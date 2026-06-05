Bán kết tennis Roland Garros: Mensik thách thức Zverev, người Ý mơ ngôi vương

* Trận đấu giữa Zverev - Mensik sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp, mời quý vị chú ý đón xem!

Alexander Zverev - Jakub Mensik: Khoảng 19h30, 5/6 (bán kết đơn nam Roland Garros)

Zverev và Mensik sẽ tạo nên màn so tài đầy hấp dẫn ở bán kết Roland Garros 2026. Một bên là ứng viên số một cho chức vô địch, một bên là hiện tượng trẻ đang viết nên câu chuyện cổ tích tại Paris.

Zverev (bên trái) rõ ràng có đẳng cấp cao hơn nhưng với phong độ thăng hoa, Mensik (bên phải) có thể tạo bất ngờ

Mensik đang trải qua giải Grand Slam hay nhất sự nghiệp. Tay vợt 20 tuổi người CH Czech lần đầu góp mặt ở bán kết sau khi lần lượt đánh bại Alex De Minaur, Andrey Rublev và đặc biệt là Joao Fonseca, hiện tượng từng loại Novak Djokovic. Chiến thắng 6-4, 6-3, 7-6 trước Fonseca cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của tay vợt trẻ sở hữu những cú giao bóng cực mạnh.

Tuy nhiên, thử thách lần này mang tên Alexander Zverev. Tay vợt số 3 thế giới đang đứng trước cơ hội lớn nhất để chinh phục Grand Slam đầu tiên khi Alcaraz vắng mặt, còn Sinner và Djokovic đều đã bị loại. Trên hành trình vào bán kết, Zverev mới thua đúng một set và vừa dễ dàng vượt qua hiện tượng Rafael Jodar ở tứ kết.

Hai tay vợt từng gặp nhau tại Madrid Masters hồi tháng 4. Khi đó Zverev thắng 6-4, 6-7, 6-3 trong trận đấu rất cân bằng.

Mensik đủ sức gây khó khăn bằng khả năng giao bóng và tinh thần không biết sợ, nhưng kinh nghiệm Grand Slam cùng sự ổn định trên sân đất nện vẫn giúp Zverev được đánh giá cao hơn.

Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng 3-1.

Matteo Arnaldi - Flavio Cobolli: Khoảng 0h, 6/6 (bán kết đơn nam Roland Garros)

Roland Garros 2026 chắc chắn sẽ có một tay vợt Ý góp mặt trong trận chung kết đơn nam khi Matteo Arnaldi và Flavio Cobolli chạm trán ở trận bán kết lịch sử. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp cả hai góp mặt ở vòng 4 tay vợt mạnh nhất một giải Grand Slam.

Cobolli (bên trái) hay Arnaldi (bên phải) thắng thì nước Ý vẫn có 1 suất vào chung kết Roland Garros 2026

Arnaldi đang là câu chuyện truyền cảm hứng bậc nhất tại Paris năm nay. Tay vợt hạng 104 thế giới đã vượt qua hành trình khắc nghiệt kéo dài gần 20 giờ thi đấu, lần lượt đánh bại Stefanos Tsitsipas, Frances Tiafoe và hưởng lợi từ việc Matteo Berrettini bỏ cuộc ở tứ kết. Sự lì lợm, tinh thần chiến đấu và khả năng bền bỉ trên sân đất nện đang giúp anh trở thành hiện tượng lớn của giải.

Bên kia lưới, Cobolli lại cho thấy hình ảnh của một ứng viên thực thụ. Hạt giống số 10 chưa thua trận nào trước khi vào bán kết và vừa ngược dòng ấn tượng trước Felix Auger-Aliassime. Tay vợt 24 tuổi đang sở hữu phong độ cực cao, đặc biệt trên mặt sân đất nện với những chiến thắng đáng chú ý trước nhiều đối thủ mạnh.

Hai tay vợt đang hòa 1-1 ở cấp độ ATP Tour và từng gặp nhau tại Roland Garros năm ngoái, nơi Cobolli giành chiến thắng sau bốn set. Dù Arnaldi sở hữu tinh thần chiến đấu đáng nể, Cobolli được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thể lực sung mãn, thứ hạng cao hơn và phong độ ổn định xuyên suốt giải đấu.

Dự đoán: Flavio Cobolli thắng 3-2.

Lịch thi đấu Roland Garros ngày 5/6

Thời gian Trận đấu Trực tiếp Tennis Grand Slam - Roland Garros 2026 - đơn nam - bán kết Thứ sáu, 05/06/2026 19:30 Jakub Mensik Alexander Zverev On Sports News Thứ bảy, 06/06/2026 00:00 Matteo Arnaldi Flavio Cobolli On Sports News Tennis Grand Slam - Roland Garros 2026 - đôi nam - chung kết Thứ sáu, 05/06/2026 17:00 Marcel Granollers

Horacio Zeballos Simone Bolelli

Andrea Vavassori Tennis Grand Slam - Roland Garros 2026 - đôi nữ - bán kết Thứ sáu, 05/06/2026 18:30 Katerina Siniakova

Taylor Townsend Gabriela Dabrowski

Luisa Stefani 20:00 Shuko Aoyama

En-Shuo Liang Aleksandra Krunic

Anna Danilina