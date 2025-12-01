Đội trưởng U22 Việt Nam quyết "săn vàng" ở SEA Games, thận trọng trước U22 Lào

ĐT U22 Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị bước vào tranh tài tại SEA Games 33. Mục tiêu của "Những chiến binh Sao Vàng" rất rõ ràng. Đó là đổi màu tấm huy chương từ đồng sang vàng so với 2 năm trước. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập đầu tiên trên đất Thái Lan, đội trưởng Khuất Văn Khang tiết lộ thêm về sự chuẩn bị của U22 Việt Nam cho giải đấu lần này.

Khuất Văn Khang

Toàn đội đã có 1 tuần tập tại Vũng Tàu, chủ yếu tập những bài tập về chiến thuật và làm sao chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này. Ban đầu 28 cầu thủ hay bất kỳ cầu thủ nào cũng xứng đáng nhưng U22 Việt Nam chỉ được đăng ký 23 cầu thủ theo quy định của ban tổ chức.

Bởi vậy, tất cả những cầu thủ được đăng ký đều quyết tâm đạt được sự kì vọng của HLV và người hâm mộ nước nhà. U22 có những buổi tập nâng cao khả năng chơi bóng gắn kết hết cũng như khâu dứt điểm cuối cùng.

Tôi cũng tham gia kỳ SEA Games trước và U22 Việt Nam có kết quả không được như mong muốn. Lần này, tôi và toàn đội quyết tâm hơn nữa để mang thành tích tốt nhất cho bóng đá Việt Nam. Bản thân tôi cho rằng tấm băng đội trưởng không phải áp lực, mà đó là động lực để cố gắng hơn nữa, cùng toàn đội bảo ban lẫn nhau vì thành tích chung của toàn đội.

Giải đấu năm nay được thi đấu 8 ngày/trận giống ở V-League. Bởi vậy, U22 Việt Nam sẽ có thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận tiếp theo tốt hơn. Còn về U22 Lào, tôi nghĩ họ là đội bóng tốt. Đa phần họ đều đã chơi ở cấp ĐTQG. Trận đấu tới khó nói trước được điều gì. Tuy nhiên, toàn bộ tuyển thủ U22 Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng".

Tuyển Việt Nam tập tại sân của trường đại học RABC, cách khách sạn đội Quarter Ramkhahaeng khoảng 10 km. Thời gian khoảng 1 tiếng, chủ yếu chạy, thả lỏng, đá ma. Kết bằng chỉ đạo của HLV Kim Sang Sik với toàn đội. Việc chọn sân tập nhằm đảm bảo gần và tiện, do tình trạng tắc đường ở Bangkok. Việt Nam sẽ không có buổi tập thử sân Rajamangala để đảm bảo chất lượng nhưng có thể đi dạo thăm sân. Trưa mai HLV Kim Sang Sik và đội trưởng Khuất Văng Khang sẽ tham dự họp báo trước trận gặp U22 Lào.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú trả lời phỏng vấn Xin ông cho biết việc ĐT U22 Việt Nam bị thay đổi từ ngày 4/12 sang ngày 3/12 thi đấu có ảnh hưởng như thế nào? Việc bị đổi lịch thi đấu ảnh hưởng tới sự chuẩn bị khiến chúng tôi buộc phải thay đổi. VFF đã tìm phương án là thi đấu ở Bangkok hoặc Chiangmai. Sau khi ban tổ chức chốt Bangkok, chúng tôi cử hai người sang tiền trạm, chuẩn bị hậu cần. Bởi vậy, đội di chuyển đến khách sạn suôn sẻ, từ nhập cảnh, checking. Vấn đề tắc đường ở Bangkok cũng đã được lường trước. Nay không khí tập của toàn đội đang rất tốt, sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới Ông đánh giá như thế nào về trận sắp tới gặp Lào? Nhìn thì gấp gáp, tập trung sau khi vòng 1/8 Cúp Quốc gia, một số cầu thủ thuộc biên chế Công an Hà Nội hội quân trễ nên chỉ tập vài ngày ở Bà Rịa. Nhưng đội hình U22 Việt Nam khá ổn định suốt 1 năm qua. Đó là quá trình chuẩn bị suốt hai năm qua. U22 Việt Nam đã có 3 chuyến tập huấn tại Trung quốc, rồi Qatar, sau đó vô địch U23 Đông Nam Á 2025,… đó là những sự chuẩn bị chuyên môn tốt nhất mà VFF đã sắp xếp cho đội.

Chùm ảnh ĐT Việt Nam tập luyện buổi đầu tại Thái Lan