Mùa hè 2025, khi Manchester United chi đậm để đưa Benjamin Sesko về Old Trafford, nhiều người kỳ vọng một trung phong tương lai sẽ bùng nổ ngay lập tức. Nhưng bóng đá chưa bao giờ là câu chuyện dễ đoán. Từ những hoài nghi, áp lực và cả thất vọng ban đầu, tiền đạo người Slovenia dần lột xác mạnh mẽ, trở thành minh chứng cho tinh thần hồi sinh của "Quỷ đỏ" trong giai đoạn mới.
Khi Benjamin Sesko cập bến Manchester United, anh không chỉ mang theo mức phí chuyển nhượng lớn 74 triệu bảng mà còn là một núi kỳ vọng. 39 bàn trong 87 trận cho RB Leipzig, 16 bàn cho tuyển Slovenia, thể hình 1m93, tốc độ đáng nể và được ví như “Haaland phiên bản Balkan” – tất cả tạo nên bản hồ sơ quá đẹp cho một trung phong tuổi 22.
Hành trình của Sesko vốn đã được định hình từ sớm. Sinh năm 2003, anh rời Slovenia năm 16 tuổi để gia nhập Red Bull Salzburg, sau đó được cho mượn tại Liefering và bùng nổ với 21 bàn trong một mùa giải hạng nhì Áo.
Trở lại Salzburg, anh giành cú đúp quốc nội trước khi chuyển sang Bundesliga. Ở Leipzig, anh trưởng thành cả về kỹ thuật lẫn chiến thuật, hoạt động linh hoạt trong hệ thống 4-4-2 hoặc 4-2-2-2, khi thì đá cặp, khi thì chơi như mũi nhọn duy nhất.
Nhưng Premier League là câu chuyện khác.
Tốc độ cao hơn, áp lực truyền thông dày đặc hơn và môi trường ở Old Trafford luôn khắc nghiệt với mọi tân binh. Những vòng đấu đầu tiên, Sesko vật lộn. Chạm bóng ít, bỏ lỡ cơ hội, phối hợp chưa ăn ý. Từ khán đài đến mạng xã hội, cụm từ “overpriced” bắt đầu xuất hiện (bị định giá quá cao so với giá trị thực tế).
Một “bom tấn” bỗng chốc bị xem là canh bạc rủi ro.
Một bản hợp đồng "bom tấn" gia nhập một CLB khổng lồ luôn đồng nghĩa với việc cầu thủ đó lập tức bị đặt dưới ánh đèn sân khấu. Và với phần lớn cầu thủ, gần như là nhiệm vụ bất khả thi để ngay lập tức đáp ứng kỳ vọng mà danh tiếng cùng mức phí chuyển nhượng khổng lồ mang lại.
Thách thức ấy càng nhân lên khi thương vụ lớn còn kéo theo sự thay đổi quốc gia, môi trường thi đấu và cả hệ thống vận hành CLB – nơi họ phải làm việc mỗi ngày. Không chỉ là sự thích nghi chuyên môn, đó còn là quá trình hòa nhập cá nhân, văn hóa và nhịp sống hoàn toàn mới.
Benjamin Sesko (cao 1m95, nặng 85kg) là một trong những trung phong đắt giá nhất phiên chợ hè năm ngoái khi gia nhập Manchester United với mức phí được cho là 74 triệu bảng vào tháng 8.
Dưới thời Ruben Amorim, Manchester United thường mang lại cảm giác bất an mỗi khi bị dẫn trước. Trong 20 trận Premier League dưới thời ông, đội bóng chỉ giành lại vỏn vẹn 7 điểm từ thế bị dẫn bàn. Không khí trên sân giống như “viết sẵn số phận”: thủng lưới trước, rồi mất nhịp, rồi gục ngã.
Sesko cũng bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Một trung phong trẻ cần niềm tin và sự ổn định, nhưng anh lại thi đấu trong tập thể thiếu bản lĩnh lội ngược dòng. Khi đội bóng mất thế trận, bóng hiếm khi đến chân anh trong điều kiện thuận lợi. Và khi cơ hội hiếm hoi xuất hiện, áp lực khiến cú dứt điểm thiếu đi độ lạnh lùng.
