Sabalenka dát 2,7 tỷ đồng lên người, hóa "Nữ hoàng xuyên thấu" ở Roland Garros

Trong ngày ra quân tại Roland Garros 2026 vào 26/5, tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka không chỉ hủy diệt đối thủ bằng sức mạnh chuyên môn mà còn biến sân đấu Philippe-Chatrier thành sàn diễn thời trang xa xỉ với bộ trang sức trị giá tới 76.000 bảng Anh (khoảng 2,7 tỷ đồng).

Sabakenka diện "siêu trang phục" (super-suit) màu đỏ bã trầu xuyên thấu, tạo cảm giác mát mẻ

Màn ra quân rực rỡ dưới nắng vàng Paris

Dưới cái nắng rực rỡ của thủ đô Paris, Á quân Roland Garros 2025, Sabalenka đã có trận mở màn không thể thuyết phục hơn. Ngôi sao 28 tuổi người Belarus dễ dàng đánh bại đối thủ người Tây Ban Nha, Jessica Bouzas Maneiro, với tỷ số cách biệt 6-4, 6-2 ở vòng 1.

Tuy nhiên, bên cạnh những cú đánh sấm sét thương hiệu, điều khiến hàng vạn khán giả có mặt tại sân Philippe-Chatrier không thể rời mắt chính là diện mạo "lấp lánh" theo đúng nghĩa đen của Sabalenka. Cô bước ra sân với một bộ trang sức kim cương đắt giá và bộ "siêu trang phục" (super-suit) màu đỏ rực rỡ xuyên thấu đến từ nhà tài trợ.

Biểu tượng thời trang mới của làng banh nỉ

Tại kinh đô thời trang Paris, nhà vô địch Grand Slam 4 lần trông giống như một phiên bản quần vợt đầy quyền lực của nhân vật huyền thoại Mr. T với vô số món đồ lấp lánh trên cổ và tai.

Cụ thể, Sabalenka đã đeo hai chiếc vòng cổ đính kim cương và đá ngọc lựu (garnet) tinh xảo, kết hợp cùng đôi bông tai đồng điệu bằng vàng trắng trị giá hơn 9.000 bảng Anh (hơn 300 triệu đồng). Tổng cộng, bộ trang sức này cấu thành từ 15,6 carat kim cương và 136,5 carat đá ngọc lựu.

Theo tiết lộ từ thương hiệu thiết kế Material Good (New York), bộ trang sức xa xỉ này được lấy cảm hứng mạnh mẽ từ chính sắc đỏ sẫm đặc trưng của mặt sân đất nện huyền thoại tại Stade Roland Garros. Trước giờ ra sân, Sabalenka không giấu nổi sự phấn khích: "Ám ảnh là một từ còn quá nhẹ, tôi không thể đợi để được diện những báu vật này lên sân đấu".

Giá trị của số phụ kiện mà Sabalenka đeo trên người lên tới 76.000 bảng Anh, thậm chí còn cao hơn cả số tiền thưởng 75.000 bảng mà đối thủ Maneiro nhận được cho việc dừng bước ở vòng 1. Tay vợt Belarus cho biết cô suýt chút nữa đã đeo thêm chiếc vòng cổ thứ ba trị giá 34.000 bảng Anh (hơn 1 tỷ đồng), nhưng đã quyết định cất nó ở nơi an toàn vì sợ "quá tải".

Với những phụ kiện đắt giá, Sabalenka thật sự biến mình thành "Nữ hoàng" Roland Garros 202

"Đẹp để chiến thắng" và nghịch lý tiền thưởng

Khi được hỏi về việc liệu số kim cương nặng trĩu có gây khó khăn khi thi đấu, Sabalenka tự tin chia sẻ: "Tôi không thực sự cảm thấy nó nặng, nhưng tôi hình dung được nhìn từ bên ngoài nó sẽ lộng lẫy thế nào. Đối với tôi, ngoại hình đẹp là rất quan trọng. Nếu tôi cảm thấy mình đẹp, tôi sẽ thi đấu tốt hơn và tâm trạng sẽ cực kỳ tuyệt vời".

Khi các đồng nghiệp tò mò hỏi liệu cô có sợ bị cướp hay không, mỹ nhân 28 tuổi cười lớn: "Tôi có vị hôn phu đi cùng, anh ấy giống như vệ sĩ của tôi vậy. Tôi còn có huấn luyện viên Jason và chuyên gia vật lý trị liệu biết võ Jujitsu. Tôi cảm thấy rất an toàn và không bao giờ đi đâu một mình".

Sự xuất hiện xa hoa này của Sabalenka ngay lập tức làm dấy lên những tranh luận trái chiều. Cô hiện là một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất yêu cầu các giải Grand Slam phải tăng tiền thưởng cho các tay vợt (cụ thể là đòi hỏi Roland Garros tăng quỹ thưởng thêm 25 triệu bảng Anh, tương đương 22% doanh thu giải đấu). Việc một ngôi sao kêu gọi tăng tiền thưởng trong khi diện bộ trang sức bằng cả gia tài của các tay vợt hạng thấp khiến dư luận không khỏi chú ý.

Sau Paris, Sabalenka dự định sẽ tiếp tục mang phong cách "dát vàng bạc" này tới Wimbledon và US Open. Các nguồn tin cho biết ban tổ chức Wimbledon sẽ không gây khó khăn cho cô, bất chấp giải đấu này nổi tiếng với quy định ngặt nghèo về trang phục thi đấu thuần trắng.