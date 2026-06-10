“Vua cơ điên” Ngô Đình Nại vào tứ kết giải bi-a tiền tỷ, 2 mỹ nhân tranh vô địch

🚀 Ngô Đình Nại vào tứ kết giải PBA Tour tiền tỷ

Ở lượt trận vòng knock-out giải Billiards carom 3 băng nam PBA Tour High1 Resort 2026 diễn ra trong ngày 9/6 tại Hàn Quốc, Ngô Đình Nại xuất sắc giành chiến thắng trước Kim Byung Seob.

Ngô Đình Nại vào tứ kết

Mặc dù bị cơ thủ kỳ cựu của nước chủ nhà gây ra rất nhiều khó khăn, Đình Nại vẫn cho thấy bản lĩnh của cựu á quân World Cup khi thắng trọn vẹn 3-0 lần lượt với các tỉ số 15-5, 15-12 và 15-13.

Kết quả này đưa cơ thủ có biệt danh “vua cơ điên” ghi tên mình vào tứ kết và có chắc số tiền thưởng 5,5 triệu won (khoảng 95 triệu đồng). Đối thủ tiếp theo trên hành trình chinh phục chức vô địch giải lên đến 100 triệu won (hơn 1,7 tỷ đồng) của Đình Nại sẽ là Kang Min Gu. Trận đấu diễn ra trong ngày 10/6.

Phải nói thêm, Đình Nại cũng là đại diện cuối cùng của Việt Nam tại giải khi mà cũng ở lượt trận này, Nguyễn Quốc Nguyện đã thua Lee Chong Bok với tỉ số 1-3 (15-12, 3-15, 15-12 và 15-11).

Sruong Pheavy và Kim Ga Young tranh chức vô địch gần 860 triệu đồng

Ở giải LPBA Tour dành cho nữ diễn ra song song, hai nữ cơ thủ danh tiếng, xinh đẹp là Sruong Pheavy và Kim Ga Young hứa hẹn sẽ cống hiến một trận chung kết siêu kinh điển sau khi lần lượt vượt qua 2 hot girl Kwon Bal Hae và Lee Mi Rae tại bán kết. Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 10/6. Nhà vô địch sẽ nhận 50 triệu won (gần 860 triệu đồng).

🌟 2 cơ thủ Việt Nam bị loại với cùng kịch bản tại Ankara World Cup 2026

Ở lượt trận Round 2 (vòng loại thứ 2) giải Billiards carom 3 băng Ankara World Cup 2026 kết thúc khuya ngày 9/6 tại Thổ Nhĩ Kỳ, hai đại diện Việt Nam thi đấu ở vòng này là Phạm Quốc Thuận và Nguyễn Hoàn Tất đã bị loại với cùng kịch bản.

Hoàn Tất (ảnh) cùng Quốc Thuận dừng bước tại Round 2 của Ankara World Cup 2026 khi chỉ đứng nhì bảng

Ra sân tại bảng C, Nguyễn Hoàn Tất mở màn bằng chiến thắng 30-13 sau 20 lượt cơ trước Miguel Canton (Venezuela). Tuy nhiên ở lượt trận quyết định tranh ngôi nhất bảng với Kostas Papakonstantinou, Hoàn Tất để thua 27-30 sau 25 lượt cơ sau khi bị cơ thủ người Hy Lạp sớm dẫn đến 1-14.

Tương tự ở bảng G, Phạm Quốc Thuận thắng David Pennor (Thụy Điển) nhưng để thua Kostantinos (Hy Lạp), qua đó cũng bị loại khi chỉ đứng nhì bảng với 1 thắng và 1 thua.

Như vậy ở Round 3 diễn ra trong ngày 10/6, Việt Nam sẽ chỉ có 1 cơ thủ thi đấu là nhà đương kim vô địch HBSF Tour Nguyễn Chí Long. Ở vòng loại cuối (11/6), Chiêm Hồng Thái và Bao Phương Vinh sẽ ra quân. 2 hạt giống Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 12/6.