Thậm chí có trận, anh bị thay ra trong tiếng thở dài. Không phải vì anh không cố gắng – ngược lại, Sesko pressing rất nhiệt, sẵn sàng lùi sâu tranh chấp bóng bổng. Nhưng giữa một tập thể thiếu sự kết nối, nỗ lực cá nhân khó tạo khác biệt.
Khi còn khoác áo RB Leipzig ở mùa 2023/2024 và 2024/2025, Sesko thường xuyên dạt biên thay vì bám trụ ở trung lộ.
RB Leipzig khai thác mạnh khả năng phối hợp và rê dắt của Sesko từ hai hành lang, dù thực tế tỷ lệ rê bóng thành công của anh chưa bao giờ thực sự ấn tượng, và anh cũng không phải mẫu cầu thủ thiên về kiến tạo.
Phẩm chất nổi bật nhất của Sesko từ trước tới nay luôn là khả năng dứt điểm.
Anh có thể lùi sâu để liên kết lối chơi, nhưng không nên được kỳ vọng sẽ dẫn bóng quãng dài, vượt qua hậu vệ trong những pha 1 đấu 1 hay đảm nhận vai trò nhạc trưởng. Sesko là mẫu “sát thủ vòng cấm” thuần túy.
Tiền đạo này có thể lùi về kết nối nhanh với tuyến giữa khi cần, thậm chí đóng vai trò chất xúc tác khởi phát phản công. Tuy nhiên, ngoài những tình huống đó, sự tham gia của anh khi có bóng nên được giới hạn trong phạm vi những gì anh làm tốt nhất, đó là bên trong vòng cấm địa.
Đó là điều đã được chỉ ra từ tháng 8, và cũng là khía cạnh chứng kiến sự thay đổi rõ rệt nhất trong lối chơi của Benjamin Sesko kể từ khi gia nhập Manchester United.
Nếu so sánh bản đồ nhiệt của Sesko ở mùa 2025/2026 với mùa 2024/2025, có thể thấy sự khác biệt rõ ràng. Anh vẫn xuất hiện ở khu vực half-space và ngoài vòng cấm, nhưng mức độ tham gia vào bóng mùa này tập trung nhiều hơn quanh chấm phạt đền, thay vì phân bổ tương đối đồng đều như khi còn chơi cho RB Leipzig.
Đó là giai đoạn mà nhiều người bắt đầu tự hỏi: liệu MU đã mua một viên ngọc thô quá sớm?
Phải tới sau thời điểm bước sang năm mới, tuyển thủ Slovenia mới thực sự “cập bến” đúng nghĩa tại Old Trafford.
Trong giai đoạn được trao vai “siêu dự bị” dưới thời HLV Michael Carrick, Sesko đã liên tiếp ghi bàn, trực tiếp giúp “Quỷ đỏ” giành thêm 5 điểm quý giá. Tầm ảnh hưởng của tiền đạo 22 tuổi mỗi khi vào sân từ ghế dự bị trở nên rõ rệt, qua đó làm dấy lên những lời kêu gọi anh xứng đáng có một suất đá chính trong đội hình của Carrick.
Với Carrick trên băng ghế chỉ đạo, sau bảy trận đầu tiên, MU đã giành lại 7 điểm từ thế bị dẫn bàn – bằng cả thành tích của 20 trận trước đó. Quan trọng hơn, cảm giác tuyệt vọng khi thủng lưới trước đã dần biến mất.
Chiến thắng trước Crystal Palace là bước ngoặt. MU khởi đầu tệ hại, bị dẫn bàn từ phút thứ 4 sau pha đánh đầu của Maxence Lacroix. Hiệp một rời rạc, thiếu chiều rộng bên cánh trái, nhịp độ chậm, mất bóng liên tục. Palace chơi tổ chức, kỷ luật và đầy nguy hiểm trong các pha phản công.
Nhưng hiệp hai là một câu chuyện khác. Sau khi Lacroix bị truất quyền thi đấu và Bruno Fernandes gỡ hòa từ chấm phạt đền, thế trận hoàn toàn đổi chiều. Carrick nói sau trận: “Đây là khoảnh khắc chúng ta chờ đợi – xem phản ứng của đội bóng sẽ thế nào.” Và các cầu thủ đã trả lời bằng hành động.
