Tennis đỉnh cao Roland Garros: Tien sẵn sàng bùng nổ, Sabalenka đại chiến Kasatkina

Flavio Cobolli và Learner Tien: Khoảng 17h, 30/5 (vòng 3 đơn nam Roland Garros)

Cobolli và Tien tạo nên một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 3 Roland Garros 2026, khi cả hai đều đang nằm trong top 20 ATP. Trận đấu hứa hẹn căng thẳng bởi phong độ rất cao của cả hai tay vợt trẻ.

Tien sẵn sàng đả bại Cololli

Cobolli đang cho thấy sự ổn định đáng nể trên mặt sân sở trường. Tay vợt người Ý lần lượt vượt qua Andrea Pellegrino và Yibing Wu mà không thua set nào để ghi tên vào vòng 3. Ở trận gặp Wu, Cobolli kiểm soát tốt thế trận bằng khả năng giao bóng chắc tay và những pha đôi công bền bỉ từ cuối sân, thắng chung cuộc 6-4, 6-4, 6-4. Tay vợt số 14 thế giới hiện thắng 6/10 trận gần nhất và duy trì tỷ lệ giữ game giao bóng lên tới 78%.

Bên kia chiến tuyến, tay vợt người Mỹ có gốc gác Tien tiếp tục là hiện tượng thú vị của giải năm nay. Tay vợt Mỹ đang sở hữu chuỗi 6 trận thắng liên tiếp, bao gồm chức vô địch Geneva trước thềm Roland Garros. Ở vòng hai, Tien thể hiện tinh thần chiến đấu cực kỳ ấn tượng khi cứu hai match-point trước Facundo Diaz Acosta để ngược dòng thắng sau 5 set. Khả năng di chuyển, phòng ngự và phản công của Tien đang giúp anh trở thành đối thủ rất khó chịu trên sân đất nện.

Đây sẽ là lần thứ hai hai tay vợt gặp nhau. Trong lần đối đầu duy nhất trước đó tại Bắc Kinh năm ngoái, Tien thắng Cobolli sau hai set. Tuy nhiên, điều kiện sân đất nện tại Roland Garros được đánh giá phù hợp hơn với lối chơi giàu sức nặng và độ ổn định của Cobolli.

Dù Cobolli nhỉnh hơn về kinh nghiệm và khả năng chơi trên đất nện, Tien lại đang có phong độ và sự tự tin cực cao. Kịch bản giằng co với nhiều game đấu kéo dài rất dễ xuất hiện, thậm chí trận đấu có thể phải bước sang set thứ tư hoặc thứ năm.

Dự đoán kết quả: Flavio Cobolli thắng 3-1.

Matteo Berrettini - Francisco Comesana: Khoảng 18h, 30/5 (vòng 3 Roland Garros)

Berrettini đang có màn tái xuất khá tích cực tại Roland Garros 2026. Tay vợt Ý chưa thua set nào sau hai vòng đầu, lần lượt vượt qua Marton Fucsovics và Arthur Rinderknech bằng lối chơi giàu sức mạnh quen thuộc, đặc biệt là những cú giao bóng và thuận tay uy lực.

Tay vợt Ý đang tìm lại phong độ

Dù rơi xuống hạng 105 ATP do chấn thương, Berrettini vẫn sở hữu kinh nghiệm Grand Slam vượt trội và đang dần lấy lại phong độ tốt nhất trên mặt sân đất nện.

Trong khi đó, Comesana cũng gây ấn tượng khi vào vòng 3 sau chiến thắng 5 set trước Luciano Darderi. Tay vợt Argentina chơi bền bỉ, di chuyển tốt và có khả năng phòng ngự khó chịu trên clay.

Đây là lần đầu hai tay vợt gặp nhau. Comesana đủ sức kéo trận đấu vào thế giằng co, nhưng Berrettini đang nhỉnh hơn nhờ bản lĩnh và khả năng kiểm soát trận đấu bằng giao bóng.

Dự đoán kết quả: Berrettini thắng sau 4 set.

Aryna Sabalenka - Daria Kasatkina: Khoảng 17h30, 30/5 (vòng 3 đơn nam Roland Garros)

Sabalenka tiếp tục cho thấy vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Roland Garros 2026. Tay vợt số 1 thế giới mới mất 13 game sau hai vòng đầu, lần lượt đánh bại Jessica Bouzas và Elsa Jacquemot bằng lối chơi tấn công áp đảo quen thuộc.

Sabalenka được dự đoán giành chiến thắng

Đối thủ của Sabalenka ở vòng 3 là Kasatkina, tay vợt giàu kinh nghiệm và có sở trường sân đất nện. Đại diện Australia đã vượt qua Zeynep Sonmez và Susan Bandecchi để đi tiếp, nhưng cả hai trận đấu đều cho thấy cô gặp nhiều khó khăn trong các game cầm giao bóng.

Sabalenka đang hoàn toàn vượt trội về đối đầu khi thắng 7/9 lần gặp Kasatkina, đồng thời toàn thắng 4 trận gần nhất mà không thua set nào. Sức mạnh từ những cú đánh cuối sân của tay vợt Belarus luôn khiến Kasatkina gặp rất nhiều khó khăn trong việc phòng ngự và điều nhịp.

Nếu duy trì được hiệu suất giao bóng ổn định như hai vòng đầu, Sabalenka nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm soát thế trận.

Dự đoán kết quả: Aryna Sabalenka thắng sau 2 set.

