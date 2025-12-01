Mỹ nhân quần vợt mặc áo xuyên thấu, tự tin khoe vòng 1 "quá khổ"

Amanda Anisimova, tay vợt Mỹ 24 tuổi, đang gây chú ý bởi tài năng và hình thể nóng bỏng, đặc biệt là vòng 1 đầy đặn khiến cô từng gặp không ít khó khăn trong sự nghiệp. Những bức hình mới đây của cô trong chiếc áo xuyên thấu, khoe vóc dáng quyến rũ bên bạn bè, là minh chứng cho sự tự tin và phong cách thời trang vượt trội, phần thưởng xứng đáng sau những năm tháng đầy thử thách.

Amanda từng nhận những lời bình luận không hay về vòng 1

🥎 Khởi đầu đầy trắc trở

Ngay từ khi bước chân vào làng quần vợt chuyên nghiệp, Anisimova đã nhận nhiều sự chú ý. Vòng 1 quá khổ từng khiến cô bị khán giả và truyền thông châm chọc, thậm chí đôi lúc nhận những lời dè bỉu, bình luận thiếu thiện cảm trên mạng xã hội.

Những ánh mắt soi mói và sự so sánh với các đồng nghiệp nữ đã từng khiến Anisimova cảm thấy tự ti, ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu.

“Có những lúc tôi tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục theo đuổi tennis hay không, khi mọi người chỉ chú ý đến hình thể của tôi thay vì kỹ năng trên sân”, cô từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

💪 Vượt qua thử thách, khẳng định bản lĩnh

Thay vì để những lời bình luận tiêu cực đánh gục mình, Anisimova chọn cách tập trung hoàn toàn vào tennis. Cô luyện tập nghiêm túc, cải thiện kỹ thuật, rèn luyện sức mạnh và sự nhanh nhẹn, biến những lời đàm tiếu trở thành điểm mạnh trên sân. Sự quyết tâm này giúp cô tiến vào trận chung kết Wimbledon 2025, dù kết quả là thất bại trước Iga Swiatek với tỷ số 0-6, 0-6, khoảnh khắc khiến cô bật khóc.

Nhưng Anisimova không để thất bại đánh gục. Tại WTA Finals ở Riyadh, Saudi Arabia, cô đã phục thù bằng chiến thắng 6-4, 6-2 trước chính Swiatek và chỉ chịu dừng bước ở bán kết khi thất bại bởi Aryna Sabalenka, số 1 thế giới.

Cô khiến nhiều khán giả "lác mắt" với lần xuất hiện mới đây

✨ Tỏa sáng cả trên sân và ngoài đời

Ngoài kỹ năng thi đấu, Anisimova còn gây chú ý nhờ phong cách thời trang và hình ảnh tự tin. Những bức ảnh cô đăng tải trên Instagram trong dịp lễ Tạ ơn cùng bạn bè, mặc áo xuyên thấu, tạo dáng rạng rỡ, nhận được hàng ngàn lượt thích và bình luận tán dương.

Một bình luận viết: “Bạn thật xinh đẹp”, “Amanda, tuyệt vời cả trên sân và ngoài đời”.

Từ một cô gái từng bị dè bỉu vì vòng 1 "quá khổ", cô đã trở thành một trong những gương mặt triển vọng và quyến rũ nhất làng tennis thế giới, vừa tỏa sáng trên sân, vừa khẳng định bản lĩnh cá nhân.

Ở tuổi 24, Anisimova vẫn còn nhiều năm sự nghiệp phía trước. Cô đang tích cực chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong năm 2026, với mục tiêu giành những danh hiệu, củng cố vị thế hàng đầu làng quần vợt.