Sabalenka đòi bỏ tennis vì cú sốc Roland Garros: "Hố đen tâm lý" nuốt chửng tham vọng

Cơn địa chấn lớn nhất tại Roland Garros 2026 đã chính thức gọi tên Aryna Sabalenka. Bước vào vòng tứ kết với tư cách là ứng cử viên số 1 tuyệt đối cho chức vô địch sau khi các kình địch lớn như Iga Swiatek, Coco Gauff và Elena Rybakina đều đã sớm dừng bước, tay vợt số 1 thế giới người Belarus nắm giữ mọi lợi thế để chạm tay vào chiếc cúp Suzanne Lenglen danh giá tại Paris.

Sabalenka chưa thể vô địch Roland Garros

Thế nhưng, thể thao luôn chứa đựng những kịch bản tàn nhẫn nhất. Trước một Diana Shnaider (hạt giống số 25) kiên cường, Sabalenka từ vị thế kẻ thống trị đã sụp đổ hoàn toàn một cách khó tin, để thua ngược với tỷ số 3-6, 7-5, 6-0. Trận thua này khiến Sabalenka mất đi cơ hội vô địch Grand Slam đất nện lần đầu tiên, mà còn đẩy ngôi sao sở hữu 85 tuần đứng đầu bảng xếp hạng WTA vào một cuộc khủng hoảng tâm lý sâu sắc.

10 game trắng kinh hoàng và thảm họa 57 lỗi tự đánh hỏng

Mọi chuyện ban đầu diễn ra đúng như dự đoán của giới chuyên môn. Sabalenka nhanh chóng làm chủ vạch cuối sân với những cú thuận tay sấm sét, bẻ gãy các game giao bóng của đối thủ để khép lại set 1 với chiến thắng 6-3. Sức mạnh áp đảo tiếp tục được duy trì trong set 2 khi cô vươn lên dẫn trước tới 4-1 với hai lần bẻ giao bóng (double break). Khán giả trên sân Philippe Chatrier bắt đầu nghĩ về một chiến thắng chóng vánh cho tay vợt số 1 thế giới.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu bắt đầu xuất hiện khi thời tiết Paris chuyển biến xấu. Những cơn gió lớn kèm theo độ ẩm cao thổi mạnh vào sân đấu khi ban tổ chức không đóng mái che. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt này ngay lập tức trở thành kẻ thù lớn nhất đối với lối chơi bạo lực, rủi ro cao của Sabalenka.

Thay vì điều chỉnh chiến thuật, Sabalenka bắt đầu mất bình tĩnh. Cô liên tục đánh hỏng trong sự bất lực và bắt đầu la hét hướng về phía khu vực ban huấn luyện của mình. Cô dốc toàn lực để giao bóng quyết định trận đấu ở tỷ số 5-4 trong set 2 nhưng bất thành. Để rồi từ thời điểm đó, một cơn lốc hủy diệt mang tên Shnaider đã cuốn phăng mọi nỗ lực của cô.

Shnaider thi đấu như "chiến binh" trước số 1 thế giới

Sabalenka để thua một mạch 10 game liên tiếp, bao gồm cả một set thua trắng 0-6 trong set quyết định. Thống kê trận đấu chỉ ra bi kịch lớn nhất của Sabalenka: cô tự hủy hoại bản thân với 57 lỗi tự đánh hỏng (unforced errors), dâng chiếc vé vào bán kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp cho người đàn em 22 tuổi.

Lời thú tội cay đắng tại phòng họp báo: "Tôi muốn bỏ tennis"

Sự tàn nhẫn của thất bại này lộ rõ nhất khi Sabalenka bước vào phòng họp báo sau trận. Xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe cùng tư thế mệt mỏi, tay vợt số 1 thế giới không giấu nổi sự suy sụp hoàn toàn. Trước câu hỏi đầu tiên của phóng viên về cảm xúc hiện tại, cô đã buông ra một tuyên bố chấn động: "Hiện tại tôi không có suy nghĩ gì, cũng chẳng còn cảm xúc gì cả. Tôi chỉ muốn giải nghệ, bỏ tennis (quit tennis) ngay lập tức. Nhưng để xem thế nào. Hãy đợi vài ngày nữa, hy vọng tôi sẽ ổn định lại được tinh thần".

