thế giới 2021), Yeo Jia Min (hạng 19 thế giới). Indonesia không cử lực lượng mạnh nhất đến SEA Games 33 nhưng vẫn có các tay vợt đẳng cấp cao như Alwi Farhan (hạng 17 thế giới), Gregoria Mariska Tunjung (hạng 10 thế giới).

Hiển nhiên, chỉ so sánh về thứ hạng thế giới, Việt Nam đã bất lợi hơn khi cạnh tranh với các đối thủ.

Quá khó để cầu lông Việt Nam giành HCV SEA Games.

Bóng bàn kỳ vọng 1 HCV

Tương tự như cầu lông, bóng bàn ở SEA Games 33 sẽ có 7 nội dung thi đấu gồm: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Ít nhất so với cầu lông, bóng bàn vẫn có thể kỳ vọng giành 1 huy chương Vàng. Đây cũng là chỉ tiêu mà đội tuyển hướng đến, sau khi có được vinh quang lịch sử cách đây 2 năm ở Campuchia. Đó là lần đầu tiên sau 26 năm, bóng bàn Việt Nam có được HCV tại nội dung đôi nam nữ.

Về hành trình chuẩn bị, đội tuyển bóng bán Việt Nam dự SEA Games 33 với 10 tay vợt gồm: Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức, Nguyễn Thị Nga, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Trần Mai Ngọc và Mai Hoàng Mỹ Trang. Đầu tháng 11, đội cũng sang Nam Ninh (Trung Quốc) để tập huấn. Trong số này, Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công HCV SEA Games ở nội dung đôi nam nữ. Đây là chỉ tiêu hợp lý, khi đặt bối cảnh các đối thủ như Thái Lan, Singapore, Malaysia cũng ráo riết chuẩn bị và đầu tư lực lượng. Cũng theo đánh giá của các nhà chuyên môn, ở những nội dung cá nhân, trước các đối thủ rất mạnh từ nước chủ nhà Thái Lan, Singapore, Malaysia (từng nhiều năm thay nhau giữ vị trí quán quân) nên các tay vợt Việt Nam khó có khả năng cạnh tranh HCV.

Đánh giá về lực lượng, HLV Vũ Mạnh Cường của câu lạc bộ bóng bàn CAND T&T dành niềm tin cho Trần Mai Ngọc. Trong 3 năm trở lại đây, cô đang có phong độ cao. Ngoài tấm HCV SEA Games 32, Mai Ngọc tiếp tục thể hiện tốt ở các giải quốc nội. Cô cùng Nguyễn Thị Nga giành huy chương vàng đôi nữ và huy chương đồng đôi nam nữ cùng người đồng đội quen thuộc Anh Hoàng tại giải VĐQG 2023. Một năm sau, Mai Ngọc và Nguyễn Thị Nga lần thứ hai liên tiếp vượt qua cặp đôi kỳ cựu Mai Hoàng Mỹ Trang - Phan Hoàng Tường Giang để bảo vệ ngôi vô địch quốc gia nội dung đôi nữ. Ở nội dung đôi nam nữ, cô và Anh Hoàng nâng thành tích lên huy chương bạc, cho thấy sự tiến bộ trong khả năng kết hợp thi đấu.

“Về mặt sức khỏe và chuyên môn, theo đánh giá của huấn luyện viên, Mai Ngọc tương đối ổn định. Song, trên thực tế, trong quá trình thi đấu với các diễn biến liên tục, vận động viên cần phải đạt được điểm rơi tâm lý và trạng thái tốt nhất thì mới có thể đạt được huy chương. Ban huấn luyện cũng mong hai vận động viên Mai Ngọc và Anh Hoàng phát huy được kỹ năng, kỹ thuật như trong tập luyện thời gian qua", HLV Vũ Mạnh Cường nói.

Ông Cường nói thêm: “Mai Ngọc là vận động viên tài năng, có kĩ thuật tốt. Ngọc cũng từng giành chức vô địch quốc gia nên ban huấn luyện rất kì vọng vào khả năng của bạn ấy. Thực ra, ở độ tuổi 18 đôi mươi, Mai Ngọc ít nhiều có sự chệch choạc. Nhưng năm nay, bản thân vận động viên này đã nhận thức được tính ổn định, chịu khó tập luyện. Tôi nghĩ trong khoảng 2-3 năm tới, nếu Mai Ngọc cải thiện và nâng cao thể lực tốt hơn nữa, bạn ấy có thể tiếp nối, thay thế các đàn chị Mỹ Trang, Diệu Khánh ở đội tuyển quốc gia”.

Trong lịch sử, bóng bàn Việt Nam mới giành 8 HCV khi tham dự các kỳ SEA Games từ năm 1995 đến nay, bằng với số HCV của Thái Lan. Các kỳ đại hội thể thao khu vực gần đây, bóng bàn Việt Nam đều giành 1 HCV ở các nội dung đôi nam, đơn nam và đôi nam nữ. Ở môn bóng bàn, Singapore là quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về thành tích với 63 HCV. Xếp sau họ là Indonesia với 11 HCV. Thái Lan và Việt Nam lần lượt đứng thứ ba và thứ tư.