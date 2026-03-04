Huyền thoại MU thẳng thừng chê Carrick, tiến cử Ancelotti cho ghế nóng "Quỷ đỏ"

🔴 Scholes hướng đến “ông lớn” châu Âu thay vì Carrick

Sau khi Amorim bị sa thải hồi đầu năm, Michael Carrick được trao quyền tạm dẫn dắt MU. Cựu tiền vệ người Anh đã có khởi đầu không thể ấn tượng hơn: 6 chiến thắng và một trận hòa, đưa đội bóng vươn lên top 3 Ngoại hạng Anh. Mới nhất là thắng lợi 2-1 trước Crystal Palace ở vòng 28.

Scholes chưa tin Carrick đủ tầm cho kế hoạch dài hạn của MU

Dẫu vậy, với Paul Scholes, thành tích ngắn hạn chưa đủ để đảm bảo cho một dự án dài hơi. Ông cho rằng "Quỷ đỏ" không nên hài lòng với hiện trạng, mà phải hướng tới một nhà cầm quân có bề dày chiến thắng ở đẳng cấp cao nhất.

Trên The Good, The Bad & The Football Podcast, Scholes khẳng định: “Người hoàn hảo ngoài kia - tôi nói là hoàn hảo - Ancelotti vẫn đang ở đó”.

🏆 Sức hút mang tên Ancelotti

Hiện tại, Ancelotti đang chuẩn bị cùng Đội tuyển Brazil hướng tới kỳ World Cup 2026. Tuy nhiên, Scholes tin rằng sức hút của Man Utd đủ lớn để thuyết phục chiến lược gia người Italia trở lại bóng đá cấp CLB.

Ancelotti được xem là ứng viên “hoàn hảo” nhờ bảng thành tích đồ sộ

Cựu HLV của Real Madrid và AC Milan đã vô địch quốc gia ở cả năm giải đấu hàng đầu châu Âu và đang nắm giữ kỷ lục số danh hiệu UEFA Champions League nhiều nhất trên cương vị HLV.

Theo Paul Scholes, đó chính là hồ sơ lý tưởng cho môi trường áp lực khổng lồ tại Old Trafford: “Ông ấy là người hoàn hảo cho MU, nơi bạn nghĩ ông ấy có thể khiến các cầu thủ cảm thấy mình giá trị cả triệu đô. Ông ấy có kinh nghiệm chiến thắng”.

Dẫu vậy, cựu danh thủ người Anh cũng thừa nhận một băn khoăn: “Liệu ông ấy có quá lớn tuổi lúc này không? Đó là câu hỏi duy nhất”.

⚖️ Chiến thuật hay bản lĩnh lãnh đạo?

Paul Scholes đặt ra bài toán cốt lõi cho ban lãnh đạo Man Utd: Họ cần một nhà chiến thuật thuần túy hay một HLV giỏi quản lý con người?.

Ông nhắc lại trường hợp của Ole Gunnar Solskjaer - người từng được đánh giá cao về khả năng quản lý phòng thay đồ nhưng bị nghi ngờ về năng lực chinh phục danh hiệu lớn.

Với Carrick, câu hỏi tương tự đang được đặt ra: “Michael có đủ kinh nghiệm không? Tôi biết cậu ấy từng dẫn dắt ở Championship, nhưng đây là đẳng cấp khác. Chúng ta có thể hình dung Michael vô địch Ngoại hạng Anh không? Tôi chưa chắc”.

Scholes nhấn mạnh rằng các HLV thiên về quản trị con người thường cần một bộ não chiến thuật xuất sắc hỗ trợ phía sau - như trường hợp Carrick đang có Steve Holland bên cạnh.

“CLB phải quyết định: Họ muốn một bậc thầy chiến thuật - điều từng thất bại? Hay một nhà quản lý con người? Ole có kỹ năng đó, nhưng ông ấy có đủ kinh nghiệm để giành danh hiệu không? Những câu hỏi ấy sẽ lặp lại với Michael”.

⏳ Chặng nước rút quyết định tương lai "Quỷ đỏ"

Mùa giải 2025/26 đang bước vào giai đoạn cuối và mỗi quyết định của Michael Carrick lúc này đều giống như một buổi “thử việc” cho vị trí lâu dài. Ông vẫn tiếp tục trao cơ hội cho các tài năng trẻ học viện và duy trì sự ổn định về chiến thuật.

Man Utd đang thăng hoa dưới sự dẫn dắt của Carrick

Với vị trí thứ 3 hiện tại tại Ngoại hạng Anh, lập luận ủng hộ sự ổn định dưới thời Carrick ngày càng có trọng lượng sau mỗi chiến thắng. Tuy nhiên, với những huyền thoại như Scholes, lựa chọn “hoàn hảo” vẫn phải gắn liền với uy tín và bản lĩnh đã được kiểm chứng như Ancelotti.

Quyết định sắp tới của MU sẽ không chỉ ảnh hưởng đến mùa giải này, mà còn định hình quỹ đạo của đội bóng trong nhiều năm.

Trước mắt, “Quỷ đỏ” sẽ tìm cách duy trì đà thăng hoa khi làm khách trên sân St. James’ Park của Newcastle (3h15 ngày 5/3) - trận đấu có thể tiếp tục gia tăng sức nặng cho cuộc tranh luận: Carrick hay một tượng đài như Ancelotti?