Kinh điển chung kết Roland Garros: Mỹ nhân Andreeva so kè kỷ lục với Chwalinska

Trận chung kết đơn nữ Roland Garros 2026 giữa Mirra Andreeva và Maja Chwalinska không chỉ là cuộc chiến tranh cúp bạc vào ngày 6/6, mà còn là chương sử điên rồ nhất của Kỷ nguyên Mở. Đứng trước ngưỡng cửa vinh quang, cả hai tay vợt trẻ tuổi đang sở hữu bộ sưu tập kỷ lục vô tiền khoáng hậu do OptaAce thống kê.

Chwalinska giành vé chung kết Roland Garros 2026 dù thi đấu từ vòng loại

Maja Chwalinska: Ngôi sao lập kỷ lục vươn lên từ vòng loại

Hành trình của tay vợt Ba Lan là một chuỗi những cú sốc chấn động lịch sử quần vợt đương đại:

- Kỳ tích vòng loại sau nửa thế kỷ: Chwalinska là tay vợt thứ hai trong Kỷ nguyên Mở vượt qua vòng loại lọt vào một trận chung kết đơn Grand Slam (tính cả nam lẫn nữ), sau Emma Raducanu tại US Open 2021.

- Sánh ngang các huyền thoại: Cô là người thứ ba trong Kỷ nguyên Mở lọt vào trận chung kết Roland Garros ngay trong lần đầu tiên tham dự vòng đấu chính, đứng chung hàng ngũ với hai huyền thoại Evonne Goolagong (1971) và Chris Evert (1973).

- Màn ra mắt WTA không tưởng: Chwalinska trở thành tay vợt thứ ba trong Kỷ nguyên Mở có trận chung kết cấp độ WTA đầu tiên sự nghiệp diễn ra tại một giải Grand Slam, sau Venus Williams (US Open 1997) và Emma Raducanu (US Open 2021).

- Vũ khí thuận tay trái hiếm hoi: Cô là nữ tay vợt thuận tay trái (Lefty) thứ tư lọt vào chung kết Roland Garros kể từ năm 1990, nối tiếp Monica Seles, Lucie Safarova và Marketa Vondrousova (2019).

Mirra Andreeva: Lá cờ đầu của thế hệ mới

Đối đầu với "ngựa ô" Chwalinska là thần đồng Mirra Andreeva, người đang thiết lập một cột mốc tuổi tác chưa từng có:

- Tay vợt trẻ nhất lọt vào tứ kết Roland Garros 3 năm liên tiếp kể từ năm 1999. Ở tuổi 19, Andreeva là người trẻ nhất tái lập thành tích thống trị này tại Paris sau 27 năm, kể từ thời huyền thoại Martina Hingis (18 tuổi vào năm 1999).

Andreeva lần đầu vào chung kết Roland Garros

- Người tiên phong của thế hệ 2005+: Sinh năm 2007, Andreeva chính là tay vợt đầu tiên trên thế giới sinh từ năm 2005 trở về sau lọt vào một trận chung kết Grand Slam danh giá (tính cả nội dung nam và nữ).

- Cô cũng là tay vợt tuổi teen trẻ nhất lọt vào chung kết một giải Major kể từ sau màn chạy đà của Coco Gauff tại Paris 4 năm trước.

- Sau chiến thắng hủy diệt trước Marta Kostyuk ở bán kết, Andreeva đã chính thức cán mốc 16 trận thắng tại giải Roland Garros khi chưa bước sang tuổi 20. Cô chính thức vượt qua kỷ lục cũ của Coco Gauff (15 trận), Kim Clijsters (14 trận) và Maria Sharapova (11 trận).

Trên hành trình tiến vào trận chung kết lịch sử, Andreeva chỉ để thua đúng 1 set đấu duy nhất sau 6 trận. Trung bình mỗi trận đấu cô đánh bại đối thủ với số game thua ít hơn 6. Trận bán kết gặp hạt giống số 15 Kostyuk người đang có chuỗi 17 trận thắng liên tiếp, đã bị Andreeva nghiền nát chỉ sau vỏn vẹn 76 phút thi đấu.