Quyết Chiến tung siêu đường cơ chấn động bi-a World Cup, Bao Phương Vinh thắng đậm

🎉 Bao Phương Vinh thắng sao hạng 2 thế giới

Ở lượt trận thứ 2 của bảng B diễn ra tối ngày 12/6, Bao Phương Vinh đối đầu cơ thủ hạng 2 thế giới Eddy Merckx (Bỉ). Màn so tài diễn ra hấp dẫn khi thế trận liên tục đổi chiều. Bao Phương Vinh nhập cuộc tốt để vượt lên dẫn 8-1. Eddy Merckx dẫn ngược lại 18-14 trước khi Bao Phương Vinh đưa trận đầu vào giờ nghỉ giải lao với lợi thế 20-18.

Sang hiệp 2, cơ thủ của Việt Nam nâng khoảng cách lên thành 27-21. Eddy Merckx một lần nữa vượt lên dẫn ngược lại 32-31. Khi tỉ số đang là 38-38, Phương Vinh có series 2 điểm để chạm điểm số 40 trước. Đáng nói, trong lượt đề pa hậu của mình, Eddy Merckx lại đánh hụt. Kết quả chung cuộc, Bao Phương Vinh thắng 40-38 sau 35 lượt cơ.

Có được 2 chiến thắng liên tiếp trước Eddy Merckx và Kiraz Tolgahan, Bao Phương Vinh có lợi thế lớn để vào vòng knock-out khi chỉ cần hòa Jean Paul De Bruijn (Hà Lan) ở lượt cuối (bắt đầu lúc 23h) hoặc ở trận đấu còn lại, Eddy Merckx không thể thắng trước Kiraz Tolgahan.

🔥 Quyết Chiến tung đường cơ 20 điểm gây “sốt”

Ở lượt trận ra quân tại bảng F trong khuôn khổ vòng chính giải Billiards carom 3 băng Ankara World Cup 2026 diễn ra vào chiều ngày 12/6 tại Thổ Nhĩ Kỳ, Trần Quyết Chiến đã gây “sốt” khi tung ra series cực lớn.

Quyết Chiến tung đường cơ 20 điểm tại Ankara World Cup 2026

Cụ thể ở trận mở màn này, Quyết Chiến so tài người đàn em Chiêm Hồng Thái. Thế trận hiệp 1 diễn ra giằng co khi Quyết Chiến chỉ có lợi thế nhỏ 20-18. Đầu hiệp 2, sau khi Hồng Thái san hòa cách biệt 20-20, Quyết Chiến tung ra đường cơ ghi đến 20 điểm để kết thúc trận đấu đầy bất ngờ với tỉ số chung cuộc 40-20 chỉ sau 17 lượt cơ. Đây cũng là series cao điểm nhất của giải tính đến thời điểm hiện tại.

Bảng F của Quyết Chiến và Chiêm Hồng Thái còn có sự góp mặt của Samed Sidhom (Ai Cập) và Sam Van Etten (Hà Lan). 2 cơ thủ đứng nhất, nhì trong bảng sẽ giành suất đi tiếp vào vòng knock-out.

🎉 Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực thắng đậm

Trong khi đó ở lượt trận mở màn của bảng B, Bao Phương Vinh thắng ấn tượng 40-18 sau 20 lượt cơ trước đối thủ kỳ cựu Kiraz Tolgahan (Thổ Nhĩ Kỳ). Đây sẽ là lợi thế lớn của Bao Phương Vinh khi bảng đấu của anh còn có 2 cơ thủ rất mạnh là Eddy Merckx (Bỉ) và Jean Paul De Bruijn (Hà Lan).

Bao Phương Vinh thắng đậm

Ở bảng H, Trần Thanh Lực thắng 40-26 sau 21 lượt cơ trước Pierre Soumagne (Pháp). Hai đối thủ còn lại của Thanh Lực trong bảng đấu này là Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ) và Tom Lowe (Đan Mạch). Ở bảng chính thức sẽ diễn ra đến rạng sáng ngày 13/6.