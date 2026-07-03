Á khôi người Tày tung "hat-trick ăn mừng" Ronaldo & BĐN giật vé vào vòng 1/8 World Cup

Chiến thắng lội ngược dòng kịch tính 2-1 trước Croatia giúp Cristiano Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha hiên ngang tiến vào vòng 1/8 World Cup 2026, và làm bùng nổ niềm hạnh phúc của hàng triệu người hâm mộ. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 Nông Thị Hằng gương mặt đại diện cho fan Bồ Đào Nha tại chương trình "Nóng cùng World Cup 2026" của VTV, lập tức tung ra một "hattrick bài viết" liên tiếp trên trang cá nhân để ăn mừng kỳ tích của thần tượng.

Nông Thị Hằng liên tiếp đăng bài trên trang cá nhân, chia sẻ niềm vui với Ronaldo và Bồ Đào Nha

Khái quát chuỗi "tút" ăn mừng đầy cảm xúc của hot girl

Giống như cách các tiền đạo biến hóa trên sân cỏ, Nông Thị Hằng đã cống hiến cho người theo dõi 3 trạng thái cảm xúc vô cùng ấn tượng:

- Vỡ òa cảm xúc chiến thắng: Ngay khi trận đấu kết thúc, cô nàng lập tức bùng nổ niềm vui bằng bài viết viết hoa toàn bộ, thể hiện sự phấn khích tột độ trước màn lội ngược dòng 2-1 nghẹt thở của đội nhà và kêu gọi các fan cùng chia sẻ cảm xúc náo nhiệt.

Cô gái người Tày nổi bật trong chương trình "Nóng cùng World Cup"

- Lắng đọng trước khoảnh khắc nhân văn: Ở bài đăng tiếp theo, người đẹp sinh năm 2002 hướng sự chú ý đến hình ảnh đầy xúc động khi Cristiano Ronaldo bật khóc trong chiếc áo số 21 của người đồng đội quá cố Diogo Jota. Cô ca ngợi đây là biểu tượng tuyệt đẹp cho sự gắn kết và tinh thần chiến đấu bất diệt của tuyển Bồ Đào Nha.

- Cập nhật nhanh dòng sự kiện: Để khép lại chuỗi ăn mừng, Á khôi người Tày đăng tải một đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh CR7, cùng với đó là tỷ số chung cuộc trận Bồ Đào Nha thắng Croatia.

Khán giả đồng loạt thả "SIUUU", thót tim cùng thần tượng

Bên dưới chuỗi bài viết của Á khôi người Tày, không khí ăn mừng của các cổ động viên Việt Nam diễn ra vô cùng sôi nổi:

Cơn bão "SIUUU" càn quét: Nhiều bình luận liên tục hô vang khẩu hiệu ăn mừng quen thuộc của Ronaldo để chung vui cùng cô nàng. Nhiều fan gật gù thừa nhận màn trình diễn kịch tính đến nghẹt thở này đã khiến họ suýt "mất giọng" vì hò hét.

Nàng thơ này sẽ tiếp tục có cơ hội cổ vũ Bồ Đào Nha ở trận đấu sắp tới với Tây Ban Nha

Xúc động với màn tri ân Diogo Jota: Rất nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với góc nhìn của Nông Thị Hằng. Netizen liên tục chia sẻ lại thông tin ngày chiến thắng này trùng với lễ kỷ niệm một năm ngày mất của Jota, khiến cho chiếc áo số 21 và những giọt nước mắt của Ronaldo trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Vượt qua trận cầu đầy cảm xúc, đối thủ tiếp theo của Bồ Đào Nha tại vòng 16 đội đã chính thức lộ diện, đó chính là đội tuyển Tây Ban Nha với sự dẫn dắt lối chơi của tài năng trẻ Lamine Yamal.

Trận derby bán đảo Iberia rực lửa này hứa hẹn là cuộc đấu trí nảy lửa trên sân cỏ, mà còn là màn "đại chiến sắc đẹp" được mong chờ nhất tại trường quay VTV.