Lời bộc bạch đầy cay đắng và không hề giấu diếm này khiến cả khán phòng họp báo lặng đi. Đối với một nhà vô địch lớn, việc thừa nhận muốn từ bỏ môn thể thao đã nuôi sống và mang lại vinh quang cho mình ngay sau một trận đấu cho thấy tổn thương tinh thần lớn đến nhường nào.

"Hố đen tâm lý" nuốt chửng ngai vàng

Phân tích sâu hơn về nguyên nhân dẫn đến màn sụp đổ kinh hoàng, Sabalenka thừa nhận cô đã rơi vào một trạng thái tê liệt về mặt ý chí khi trận đấu trôi khỏi tầm tay: "Tôi nghĩ về mặt tinh thần, tôi đã rơi vào một cái hố rất, rất sâu và tối tăm ở ngoài kia, và tôi hoàn toàn không thể tìm thấy đường quay trở lại. Tôi đã có những cơ hội rất tốt trong set hai nhưng tôi đã tự tay phá hỏng nó. Tôi quá mệt mỏi với việc để thua những trận đấu kiểu này chỉ vì bản thân quá nhạy cảm và kích động".

Huyền thoại quần vợt Venus Williams khi bình luận trên đài TNT Sports cũng bày tỏ sự đồng cảm: "Khi bạn thua cuộc theo cách đó, sự giằng xé nội tâm là cực kỳ khủng khiếp. Những gì xảy ra với Aryna ngày hôm nay là điều mà mọi tay vợt đều phải trải qua ít nhất một lần trong đời, và nó thực sự rất đau đớn".

Đây không phải lần đầu tiên Sabalenka "bật bãi" tại các giải đấu lớn vì vấn đề tâm lý

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Sabalenka "bật bãi" tại các giải đấu lớn vì vấn đề tâm lý. Giới chuyên môn quốc tế nhận định đây là một kịch bản "đã từng xuất hiện" lặp lại chính bi kịch sụp đổ của cô tại trận chung kết Roland Garros năm ngoái trước Coco Gauff.

Dù thống trị BXH thế giới và chơi cực tốt trên mặt sân cứng, mặt sân đất nện tại Paris vẫn luôn là một bài toán tâm lý mà Sabalenka chưa thể tìm ra lời giải đáp. Áp lực từ sự kỳ vọng quá lớn khi các hạt giống hàng đầu lần lượt rơi rụng vô tình đã trở thành một ngọn núi đè nặng lên vai cô, khiến cô liên tục mất bình tĩnh trước nghịch cảnh.

Bức tranh hỗn loạn của Roland Garros 2026

Thất bại của Sabalenka tạm thời chấm dứt kỷ nguyên thống trị của "Bộ tứ quyền lực" (Swiatek, Sabalenka, Gauff, Rybakina) tại giải đấu năm nay. Lần đầu tiên sau nhiều năm, vòng bán kết nội dung đơn nữ của một giải Grand Slam sạch bóng các nhà vô địch lớn, đảm bảo rằng giải đấu sẽ đón chào một nhà vô địch Grand Slam hoàn toàn mới nâng cao chiếc cúp Suzanne Lenglen.

Khi được hỏi về kế hoạch vượt qua nỗi đau này, tay vợt người Belarus nửa đùa nửa thật chia sẻ cô sẽ tìm cách giải tỏa năng lượng tiêu cực bằng bạo lực có kiểm soát: "Tôi biết có những căn phòng dịch vụ nơi bạn có thể vào và đập phá mọi thứ. Chắc chắn ngày mai tôi sẽ dành cả ngày ở đó để phá hủy đồ đạc. Có thể nó sẽ giúp ích, hoặc không".

Người hâm mộ kỳ vọng bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới sẽ giúp cô sớm vực dậy từ "hố đen tâm lý Paris" để hướng tới Wimbledon, nơi cô có thể rũ bỏ ký ức buồn này để tìm lại chính mình.