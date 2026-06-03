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Tennis đỉnh cao Roland Garros: Berrettini - Arnaldi đấu trận lịch sử, Cobolli quyết hạ Aliassime

Sự kiện: Roland Garros 2026

(Tin thể thao, dự đoán tennis) Roland Garros 2026 bước vào vòng tứ kết với hàng loạt màn so tài đáng chờ đợi. Berrettini, Cobolli, Sabalenka hay hiện tượng Chwalinska đều đứng trước cơ hội viết tiếp câu chuyện cổ tích của riêng mình tại Paris.

  

Felix Auger-Aliassime - Flavio Cobolli: Khoảng 19h, 3/6 (tứ kết đơn nam Roland Garros)

Auger-Aliassime và Cobolli đều đang đứng trước cơ hội lần đầu góp mặt ở bán kết Roland Garros, hứa hẹn tạo nên một trong những trận tứ kết cân bằng nhất giải đấu.

Cobolli (bên trái)&nbsp;sẽ so tài với số 1 đơn nam Canada,&nbsp;Auger-Aliassime (bên phải)

Cobolli (bên trái) sẽ so tài với số 1 đơn nam Canada, Auger-Aliassime (bên phải)

Auger-Aliassime đang chơi thứ tennis ổn định nhất nhiều năm qua trên mặt sân đất nện. Chiến thắng dễ dàng trước Alejandro Tabilo giúp tay vợt Canada hoàn tất bộ sưu tập tứ kết ở cả bốn Grand Slam. Với cú giao bóng uy lực, khả năng tấn công sớm và kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao, Felix luôn biết cách tạo áp lực lên đối thủ trong những thời điểm quan trọng.

Tuy nhiên, Cobolli không hề lép vế. Tay vợt người Ý mới thua đúng một set từ đầu giải và đang thể hiện phong độ cực kỳ thuyết phục. Quan trọng hơn, anh thắng cả 3 lần đối đầu trước đây với Auger-Aliassime, cho thấy lối đánh giàu tốc độ và độ ổn định từ cuối sân của Cobolli có thể gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ.

Trên mặt sân đất nện, Cobolli có phần nhỉnh hơn về khả năng phòng ngự và xây dựng điểm số, trong khi Auger-Aliassime sở hữu hỏa lực mạnh hơn. Đây nhiều khả năng sẽ là cuộc đấu kéo dài với những set đấu sít sao và không ít game giao bóng căng thẳng.

Dự đoán kết quả: Flavio Cobolli thắng 3-2.

Matteo Berrettini - Matteo Arnaldi: Khoảng 1h15, 4/6 (tứ kết đơn nam Roland Garros)

Roland Garros 2026 đang chứng kiến câu chuyện hồi sinh đầy cảm hứng của hai tay vợt cùng mang tên Matteo. Trong lần đầu tiên đối đầu trên ATP Tour, Berrettini và Arnaldi sẽ cạnh tranh tấm vé vào bán kết Grand Slam đầu tiên trên sân đất nện.

Màn so tài của hai tay vợt đồng hương Ý, cùng tên&nbsp;Matteo

Màn so tài của hai tay vợt đồng hương Ý, cùng tên Matteo

Berrettini đang có giải đấu tốt nhất kể từ US Open 2022. Cựu số 6 thế giới liên tiếp vượt khó sau nhiều năm bị chấn thương hành hạ, nổi bật với chiến thắng thuyết phục trước "ngựa ô" Juan Manuel Cerundolo ở vòng 4. Vũ khí quen thuộc của anh vẫn là giao bóng uy lực và cú thuận tay có sức công phá cực lớn.

Trong khi đó, Arnaldi tiếp tục hành trình bùng nổ bằng màn ngược dòng ngoạn mục trước Frances Tiafoe sau hơn 5 giờ 20 phút thi đấu. Tay vợt người Ý cũng đã loại Stefanos Tsitsipas trên đường vào tứ kết, cho thấy sự trưởng thành vượt bậc ở các sân khấu lớn.

Đây là màn so tài giữa sức mạnh và sự bền bỉ. Berrettini sẽ tìm cách rút ngắn các pha bóng bằng lối đánh tấn công trực diện, còn Arnaldi sở hữu nền tảng thể lực, khả năng phòng ngự và độ lì lợm đáng gờm trong những cuộc đấu dài hơi. Tuy nhiên, việc phải trải qua nhiều trận marathon có thể khiến Arnaldi gặp bất lợi về thể lực trước một Berrettini đang sung sức hơn.

Một trận đấu nhiều game đấu căng thẳng và tie-break rất dễ xuất hiện, nhưng kinh nghiệm cùng khả năng định đoạt những thời khắc lớn có thể tạo khác biệt.

Dự đoán kết quả: Matteo Berrettini thắng 3-1.

Hấp dẫn vòng tứ kết đơn nữ

Tâm điểm dĩ nhiên là Aryna Sabalenka, tay vợt số 1 thế giới vừa phô diễn sức mạnh đáng sợ khi đánh bại Naomi Osaka. Đối thủ tiếp theo của cô là Diana Shnaider (trận đấu diễn ra vào 17h30, 3/6), người lần đầu góp mặt ở tứ kết Grand Slam sau chiến thắng trước Madison Keys.

Shnaider sở hữu lối đánh tấn công mạnh mẽ, nhưng kinh nghiệm, bản lĩnh cùng khả năng áp đặt thế trận của Sabalenka vẫn ở đẳng cấp khác. Nếu duy trì phong độ hiện tại, tay vợt Belarus nhiều khả năng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. 

Dự đoán: Sabalenka thắng Shnaider 2-0.

Ở trận tứ kết còn lại, Anna Kalinskaya đối đầu hiện tượng Maja Chwalinska (16h, 3/6). Tay vợt Ba Lan hạng 114 thế giới đang tạo nên câu chuyện cổ tích tại Paris khi liên tiếp hạ nhiều đối thủ mạnh để lần đầu tiến sâu ở một Grand Slam. Kalinskaya được đánh giá nhỉnh hơn về đẳng cấp, nhưng sự ổn định chưa bao giờ là điểm mạnh của cô. Với sự hưng phấn và tâm lý thoải mái, Chwalinska đủ khả năng tiếp tục gây bất ngờ. 

Dự đoán: Chwalinska thắng Kalinskaya 2-1.

Lịch thi đấu Roland Garrros ngày 3/6

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis Grand Slam - Roland Garros 2026 - đơn nam - tứ kết

Thứ tư, 03/06/2026

19:00

Felix Auger-Aliassime

Flavio Cobolli

On Sports News

Thứ năm, 04/06/2026

01:15

Matteo Berrettini

Matteo Arnaldi

On Sports News

Tennis Grand Slam - Roland Garros 2026 - đơn nữ - tứ kết

Thứ tư, 03/06/2026

16:00

Anna Kalinskaya

Maja Chwalinska

17:30

Aryna Sabalenka

Diana Shnaider

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/06/2026 08:50 AM (GMT+7)
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