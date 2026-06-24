Cô giáo xinh đẹp Trà My thi bi-a đỉnh cao, Hoàng Sao “săn” cú đúp vô địch

❤️ Cô giáo xinh đẹp Trà My thi bi-a đỉnh cao

Nguyễn Trà My là một trong những cơ thủ nhận được rất nhiều sự chú ý ở nội dung pool nữ tại giải vô địch quốc gia 2026 đang diễn ra ở nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM). Xuất thân là một cô giáo dạy nhạc, hot girl sinh năm 2002 có khoảng 5 năm đi dạy học trước khi bén duyên với bi-a từ năm 2022.

Trà My lọt top 8 giải quốc gia 2026

Nữ cơ thủ có biệt danh My Sói được ví von là “Seo Seoa của Việt Nam” khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp như cơ thủ nổi tiếng của Hàn Quốc. Trà My có nước da trắng sáng, vóc dáng chuẩn mực cùng chiều cao ấn tượng 1m7. Trên trang cá nhân của mình, cô không ít lần tung ảnh khoe vòng eo nhỏ nhắn cùng nhan sắc nổi bật làm bạn bè trầm trồ.

Song song đó, Trà My còn thể hiện tài năng khi có sự tiến bộ rất nhanh. Tại giải vô địch quốc gia năm nay, Trà My vượt qua nhiều đối thủ mạnh, trong đó có 2 cái tên rất nổi bật là Lê Hồng Nhung và Nguyễn Thị Phương Uyên để lọt vào top 8 cơ thủ nữ xuất sắc nhất giải.

Nhan sắc và vóc dáng nổi bật của Trà My (ảnh FBNV)

Đáng tiếc ở trận đấu tranh huy chương, cô lại để thua Tôn Nữ Quế Trân với tỉ số 4-7. Ba cái tên còn lại lọt vào bán kết nội dung này là Bùi Xuân Vàng, Dương Yến Nhi và Huỳnh Thị Ngọc Huyền. Hai lượt trận bán kết và chung kết nội dung pool nữ sẽ diễn ra trong ngày 24/6.

✨ Hoàng Sao khởi đầu thuận lợi trên hành trình “săn” cú đúp vô địch

Trong khi đó, sau khi giành chức vô địch pool 9 bi nam trước đó 1 ngày thì vào chiều tối ngày 23/6, Dương Quốc Hoàng bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch pool 10 bi nam của mình.

Ở trận ra quân, cơ thủ có biệt danh Hoàng Sao thắng áp đảo 8-3 trước Vũ Quang Huy. Anh sẽ có trận đấu tranh vé vào vòng knock-out với Nguyễn Văn Dũng vào ngày 25/6 tới. Người hâm mộ đang kỳ vọng được chứng kiến ngôi sao số 1 của làng pool Việt Nam lập cú đúp vô địch ở giải quốc gia năm nay.