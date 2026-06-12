Bao Phương Vinh toàn thắng, Chiêm Hồng Thái đi tiếp nghẹt thở tại bi-a World Cup

🎉 Bao Phương Vinh toàn thắng

Ở lượt trận Round 4 (vòng loại cuối) giải Billiards carom 3 băng Ankara World Cup 2026 kết thúc khuya ngày 11/6 tại Thổ Nhĩ Kỳ, 2 đại diện Việt Nam là Bao Phương Vinh và Nguyễn Chí Long cùng nằm tại bảng C.

Bao Phương Vinh thể hiện đẳng cấp

Trong trận “nội chiến” mở màn, Bao Phương Vinh ra quân ấn tượng với chiến thắng 40-21 chỉ sau 17 lượt cơ trước Nguyễn Chí Long, trong đó có series 10 điểm.

Nhà cựu vô địch World Championship tiếp tục chứng tỏ sức mạnh với series 11 điểm để thắng tiếp 40-32 sau 21 lượt cơ trước Dimitrios Selevenstas (Hy Lạp), qua đó giành ngôi nhất bảng cùng tấm vé thẳng tiến vào vòng bảng chính thức.

💪 Chiêm Hồng Thái đi tiếp nghẹt thở

Trong khi đó ở bảng D, đương kim á quân TP.HCM World Cup 2026 Chiêm Hồng Thái khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 40-19 sau 21 lượt cơ trước Riad Nady (Ai Cập).

Chiêm Hồng Thái kịch tính đi tiếp

Tuy nhiên ở màn đối đầu còn lại, Hồng Thái rơi vào tình thế khó khăn khi bị Maxime Panaia (Pháp) dẫn trước 21-33. Đứng trước nguy cơ bị loại, Hồng Thái đã chắt chiu từng cú đánh của mình để ghi điểm, áp sát dần khoảng cách.

Mặc dù Maxime Panaia đã chạm điểm số 40 trước, Hồng Thái với quyền depa hậu (cầm bi vàng) đã có series 2 điểm, qua đó mang về một kết quả hòa 40-40 sau 30 lượt cơ. 1 điểm quý giá này giúp Hồng Thái đi tiếp với ngôi nhất bảng khi có cùng điểm số với Maxime Panaia nhưng hơn chỉ số phụ.

Như vậy ở vòng bảng chính thức của Ankara World Cup 2026 diễn ra từ chiều ngày 12/6 đến rạng sáng ngày 13/6, Billiards Việt Nam sẽ có 4 đại diện gồm Chiêm Hồng Thái, Bao Phương Vinh, 2 cơ thủ hạt giống là Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực.