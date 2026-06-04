Nóng nhất thể thao sáng 4/6: Sabalenka muốn sớm đối đầu Serena Williams

Sabalenka muốn sớm đối đầu Serena Williams

Sự trở lại của Serena Williams với làng tennis đã được chào đón bởi đương kim số 1 thế giới Aryna Sabalenka, người rất mong chờ được đối đầu huyền thoại người Mỹ. Sabalenka nói: “Đây là tin tốt cho làng tennis vì cô ấy là một huyền thoại. Tôi rất hào hứng khi có cơ hội xem Serena thi đấu, mà có lẽ được đối đầu Serena sẽ càng hay hơn nữa”.

Sabalenka & Serena Williams

Chú chó “tiên tri” dự đoán kết quả NBA Finals

Sau khi San Antonio Spurs đánh bại nhà đương kim vô địch NBA Oklahoma City Thunder để giành vé vào serie chung kết NBA gặp New York Knicks, chú chó Corgi đã tiếp tục nổi như cồn khi dự đoán đúng kết quả tất cả các trận đấu của loạt chung kết miền Tây giữa Spurs và Thunder. Giờ chú chó Corgi dự đoán Spurs sẽ đánh bại Knicks ở chung kết sau 7 trận để giành chức vô địch, và chú chó này khi tới San Antonio đã được hẳn một đoàn cảnh sát hộ tống.

Tổng thư ký Liên đoàn cờ vua Việt Nam xin từ chức

Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký, Trưởng ban chuyên môn Liên đoàn Cờ Việt Nam, phụ trách bộ môn cờ của Cục Thể dục thể thao, ông Nguyễn Minh Thắng đã xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe. Sự kiện này diễn ra giữa bê bối lập đội tuyển cờ vua dự Olympiad 2026, trong đó ông Nguyễn Minh Thắng bị nghi ngờ đã có sai phạm tài chính.

Kỳ thủ 17 tuổi của Việt Nam bất bại tại giải châu Á

Kỳ thủ 17 tuổi Phạm Trần Gia Phúc đang gây tiếng vang tại Giải vô địch cờ vua cá nhân châu Á 2026 tổ chức ở Mông Cổ, khi Gia Phúc đã duy trì thành tích bất bại sau 5 vòng đấu để giữ chân trong nhóm đầu. Không những vậy Gia Phúc còn đang tiến gần tới danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế.