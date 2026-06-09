Yến Nhi so tài kịch tính “tiên nữ bi-a”, Quyết Chiến tái đấu kình địch tại World Cup

🔥 Yến Nhi so tài kịch tính “tiên nữ bi-a”, Ngô Đình Nại đi tiếp

Tâm điểm của lượt trận tứ kết giải Billiards carom 3 băng nữ LPBA High1 Resort 2026 diễn ra tối ngày 8/6 tại Hàn Quốc là màn so tài giữa đại diện Việt Nam Nguyễn Hoàng Yến Nhi và Lee Mi Rae, “tiểu tiên nữ” nổi tiếng đã có 5 lần vô địch LPBA Tour. Trận đấu diễn ra theo thể thức 5 set thắng 3, mỗi set 11 điểm. Riêng set 5 sẽ thi đấu chạm 9 điểm.

Lee Mi Rae ngược dòng kịch tính

Lee Mi Rae khởi đầu tốt hơn khi thắng set đầu 11-5. Ở 2 set tiếp theo, Yến Nhi thắng với cùng tỉ số 11-6 để vượt lên dẫn 2-1. Đáng chú ý ở trong set 4, dù đã chạm đến match point, Yến Nhi không tận dụng được cơ hội, để Lee Mi Rae thắng ngược 11-10, đưa trận đấu vào set 5. Ở set quyết định, kịch bản lặp lại khi Yến Nhi dẫn trước 8-5 và chạm đến match point nhưng có cú ra cơ thiếu chính xác.

Tận dụng cơ hội hiếm hoi này, Lee Mi Rae tung series 4 điểm, thắng ngược 9-8, qua đó thắng chung cuộc 3-2 để vào bán kết, tiếp tục mục tiêu “săn” chức vô địch có trị giá 40 triệu won (gần 600 triệu đồng). Trong khi đó, Yến Nhi ngậm ngùi dừng bước ở tứ kết cùng số tiền thưởng 3 triệu won (hơn 51 triệu đồng).

Yến Nhi dừng bước ở tứ kết

Ở vòng 32 của PBA Tour dành cho nam diễn ra cùng ngày, hai đại diện Việt Nam là Nguyễn Quốc Nguyện và Ngô Đình Nại đã có suất đi tiếp khi lần lượt vượt qua Ju Si Yoon và Yoon Yong Jae (Hàn Quốc). Trong khi đó, Nguyễn Huỳnh Phương Linh bị loại khi để thua Kang Min Gu.

💥 Quyết Chiến tái đấu đối thủ duyên nợ tại Ankara World Cup 2026

Giải Billiards carom 3 băng Ankara World Cup 2026 diễn ra từ ngày 8-14/6 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Là hạt giống hàng đầu của giải, Trần Quyết Chiến chỉ bắt đầu thi đấu từ vòng bảng chính thức vào ngày 12/6.

Quyết Chiến tái ngộ Sameh Sidhom

Đáng chú ý, Quyết Chiến sẽ nằm tại bảng F cùng với Sameh Sidhom (Ai Cập) cùng 2 cơ thủ vượt qua vòng loại cuối. Sameh Sidhom được xem là một trong những đối thủ có nhiều duyên nợ với Quyết Chiến. Cụ thể, Quyết Chiến đã 2 lần vượt qua Sidhom để lên ngôi vô địch World Cup ở tại Porto (Bồ Đào Nha) năm 2023 và Bogota (Colombia) năm 2024. Năm ngoái cũng tại Ankara World Cup 2025 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, Quyết Chiến cũng thắng Sidhom ở bán kết với tỉ số áp đảo 50-22.

Cũng là hạt giống như Quyết Chiến, Trần Thanh Lực nằm tại bảng H với Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ). Á quân TP.HCM World Cup 2026 Chiêm Hồng Thái và nhà cựu vô địch World Championship Bao Phương Vinh ra quân ở vòng loại cuối (ngày 11/6).

Nguyễn Hoàn Tất, Phạm Quốc Thuận và Nguyễn Đình Luân bắt đầu từ vòng loại thứ hai (ngày 10/6). Trong khi đó, nhà đương kim vô địch HBSF Tour 1 năm 2026 Nguyễn Chí Long ra sân từ vòng loại (ngày 10/6). Như vậy, tuyển Billiards Việt Nam có 8 đại diện thi đấu tại Ankara World Cup năm nay.