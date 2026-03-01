Quyết Chiến thắng siêu sao bi-a hạng 5 thế giới, tuyển Việt Nam vang dội vào bán kết

⚡ Đối thủ cực mạnh

Khuya ngày 28/2, tuyển Billiards Việt Nam bước vào trận đấu tứ kết giải carom 3 băng vô địch đồng đội thế giới 2026 tổ chức tại Viersen (Đức). Đối thủ của tuyển Việt Nam là Thổ Nhĩ Kỳ, ứng viên bậc nhất cho chức vô địch.

Quyết Chiến đánh bại sao hạng 5 thế giới, có chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại giải

Trong đó, Trần Quyết Chiến (hạng 6 thế giới) so tài với Tayfun Tasdemir (hạng 5 thế giới) còn Nguyễn Trần Thanh Tự (hạng 31 thế giới) đối đầu Berkay Karakurt (hạng 10 thế giới). Cả hai cơ thủ của Thổ Nhĩ Kỳ đều có đẳng cấp cực cao và cũng đều đã từng vô địch World Cup. Thậm chí 2 cơ thủ này cũng đã cùng nhau đăng quang ở cả giải đồng đội châu Âu lẫn thế giới.

💥 Quyết Chiến thắng sao hạng 5 thế giới

Là hai ngôi sao top đầu thế giới, Quyết Chiến và Tayfun Tasdemir đã tạo nên một màn rượt đuổi điểm số đỉnh cao. Cơ thủ số 1 của Thổ Nhĩ Kỳ mở đầu bằng một cú đề pa ghi liền 8 điểm đưa Quyết Chiến sớm rơi vào thế phải bám đuổi.

Sau khi bị dẫn 3-11, Quyết Chiến có đường cơ 6 điểm để rút ngắn khoảng cách còn 9-11 trước khi cân bằng cách biệt 12-12. Tayfun Tasdemir đáp trả bằng đường cơ 7 điểm để tiếp tục vượt lên nhưng Quyết Chiến cũng lại cân bằng tỉ số 19-19. Sau hiệp 1, Tayfun Tasdemir là người có lợi thế hơn khi dẫn 22-19.

Sang hiệp 2, Quyết Chiến và Tayfun thi nhau tung series khiến thế trận liên tục đảo chiều. Bước ngoặt đến khi Quyết Chiến đang bị dẫn 29-32, cơ thủ số 1 Việt Nam có 2 đường cơ 6 điểm và 4 điểm dẫn 39-32 trước khi kết thúc trận đấu với tỉ số chung cuộc 40-33 sau 15 lượt cơ.

🔥 Thanh Tự bừng tỉnh đúng lúc, tuyển Việt Nam vào bán kết

Ở lượt trận cùng giờ, Nguyễn Trần Thanh Tự với đường cơ 9 điểm đã dẫn trước Berkay Karakurt với cách biệt 21-6 sau hiệp 1 trước khi tạo cách biệt 28-13 trong hiệp 2. Tuy nhiên kể từ lúc này, Thanh Tự không còn giữ được sự chính xác. Tận dụng cơ hội, Berkay Karakurt rút ngắn dần khoảng cách rồi tung ra cú đánh ghi 12 điểm để dẫn ngược lại 32-28. Sau rất nhiều nỗ lực bám đuổi, Thanh Tự bừng tỉnh đúng lúc với một series 4 điểm ở cuối trận để thắng 40-37 sau 25 lượt cơ.

Thanh Tự vượt qua cơ thủ hạng 10 thế giới

Với 2 chiến thắng trước những ngôi sao top đầu thế giới của Thổ Nhĩ Kỳ, tuyển Việt Nam giành suất vào bán kết. Đối tuyển của tuyển Việt Nam sẽ là Thụy Điển, đội tuyển đã vượt qua tuyển Mỹ sau loạt penalty cân não ở tứ kết. Theo đó, Quyết Chiến sẽ so tài “Vua World Cup” lừng danh Torbjorn Blomdahl còn Thanh Tự đối đầu David Pennor. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 1/3.