Tennis đỉnh cao Roland Garros: Berrettini gặp "kẻ hạ Sinner", Osaka thách thức Sabalenka

Juan Manuel Cerundolo - Matteo Berrettini: Khoảng 19h, 1/6 (vòng 4 đơn nam Roland Garros)

Cerundolo đang là hiện tượng lớn nhất ở nội dung đơn nam Roland Garros năm nay. Tay vợt người Argentina gây địa chấn khi loại hạt giống số 1 Jannik Sinner ở vòng hai, trước khi tiếp tục vượt qua Martin Landaluce trong trận đấu kéo dài gần 6 giờ đồng hồ để lần đầu tiên góp mặt ở vòng 4 một giải Grand Slam.

Berrettini sẽ trải qua trận đấu đầy khó khăn với Cerundolo

Sở trường sân đất nện cùng khả năng phòng ngự bền bỉ giúp Cerundolo trở thành đối thủ cực kỳ khó chịu. Tay vợt 24 tuổi đang sở hữu chuỗi phong độ ấn tượng và cho thấy bản lĩnh đáng nể trong những thời điểm quyết định khi liên tiếp thắng các trận đấu kéo dài 5 set tại Paris.

Bên kia chiến tuyến, Berrettini cũng vừa trải qua màn tra tấn thể lực không kém. Cựu á quân Wimbledon phải căng sức trong 5 set trước Francisco Comesana và chỉ giành vé đi tiếp sau loạt tie-break nghẹt thở ở set quyết định. Dù vậy, tay vợt người Ý vẫn phát huy tối đa vũ khí quen thuộc là những cú giao bóng uy lực cùng lối đánh tấn công một chạm đầy sức nặng.

Đây là lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán nhau ở ATP Tour. Cerundolo có lợi thế về khả năng di chuyển và độ lì trên mặt sân đất nện, trong khi Berrettini sở hữu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng khả năng kết thúc điểm cực tốt. Sau những gì đã thể hiện từ đầu giải, nhiều khả năng trận đấu sẽ tiếp tục diễn ra giằng co và được định đoạt bởi một vài khoảnh khắc khác biệt.

Dự đoán kết quả: Matteo Berrettini thắng 3-2.

Aryna Sabalenka - Naomi Osaka: Khoảng 1h15, 2/6 (vòng 4 đơn nữ Roland Garros)

Tâm điểm của vòng 4 Roland Garros 2026 sẽ là cuộc chạm trán giữa Sabalenka và Osaka, hai nhà vô địch Grand Slam sở hữu lối chơi tấn công bùng nổ bậc nhất quần vợt nữ hiện nay. Đây được xem là một trong những trận đấu đáng xem nhất của nội dung đơn nữ khi cả hai đều đang cho thấy phong độ rất cao tại Paris.

Osaka (bên phải) đứng trước cơ hội lật đổ "Nữ hoàng" tennis Sabalenka (bên trái) tại vòng 4

Sabalenka bước vào vòng đấu này với vị thế số 1 thế giới và chưa thua set nào từ đầu giải. Tay vợt Belarus vừa dễ dàng vượt qua Daria Kasatkina 6-0, 7-5, tiếp tục thể hiện sức mạnh bằng những cú giao bóng uy lực cùng khả năng áp đặt thế trận từ cuối sân. Dù đôi lúc vẫn xuất hiện những giai đoạn mất tập trung, Sabalenka đang cho thấy sự ổn định đáng nể trên mặt sân đất nện.

Ở phía bên kia, Osaka đang có một trong những chiến dịch Roland Garros tốt nhất sự nghiệp. Cựu số 1 thế giới lần lượt đánh bại Laura Siegemund, Donna Vekic và Iva Jovic để góp mặt ở vòng 4. Dù không sở hữu thành tích nổi bật trên sân đất nện như đối thủ, tay vợt Nhật Bản đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong các pha di chuyển và khả năng duy trì những loạt bóng bền.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về Sabalenka khi cô thắng 4 trong 5 lần gặp Osaka, bao gồm màn ngược dòng ấn tượng tại Madrid Open hồi tháng 4 trên mặt sân đất nện. Tuy nhiên, Osaka đã cho thấy cô hoàn toàn đủ khả năng gây khó khăn cho đối thủ khi từng giành được một set trong lần chạm trán gần nhất.

Nếu Osaka duy trì được hiệu suất giao bóng cao và tận dụng tốt các cơ hội phản công, trận đấu hoàn toàn có thể kéo dài. Dẫu vậy, với sự ổn định, thể lực và khả năng kiểm soát các thời điểm quan trọng tốt hơn, Sabalenka vẫn là cái tên được đánh giá cao hơn trong cuộc chiến này.

Dự đoán kết quả: Aryna Sabalenka thắng 2-1.

Lịch thi đấu Roland Garros 2026 ngày 1/6