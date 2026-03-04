Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Xe bus chở cầu thủ Atletico bị ném vỡ kính, CĐV Barcelona để lại ấn tượng xấu

Sự kiện: Barcelona Atletico Madrid

Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra bên ngoài sân Nou Camp khi nhóm ultras của Barcelona bị cáo buộc tấn công xe buýt chở đội khách Atletico Madrid. Sự việc thậm chí xảy ra trước trận lượt về bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

  

Theo thông tin được đăng tải, một cửa kính trên xe buýt của Atletico đã bị đập vỡ trong lúc đội bóng của HLV Diego Simeone tiến vào sân giữa bầu không khí thù địch bao trùm.

Cảnh sát chống bạo động được huy động, pháo sáng rực đỏ trước giờ bóng lăn

Trước màn tái đấu mang tính sống còn, khi Barcelona nỗ lực lật ngược thế cờ sau thất bại 0-4 ở lượt đi tại sân Metropolitano, lực lượng cảnh sát chống bạo động đã được triển khai dày đặc nhằm ngăn ngừa nguy cơ mất trật tự.

Xe bus chở cầu thủ Atletico bị ném vỡ kính, CĐV Barcelona để lại ấn tượng xấu - 1

Các fan Barca tấn công xe bus chở các cầu thủ Atletico

Các fan Barca tấn công xe bus chở các cầu thủ Atletico

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm CĐV tập trung hai bên đường, đốt pháo sáng đỏ rực và hò reo cuồng nhiệt. Trong một khoảnh khắc, một cảnh sát buộc phải dùng chân đá văng quả pháo sáng vừa rơi xuống mặt đường ngay trước khi xe buýt của Atletico xuất hiện.

Theo tờ Marca, một nhóm quá khích địa phương đã ném vật thể lạ về phía đoàn xe khi HLV Diego Simeone cùng các học trò tiến vào sân. Một trong số đó được cho là đã “trúng mục tiêu” và làm vỡ kính xe buýt trong cảnh hỗn loạn.

Nguồn tin này cũng cho biết việc Atletico đi vào sân qua cổng riêng tách biệt với lối vào của Barcelona khiến họ trở thành “mục tiêu dễ dàng”, trong bối cảnh phần lớn lực lượng an ninh xứ Catalunya tập trung bảo vệ khu vực đón đội chủ nhà.

Barca thắng 3-0 nhưng vẫn dừng bước: Nỗ lực bất thành của Flick

Trái ngược với cảnh tượng hỗn loạn khi đón tiếp đối thủ, các CĐV Barcelona đã chào mừng đội nhà bằng pháo hoa và tiếng hô vang “Yes we can! Yes we can!” như lời khẳng định niềm tin vào màn lội ngược dòng kỳ diệu.

Barca không thể vượt qua Atletico ở bán kết Cúp Nhà vua

Barca không thể vượt qua Atletico ở bán kết Cúp Nhà vua

Sau thất bại muối mặt 0-4 trước Atletico Madrid ở lượt đi, thầy trò HLV Hansi Flick bước vào trận lượt về với quyết tâm cao độ. Trước trận, nhà cầm quân người Đức thừa nhận nhiệm vụ phía trước là vô cùng khó khăn.

“Chúng tôi đang bị dẫn bốn bàn và phải biến điều không thể thành có thể. Không dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Điều quan trọng là giữ sạch lưới và tin vào sức mạnh của mình. Luôn phải tin. Ví dụ, mỗi hiệp chúng tôi cần ghi hai bàn", HLV Flick nói trước trận.

Barcelona đã chiến đấu đến những phút cuối cùng và giành chiến thắng 3-0 trong trận lượt về. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để san bằng cách biệt sau hai lượt trận, qua đó chấp nhận dừng bước đầy tiếc nuối tại Cúp Nhà vua năm nay.

Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/03/2026 08:37 AM (GMT+7)