8 phút sau bàn gỡ hòa, Fernandes treo bóng như đặt từ cánh phải. Trái bóng như “gọi tên” ai đó. Sesko di chuyển cắt mặt hậu vệ, tung cú đánh đầu như búa bổ, không cho Dean Henderson cơ hội cản phá.
Old Trafford bùng nổ. Không chỉ vì một bàn thắng, mà vì đó là khoảnh khắc của sự giải phóng.
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất (bên trái) & kiến tạo nhiều nhất (bên phải) cho MU ở mùa giải năm nay
Bảy bàn trong tám trận. Tám điểm “cứu” thêm cho đội bóng. Sự khác biệt giữa vị trí thứ ba và thứ sáu trên bảng xếp hạng. Những con số ấy nói lên tất cả.
Về mặt kỹ thuật, Sesko là mẫu trung phong thuận chân phải với lực sút cực mạnh. Ngay cả khi không có đà hoặc mất thăng bằng, anh vẫn tạo ra những cú dứt điểm uy lực. Bản năng săn bàn của anh tiến bộ rõ rệt: đọc tình huống tốt hơn, điều chỉnh nhanh khi bóng chạm người đổi hướng, sẵn sàng tung cú sút dù không phải pha xử lý hoàn hảo.
Chiều cao 1m93 giúp anh trở thành mối đe dọa trên không. Nhưng điều khiến hậu vệ e ngại hơn là những pha di chuyển kép: giả vờ lùi xuống rồi tăng tốc xâm nhập phía sau; hoặc kéo giãn trung vệ trước khi bứt tốc vào khoảng trống. Anh có thể ghim đối thủ bằng thể hình, rồi xoay người thoát pressing chỉ trong một nhịp.
Khả năng pressing của Sesko cũng phù hợp với triết lý mới. Anh không chỉ đứng chờ bóng mà chủ động bẻ hướng chuyền, ép đối thủ vào “bẫy”. Tuy đôi lúc hơi quá nhiệt và dễ phạm lỗi, nhưng tinh thần ấy lan tỏa năng lượng cho toàn đội.
Carrick từng nhận xét: “Cậu ấy có tác động rất lớn và tiến bộ mỗi ngày. Tôi thực sự hào hứng với tiềm năng phía trước”. Đó không phải lời xã giao. Đó là niềm tin.
MU hiện tại chưa hoàn hảo. Họ từng được hưởng chút may mắn: đối thủ mất người, những quyết định VAR gây tranh cãi. Nhưng như Carrick có thể lập luận, bạn phải tạo áp lực đủ lớn để may mắn xuất hiện.
Điều khác biệt lớn nhất không nằm ở chiến thuật, mà ở tâm thế. Từ Arsenal đến West Ham, từ Palace đến những trận tưởng như trượt ngã, MU đã cho thấy họ không còn buông xuôi khi bị dẫn bàn. Và Sesko là gương mặt đại diện cho tinh thần ấy.
Từng bị nghi ngờ, từng chệch choạc, anh giờ đây là điểm tựa trong vòng cấm. Mỗi pha bóng bổng treo vào khu vực 5m50 đều khiến khán giả nín thở. Mỗi pha phản công đều có bóng dáng số 9 cao lớn tăng tốc như một mũi giáo.
Bóng đá hiện đại luôn cần biểu tượng mới. Với "Quỷ đỏ", có lẽ biểu tượng ấy đang hình thành trong hình hài một chàng trai Slovenia 22 tuổi, người từng bị gọi là “bom xịt” và giờ được hô vang tên trên khán đài.
Hành trình của Benjamin Sesko nhắc chúng ta rằng: tài năng cần thời gian, niềm tin và môi trường phù hợp để nở rộ. Và đôi khi, để trở thành người hùng, bạn phải đi qua giai đoạn bị nghi ngờ nhiều nhất.
Old Trafford đã chứng kiến không ít tiền đạo vĩ đại. Còn bây giờ, họ đang chứng kiến một câu chuyện khởi đầu – câu chuyện về một trung phong trẻ, từng lạc nhịp, nhưng đã tìm lại bản thân và thắp lên niềm tin cho cả một tập thể.
Nếu đây mới chỉ là chương đầu, phần còn lại có thể còn bùng nổ hơn nữa.
